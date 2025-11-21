Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, známé spíše jako povinné ručení, už dnes neslouží pouze k tomu, aby za vás pojišťovna uhradila škodu, kterou způsobíte svým vozem. Tento produkt toho dnes umí mnohem víc. Přesné nastavení pojistky a také různá připojištění se ale budou lišit pojišťovnu od pojišťovny. To je třeba mít na paměti při výběru konkrétního řešení.
„V potaz byste měli brát zejména režim, v jakém autě jezdíte – tedy jak často a kde se s ním pohybujete, jaká rizika vám reálně na cestách hrozí. A udělejte si jasno i v tom, zda chcete případné škody na svém autě uhradit od pojišťovny v nejvyšší možné míře, či jste připraveni se na nich do značné míry, případně úplně, podílet,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.
Důležité pak je mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven nesrovnávat, jak se říká, „jablka s hruškami“, ale hodnotit pojištění se stejnými nebo velmi podobnými parametry. Přičemž platí, že cena by nikdy neměla hrát jedinou a rozhodující roli.
Podstatné je zvážit i dostupnost pojišťovny, míru digitalizace, kterou nabízí (usnadňuje řešení pojistné události a obecně i kontakt s pojišťovnou), ale třeba také její renomé nebo rozsah a kvalitu sítě partnerských servisů a podobně. To vše totiž ve výsledku může hrát významnou roli v momentě, kdy byste potřebovali řešit jakoukoliv pojistnou událost.
Kolik zaplatíte právě vy?
Individuální bude i cena za povinné ručení.
„Ta výsledná je totiž průsečíkem celé řady parametrů, vztahujících se k osobě pojistníka, charakteru a typu vozidla, způsobu jeho používání, řidičské škodní nebo bezeškodní historii. Toto vše souhrnně nazýváme segmentačními kritérii,“ vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
Každé kritérium přitom hraje jinak významnou roli.
Tu zásadní hraje především vaše „škodní historie“. Jinými slovy ten, kdo způsobuje pojistné události, platí vyšší pojistné, a to i podstatně.
„Dalším faktorem, který cenu významně ovlivňuje, je věk,“ zdůrazňuje Michal Kárný, tiskový mluvčí Direct pojišťovny. Důvod je jasný. Mladí řidiči bez historie, zvláště ti s čerstvým řidičákem, jsou pro pojišťovny rizikovější, což se promítá i do vyšších sazeb.
„Rozdíl v ceně povinného ručení mezi mladým a zkušeným řidičem tak může být celkem citelný,“ potvrzuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa. Pro představu, zatímco osmnáctiletý začátečník v Praze za pojištění na běžné osobní auto, například Škodu Octavia, zaplatí ročně i přes 15 tisíc korun, čtyřicetiletý řidič s beznehodovou historií se může vejít do pěti až osmi tisíc korun.
A nemalou roli hraje rovněž adresa, tedy přesněji, záleží na velikosti a umístění obce, a tedy na možném riziku, že se stane nějaká nehoda. „Například rozdíl v ceně mezi Prahou a malými obcemi může být i v desítkách procent,“ přibližuje Kárný.
Ceny rostou napříč pojišťovnami
A pak jsou to ještě vnější okolnosti, které pojišťovny pečlivě sledují a které do výsledné ceny povinného ručení (ale i havarijního pojištění) promlouvají. Jde především o vývoj škodní inflace a rostoucí náklady na práci v autoservisech a stále dražší náhradní díly.
„V neposlední řadě jsou to rovněž rostoucí náklady na škody na zdraví,“ doplňuje Marek. To vše tlačí ceny povinného ručení stále nahoru.
