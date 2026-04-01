Povinné ručení zdražuje, i když jezdíte bez nehody. Dá se s tím něco dělat?

Na začátek jedna pozitivní statistika: Škodní frekvence (pravděpodobnost, že vozidlo během roku způsobí nehodu) začala před zhruba deseti lety klesat a postupně se stabilizovala kolem 3 procent. „Zlepšující se technologie vozidel a asistenční systémy průkazně redukují nehodovost. Tento efekt se projevil nejprve u vozidel vyšší a vyšší střední třídy a jeho další potenciál může spočívat v pokračující automatizaci vozidel do budoucna,“ komentuje vývoj Petr Jedlička z České asociace pojišťoven (ČAP).
Tím ale dobré zprávy končí. Na silnicích přibývá aut, koncem roku 2025 jich bylo v České republice 9,78 milionu (meziroční nárůst o 2,1 procenta), provoz se zahušťuje. Klíčový problém trhu má ovšem jméno škodní inflace. Co to znamená? Stoupají náklady na vypořádání pojistných událostí z povinného ručení. Které škody závratně zdražují?
A když přijde na elektromobily, je to ještě „jiná liga“. Největší rozdíl ve srovnání se spalovacími motory je v baterii a nabíjecí technologii. Pokud dojde k poškození vysokonapěťové baterie nebo nabíjecí výbavy, jde o mimořádně drahé opravy a výměny, které mohou provádět jen kvalifikovaní specialisté. To výrazně prodražuje práci.