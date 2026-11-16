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Povinné ručení i havarijní pojištění zdražují. Jaké jsou trendy a jak ušetřit

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Největší objem pojištění tvoří povinné ručení, po něm je druhé nejrozšířenější patrně majetkové pojištění, tedy pojištění staveb a domácností. | foto: Shutterstock

Moderní auta jsou nabitá elektronikou, senzory i drahými materiály. Při nehodách se tak díly častěji mění, než opravují, což společně s dražší zdravotní péčí žene ceny povinného ručení i havarijního pojištění nahoru. Jaké další trendy vládnou trhu s pojištěním vozidel a jak mohou řidiči na pojistném ušetřit?

V posledních pěti letech ceny pojištění vozidel povinného ručení ovlivňují především strukturální faktory, tedy zdražování oprav moderních vozidel, vyšší náklady na zdravotní péči a odškodnění újmy na zdraví, ale také legislativní změny, například zvyšování minimálních limitů pojistného plnění,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Velkým tématem jsou nové technologie a vybavení moderních vozů. „Současná moderní auta jsou vybavena kamerami, radary, senzory a sofistikovanými asistenčními systémy. I relativně drobná nehoda dnes často znamená nejen výměnu dílu, ale i kalibraci, diagnostiku a specializované technologické postupy. Opravy jsou tak výrazně dražší než u starších vozidel,“ uvádí Káňa a dodává, že opravy musejí často probíhat ve značkových servisech.

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