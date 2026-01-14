Počet nepojištěných vozidel klesá, objem škod dál roste, říká odborník

Počet nepojištěných vozidel postupně klesá. Čím to je?
Příspěvek do garančního fondu působí efektivně jako prevence a díky němu se daří počet nepojištěných vozidel redukovat. Počet nepojištěných škod také klesá, nicméně jejich objem ne, a to kvůli škodní a spotřebitelské inflaci. To se projevuje v nárůstu cen práce, cen náhradních dílů v autoservisech a nákladů na zdraví.
Jak vlastně funguje garanční fond a příspěvky do něj?
Do garančního fondu přispívají provozovatelé nepojištěných vozidel prostřednictvím takzvaného příspěvku nepojištěných podle § 45 zákona č. 30/2024 Sb. Dalším zdrojem financování jsou částky, které Česká kancelář pojistitelů vymůže vůči lidem odpovědným za konkrétní způsobenou škodu, a další přijaté náhrady. Pokud by ani tyto prostředky nestačily, financují garanční fond členské pojišťovny České kanceláře pojistitelů (ČKP) formou členských příspěvků.
Jak je možné mít nepojištěné vozidlo, když je to „povinné“?
Důvodů může být několik. Stane se, že člověk zapomene povinné ručení uhradit včas. Časté jsou ale také situace, kdy majitel odstaví vozidlo u svého domu a myslí si, že když s ním nejezdí, nemusí pojištění platit. Ale pokud vůz nechcete nebo nemůžete využívat, samo odstavení na soukromém pozemku nestačí. Je zapotřebí nejdříve vyřešit vyřazení vozidla z provozu zápisem v registru silničních vozidel, tedy odevzdat registrační značku do depozitu, a až poté ukončit pojistnou smlouvu. Jen tak vám následně nevznikne nepojištěné období, a tedy ani povinnost hradit příspěvek do garančního fondu.
Můžu tak nechat vůz stát dlouho?
Pokud trvá vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je povinností bezodkladně po uplynutí této lhůty nahlásit úřadu umístění vozu a účel jeho vyřazení. Pozor ale, pokud ve lhůtě tří let po vyřazení neoznámíte úřadu, že si i po uplynutí této doby chcete svou registrační značku a technický průkaz ponechat, dojde k jejich skartaci. A při následném uvedení do provozu tedy již obdržíte registrační značku novou.
Co se stane, když mě nabourá nepojištěný řidič?
Jako poškozený máte přímý nárok na plnění z garančního fondu ČKP, která vám prokázanou škodu uhradí. Postup je stejný, jako byste uplatňovali škodu u pojišťovny. Na webových stránkách ČKP pak najdete možnosti hlášení nových škod. Následně vás jako poškozeného budou informovat o dalším postupu. Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví je to naopak dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času. Například ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce od nehody, protože se musí vyčkat na stabilizaci zdravotního stavu.
A co mám dělat, když mě nabourá řidič s cizí státní značkou? Ten asi nebude mít uzavřené české povinné ručení.
V případě, že dojde k dopravní nehodě způsobené cizozemským vozidlem, mohou se poškození obrátit na Českou kancelář pojistitelů. Ta následně zjistí, kdo v ČR zastupuje zahraniční pojišťovnu. S ní poškozený poté škodu přímo v tuzemsku vyřídí. Celkovou garanci pak poskytuje ČKP, což znamená, že pokud v ČR zahraniční pojišťovna nemá svého zástupce, bude škodu likvidovat přímo ČKP a ta vyplacené plnění vyúčtuje tamní národní kanceláři. Zahraniční pojišťovny i národní kanceláře dodržují mezinárodní pravidla a veškeré finanční závazky jsou řešeny okamžitě. Tedy k žádnému dopadu na české řidiče ani na ČKP tak nedochází.
Doporučujete řidičům uzavřít si i dobrovolné havarijní pojištění?
Ano, radíme je uzavřít především u novějších vozidel do šesti sedmi let stáří. Důvodem je ochrana před vysokými náklady na opravu vozu.