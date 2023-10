Povinné ručení v novém: jaké změny čekají řidiče už v prosinci

„Pokud v legislativním procesu nenastane zádrhel, účinnost zákona se předpokládá od 23. prosince 2023,“ říká Svatava Bilová, pojistná analytička společnosti Broker Trust. Přinášíme proto servis informací, s nimiž by se měl včas seznámit každý řidič, ale třeba i ti, kdo mají elektrické koloběžky.

Vyšší pojistné limity pro všechny

Dosavadní minimální limit pojistného plnění se zvyšuje ze současných 35 milionů na 50 milionů korun. Bude platit pro újmy na zdraví i pro majetkové škody. „Nový limit v případě újmy na zdraví nebo úmrtí se bude týkat každé postižené osoby. Limit na majetkovou škodu se bude vztahovat jen na jednu škodní událost – bez ohledu na počet postižených osob,“ přibližuje Bilová.

Stávající minimální limity by totiž nemusely stačit, když dojde k dopravní nehodě s vážnými následky a vysokou škodou.

Jen pro představu. I když se letos nehodovost snížila, škody dramaticky narůstají a jsou za poslední čtyři roky vůbec nejvyšší. Podle policejních statistik se majetkové škody letos vyšplhaly už na téměř 5,7 miliardy korun, což je meziroční nárůst o téměř 350 milionů korun.

Zvýšení celkové výše škod při dopravních nehodách je podle experta Štěpána Nešpora z internetového srovnávače pojištění Klik způsobeno rostoucími náklady na opravy vozidel a také na zdravotní péči po nehodách. Proto už nyní některé pojišťovny nabízejí při sjednání nových smluv pouze vyšší limity nebo je cenově zvýhodňují.

Vyšší limit bude zahrnut v nově uzavřených smlouvách, týká se ale i smluv stávajících. Klienti však nebudou muset své pojišťovny kvůli navýšení limitů kontaktovat. Pokud by limity nenavýšila pojišťovna sama, zvýšily by se u současných smluv k datu účinnosti nového zákona „automaticky“.

Jestli se povinné zvýšení limitů promítne do ceny pojištění, bude podle Bilové záležet na konkrétní pojišťovně. „V současnosti činí průměrná částka za povinného ručení 3 600 korun a meziročně narostla jen o několik procent. Výrazně přitom rostou náklady na opravu vozidel, takže nejspíš bude nutné hodnoty pojistného přenastavit. To by mělo jít ruku v ruce s účinnější regulací trhu s pojištěním. Pojistky tak budou spravedlivé a jejich hodnota udržitelná,“ poznamenává Nešpor.

Podle nynějších informací řada pojišťoven zatím neplánuje ceny navyšovat, pouze upraví limity podle nové legislativy. Pokud u jiných pojišťoven dojde ke zdražení, mělo by se jednat o nedramatickou částku v řádech stokorun. Klienty s běžícími smlouvami se starými limity budou pojišťovny včas informovat o nezbytné úpravě.

„Již dnes většina našich nových klientů volí limity 70/70 milionů korun a vyšší. Navýšení limitů u nás čeká jen asi 11 % smluv, které spravujeme. U nich limity navýšíme automaticky k výročnímu datu smlouvy, klienti nebudou muset nikde žádat, ani nikam chodit. Zároveň tato úprava sama o sobě nepovede k navýšení sazby pojistného,“ říká za Kooperativu Aleš Zethner, ředitel Úseku pojištění motorových vozidel.

Konec zelené karty na cestách v Česku

Další novinkou bude zrušení zelené karty, kterou řidiči nebudou muset mít ve vozidle, a to ani v elektronické podobě. Tato změna by měla platit až od července 2024. Pojišťovny totiž budou muset všechny smlouvy povinného ručení nahrát do online databáze České kanceláře pojistitelů. V této internetové databázi si pak budou moci policie nebo dopravní inspektoráty ověřit platnost pojištění.

Konec zelené karty však bude platit jen v případě, když vyjedete na silnice v Česku. „Pozor ale při cestách do zahraničí. Tam bude zelená karta jako mezinárodní doklad stále potřeba. U nás ji budou mít lidé k dispozici ke stažení a vytištění nebo jednoduše v naší mobilní aplikaci,“ upozorňuje mluvčí pojišťovny Direct Nela Maťašeje.

