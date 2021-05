Životní pojištění nemusí být drahé. A sjednáte ho i online

Lidé jsou v době pandemie doslova bombardováni negativními zprávami a začali se obávat o svou budoucnost. A to je přivádí k myšlence sjednat si pojištění.

„Zájem roste hlavně o připojištění hospitalizace, pracovní neschopnosti či závažných onemocnění,“ potvrzuje Ivana Buriánková z Generali České pojišťovny.

Ještě donedávna pojišťovny tvrdily, že životní pojištění je natolik složitým produktem, že bez porady s pojišťovákem ho prostě nelze uzavřít.

Ve skutečnosti šlo spíš o to, že osobně by si toho klient nesjednal tolik a pojišťovny by přišly o peníze. Jenže doba pokročila, lidé si zvykli spravovat své věci přes internet, a tak vznikla poptávka i po životním pojištění online.

Sjednat ho na dálku zvládají vesměs všechny pojišťovny, většinou to ale znamená, že se telefonicky či ve videohovoru domluvíte s pojišťovacím poradcem a on vám buď doručí papíry k podpisu, nebo jen smlouvu připraví a vy ji akceptujete tím, že zaplatíte. A celé to nemusí trvat dlouho.

Veronika Šmítková z Youplus popisuje: „Většinu smluv jsme dnes díky automatizaci schopni schválit v řádu minut. Menší část automaticky vyhodnotíme, ale s klientem ještě bývá potřeba se dohodnout na nějaké úpravě.“

Existuje jisté omezení u takzvaných rodinných smluv. „Na dálku lze uzavřít smlouvu pro jednoho dospělého plus dítě, ale nikoli pro víc dospělých. Současná legislativa umožňuje touto cestou potvrzení ztotožnění jen jednoho člověka,“ zdůvodňuje Eva Svobodová z Uniqy.

Opravdový eshop na pojistky

Naklikat si životní nebo úrazové pojištění a rovnou ho i skutečně sjednat, to zatím umí jen Pillow, Pojišťovna VZP, Komerční pojišťovna, Kooperativa a společnost Mutumutu (zajišťuje Komerční pojišťovna). Samozřejmě si můžete vyžádat radu pracovníka finančního ústavu, ale není to podmínkou.

Čeho se lidé nejvíce obávají 64 % finanční ztráty

finanční ztráty 57 % hospitalizace

hospitalizace 55 % pracovní neschopnosti

pracovní neschopnosti 53 % úmrtí Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Nabídka v této oblasti však zatím není kompletní a mnohdy má nějaká omezení. Například Kooperativa tak uzavírá jen pojištění rizikové: produkt má pro přímé sjednání bez zásahu klientského servisu omezenou nabídku rizik a nižší limity pojistných částek.

„Vyšší rozsah pojistného krytí nabízíme s využitím vzdálené asistence, nejčastěji po telefonu,“ říká Milan Káňa z této pojišťovny.

Pozor na to, koho obmyslíte

Pojistnou událost standardně hlásí poškozený u všech typů úrazového a nemocenského pojištění, u dětí jejich rodiče. Ale co když se životní pojištění naplní a pojistnou událostí je smrt klienta?

Pojišťovna vyplatí peníze takzvaným obmyšleným osobám. Ty předem člověk určil ve smlouvě. Buď uvedl konkrétní lidi jménem a rodným číslem, případně datem narození a adresou, nebo popsal svůj vztah k nim, například „manželka“, pak se to bude týkat vždy té aktuální. V případě rozvodu a nové svatby lze obmyšlenou osobu snadno změnit. „Možností je také vůbec žádnou neuvádět. Pak probíhá plnění dle občanského zákoníku v rámci dědictví,“ doplňuje Kateřina Ikráthová z Allianz.

Pro pojištěného může být důležité i to, že jako obmyšlenou osobu může stanovit kohokoli – třeba tajnou lásku či nepřiznaného potomka. Obmyšlený však musí o pojistce vědět. Pojišťovny totiž nepátrají po pozůstalých, jak to možná znáte z filmů, ale čekají, až obmyšlené osoby či dědici vznesou svůj nárok.

Pojištění nemusí být šíleně drahé

Obvyklých 12 000 korun ročně za životní pojištění není žádná povinná platba – klienti ji volí běžně kvůli tomu, že pak mohou využít daňových výhod.

Pokud jde o rizikové pojištění bez spořicí částky, dá se sjednat za zlomek ceny a se slušným pojistným krytím. Například 30letý muž sežene životní pojistku s částkou tři miliony za 3–4 tisíce korun ročně, bude v něm mít navíc zahrnuto i riziko invalidity 3. stupně.