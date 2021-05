Nemáte na pojistné? Zrušit smlouvu se nemusí vyplatit, poradíme jak to řešit

Když člověk zruší pojištění, přijde o pojistnou ochranu. Tak si prostě později sjednám novou smlouvu, když ji budu potřebovat, řeknete si. To sice ano, ale až se vaše finanční situace ustálí, budete starší, což je důvod pro to, aby vám pojišťovna účtovala vyšší pojistné.

„Pro vstup do životního pojištění je také potřeba mít dobrý zdravotní stav a i v souvislosti s covidovou situací posledních měsíců se logicky pro některé klienty komplikuje možnost si životní pojištění uzavřít,“ připomíná Petr Milata z ČSOB pojišťovny.

Bude třeba doplatit pojistné

V principu lze pojistnou smlouvu vypovědět vždy k výročí jejího vzniku. A ještě je třeba ohlídat, abyste výpověď doručili pojišťovně alespoň šest týdnů před tímto datem. Jestli nechcete čekat, můžete pochopitelně přestat platit hned. Pojišťovna vás ovšem bude upomínat a pak vám pojistku vypoví sama. To však může trvat dva měsíce i půl roku. Po celou tu dobu budete pojištěni a pojišťovna bude chtít, abyste dlužnou částku doplatili. Když tak neučiníte, riskujete vymáhání, uvedení v rejstřících neplatičů, exekuci...

Nesmíte zapomenout na daně

Životní pojištění v číslech 8 % lidí věří, že jsou díky sjednané pojistce dobře chráněni. 11,9 mld. Kč činilo předepsané pojistné v životním pojištění v roce 2020. 5 015 000 smluv životního pojištění mají aktuálně Češi sjednáno. 109 000 nových smluv životního pojištění sjednaly pojišťovny v 1. čtvrtletí roku 2021, počet nově uzavřených smluv klesá. Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Pokud je vaše životní pojištění s takzvanou spořicí složkou a vy jste si o zaplacené pojistné snižovali v uplynulých letech daňový základ, budete muset využité úlevy doplatit.

„Dodanit je třeba předčasně vypovězené smlouvy, tedy ty, které netrvaly ani pět let a u nichž klient současně nedovršil šedesátku,“ upozorňuje daňová poradkyně Blanka Marková. V praxi to vypadá tak, že budete sami podávat daňové přiznání a uvedete v něm jako příjem všechny peníze, které jste si z pojištění uplatnili za deset let zpětně. Příklad? Při obvyklém pojistném 1 000 korun měsíčně je to za 10 let 120 000 korun navíc, daň z příjmů je 15 procent, státu tak bude nutné vrátit 18 000 korun.

Na počátku přijdete o hodně

Pokud je smlouva životního pojištění „mladá“ a vy jste si ji sjednali s tím, že budete současně spořit či investovat, počítejte s tím, že při předčasném ukončení o hodně z dosud naspořených peněz přijdete. Ona lhůta mladosti je různá v různých pojišťovnách, ale nemělo by vás překvapit, že proděláte i ve chvíli, kdy jste vypověděli osmiletou pojistku.

Smlouvy rizikového životního nejsou tak drahé, takže jejich vypovídání není až tak pravděpodobné. Když je ukončíte, o nic nepřijdete, protože jste si nic nespořili.

Jak postupovat

Pokud nechcete podstoupit výše uvedené nepříjemnosti, můžete se pokusit s pojišťovnou domluvit.

Ukončení smlouvy dohodou je jedna z cest, jak předejít tomu, že se ocitnete v roli dlužníka. Jde opravdu jen a pouze o to, že smlouva skončí dřív, nebude třeba čekat na výročí a nestanete se tak dlužníkem v případě neplacení. Pojišťovny dohodu nepovolují automaticky, určitě nepočítejte s tím, že byste zatelefonovali a pracovník pojištění s úsměvem ukončí. Ale za pokus to stojí, volte spíše písemnou cestu, aby se vaše žádost dostala do rukou někomu povolanějšímu než slečně v call centru.

Možné je i snížení pojistného krytí, a tím i nižší pojistné. To s pracovníkem pojišťovny dobře proberte – ptejte se hlavně na to, jestli bude možné pojistné částky později zase navýšit a zda vám zůstane stejné pojistné, jako jste měli dosud.

Půjčka z vlastních úspor je z technického pohledu nejkomplikovanější – dá se využít jen u pojištění se spořicí složkou a pouze u takového, kde už je vytvořena jistá rezerva. Pojistné se bude platit z této rezervy – jakoby si na ně půjčujete z „vlastních“ peněz. Ptejte se předem, zda bude možné vše vrátit do původní konstelace; tento postup totiž mnohé pojišťovny definují jako „převedení do splaceného stavu“ a považují jej za nevratný.

„V případě složitější finanční situace je možné se domluvit s pojišťovnou i na dalších možnostech: například krátkodobém odložení platby, pomoci může i splátkový kalendář,“ doplňuje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.