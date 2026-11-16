V posledních pěti letech ceny pojištění vozidel povinného ručení ovlivňují především strukturální faktory, tedy zdražování oprav moderních vozidel, vyšší náklady na zdravotní péči a odškodnění újmy na zdraví, ale také legislativní změny, například zvyšování minimálních limitů pojistného plnění,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.
Velkým tématem jsou nové technologie a vybavení moderních vozů. „Současná moderní auta jsou vybavena kamerami, radary, senzory a sofistikovanými asistenčními systémy. I relativně drobná nehoda dnes často znamená nejen výměnu dílu, ale i kalibraci, diagnostiku a specializované technologické postupy. Opravy jsou tak výrazně dražší než u starších vozidel,“ uvádí Káňa a dodává, že opravy musejí často probíhat ve značkových servisech.