Kdo řídí, ten povinné ručení platí

Doposud se povinnost platit povinné ručení vztahovala na majitele vozidla. Nově se ovšem bude týkat jeho provozovatele. Tedy toho, kdo s autem či jiným vozidlem podle definice zákona reálně jezdí. Odpadnou tak mimo jiné časté komplikace při dohledávání skutečných viníků dopravních nehod.

Zbystřit musí leasingové společnosti, které budou muset přepsat údaje v technických průkazech. A také rodiče, kteří svěřují auta svým dospělým dětem a platí za ně povinné ručení. I pokud budou rodiče dále majiteli, musí nově povinné ručení platit potomek.

Odborníci však zároveň říkají, že si s řešením, kdo má co platit, nemusí dělat hlavu ti, kdo si auto půjčí od rodičů či kamarádů jen občas. „Stále bude důležité, aby bylo auto hlavně pojištěné, tedy mělo povinné ručení. Pokud si někdo půjčí vůz od rodičů a zaviní nehodu, právě toto pojištění škody zaplatí. V tomto případě je tedy jedno, jestli má povinné ručení sjednané vlastník nebo provozovatel,“ uklidňuje mluvčí Directu.

Podle Nešpora stojí mladé řidiče povinné ručení v průměru 9 425 korun, tedy více než 2,5násobek průměru ceny povinného ručení v Česku. Těmto mladým řidičům totiž trvá skoro 10 let, než dosáhnou na plnou výši slev na povinném ručení.

„Na základě našich dat jsme si vypočítali rozdíl mezi pojistným 24letého člověka s nulovými bonusy a 53letého člověka s plnými bonusy. Oba mají trvalé bydliště v Praze a vozidlo Škoda Fabia s rokem výroby 2019. Průměrně se pojistné lišilo o 167 %,“ přibližuje Nešpor.

Výrazný rozdíl v ceně povinného ručení je způsoben podle něj tím, že mladí řidiči způsobují až 2,5 více nehod, než činí průměrná nehodovost v tuzemsku. Proto jsou pojišťovnami pokládáni za vysoce rizikové a povinné ručení se jim zdražuje výrazněji, že ostatním řidičům.

Povinné ručení i pro rychlé elektrokoloběžky

Navržený zákon také rozšiřuje okruh vozidel, za něž je nutné povinné ručení platit. Nově to jsou ta, jejichž maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, respektive je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kilogramů, a také přípojná vozidla. Za motorová vozidla se přitom považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Jde především o populární elektrické koloběžky či Segwaye.

V případě elektrokoloběžky počítejte s nákladem na pojištění odpovědnosti v řádu stokorun ročně. „Statistiky ukazují, že nehody elektrokoloběžek jsou stále častější a mohou způsobit závažné škody na majetku a zdraví. Ceny povinného ručení se budou pohybovat podobně jako u malých motocyklů. Rizikovost těchto kategorií je podobná,“ poznamenává Aleš Zethnerm.

„Pokud vozidlo splňuje parametry dané zákonem, měl by si majitel povinné ručení sjednat. Naopak v případě, že se jedná o lehčí elektrickou koloběžku, povinnost neplatí a povinné ručení ani nelze zařídit. Ze zákona se jedná o kolo a podle toho je třeba vozítko provozovat,“ přibližuje Maťašeje.

Povinné ručení u elektrokol nechává unijní směrnice na zvážení členských států. V české legislativě dostala elektrokola výjimku, protože jejich hlavním pohonem je šlapání člověka. Klidní mohou být majitelé zahradních traktorů, platit nemusí. Tedy pokud s nimi neplánují vyjíždět třeba do lesa pro dřevo. Jakmile opustí vlastní pozemek, je zákon nekompromisní.

Kdy škody zaplatíte ze svého

Úprava také upřesňuje odpovědnost pro případy, kdy řidič například nechá nebezpečně stát nepojízdné vozidlo a vytvoří tak překážku. V takovém případě se budou škody platit z jeho povinného ručení.

Nadále ale platí, že při hrubém porušování předpisů po řidičích bude pojišťovna vyplacené peníze vymáhat. „Je to třeba řízení pod vlivem alkoholu a drog, provozování auta bez technické prohlídky či úmyslná škoda,“ říká mluvčí Directu. Platit ze svého bude také ten, kdo nemá řidičský průkaz, má zákaz řízení nebo řídí auto neoprávněně, například firemní vůz bez povolení.