Prudší růst ale do značné míry brzdí konkurenční boj mezi pojišťovnami. „Usilujeme o to, aby se sazby vyvíjely stabilně a bez prudkých skoků. Nově proto provádíme cenové úpravy v řádu dvou až tří procent rovnoměrně v průběhu celého roku. Díky postupným krokům můžeme lépe sledovat reakci trhu a odpovědět na ni,“ říká Káňa a doplňuje: „Zároveň se zaměřujeme na opakované škody u řidičů, kteří patří do rizikovějších skupin, jako jsou ti mladí, či na firemní flotily.“
Totéž potvrzují i další pojišťovny. „Na celém trhu podle České kanceláře pojistitelů roste průměrné pojistné v posledních dvou letech kolem dvou až tří procent ročně. V našem případě jde o podobný vývoj. Zdražení pociťují zejména ti, kteří způsobili dopravní nehody. Díky precizní segmentaci nelze říct, že bychom u některé – například věkové – skupiny plošně měnili ceny,“ uvádí Marek.
Garance ceny na tři roky
S mírným zdražováním řidiči musejí počítat i příští rok. Pojišťovny se to ale snaží vyrovnávat různými vychytávkami. Třeba Kooperativa motivuje své stávající i nové klienty, aby používali její aplikaci KOOPILOT, která jim za vzorné chování na silnicích dokáže část pojistného vrátit zpět.
Své pojištění na míru vylepšila o garanci ceny na tři roky. „Klientovi garantujeme stejné pojistné po dobu prvních tří let trvání pojištění, a to od jeho počátku. Dále u těchto nových smluv platí, že, když klient využije námi doporučený způsob opravy, neplatí spoluúčast,“ říká Káňa.
Možnost garance ceny na tři roky nabízí i Generali Česká pojišťovna či Direct pojišťovna. Tahákem Direct pojišťovny je také takzvaná garance mobility, kterou její klienti mohou využít automaticky.
„Díky této službě mohou získat náhradní auto zdarma, pokud opravují v servisech Direct auto nebo v dalších vybraných smluvních servisech. Jejich síť výrazně rozšiřujeme a už pokrývá téměř celou Českou republiku,“ popisuje Kárný.
Volba limitů a připojištění
A také další parametry pojištění už budou záležet na vás. Jde především o limity pojistného plnění, které pojišťovny nabízejí v širokém rozpětí. Od zákonem daných nejnižších 50 milionů korun (tj. 50 milionů pro újmy na zdraví a stejná částka pro majetkové škody) až po 300 milionů korun.
Rozdíl v ceně mezi základní a střední variantou je obvykle jen v řádu stokorun, mezi základní a nejvyšší variantou v jednotkách tisíc. Z toho je jasně vidět, že vyšší limity vás finančně nezruinují. Naopak třeba dopravní nehoda s těžkými zraněními by váš rodinný rozpočet mohla rozdrtit na mnoho let.
V praxi je znát, že stále více řidičů si to začíná uvědomovat. „Nejvíce je v tuto chvíli využívaná střední varianta s limity ve výši 100 milionů korun. Zájem ale roste i u naší nejvyšší verze s limity 200 milionů korun, a to především u klientů, kteří zřejmě jezdí více do zahraničí, což můžeme jenom doporučit,“ říká Čapková. Stejný trend sledují i ostatní pojišťovny.
Působnost povinného ručení (primárně slouží k náhradě škody, kterou řidič způsobí třetí osobě) si dnes ale můžete rozšířit i na vlastní vůz, a to díky velké nabídce připojištění. Pojišťovny je buď zahrnují do vyšších limitů automaticky, nebo nabízejí různé balíčky, či si je lze nastavit individuálně.
Sjednat jde například pojištění nadstandardních asistenčních služeb, které vám pomohou v případě nehody či poruchy vozu, pojištění skel, střetu se zvěří, poškození zvířetem (například kabely překousané kunou), poškození živly, úrazové pojištění řidiče nebo i přepravovaných osob, zavazadel a věcí.
„A hodit se může rovněž pojištění přímé likvidace,“ doplňuje Čapková. To vám usnadní vyřizování pojistné události v případě, že nejste viníkem. Pokud by vám tedy někdo způsobil škodu na voze, vaše pojišťovna vám pomůže s uplatněním nároků vůči pojišťovně viníka.