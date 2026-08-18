Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na trhu je nové životní pojištění pro mladé, kteří chtějí ušetřit

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na trhu s životním pojištění přibyl nový model životního pojištění, které míří zejména na mladé. Jeho princip spočívá v tom, že v době, kdy jsou lidé mladí a zdraví, měli by za životní pojištění zaplatit méně, než když jsou starší, více náchylní k nemocem, případně se už léčí s nějakou nemocí.

Pojištění pro mladé, jež nese název Start, nabízí pojišťovna Simplea. Její ředitel Martin Švec tvrdí, že toto pojištění funguje jinak než běžné životní pojištění.

„Výše pojistného se každý rok odvíjí od aktuálního věku klienta, díky čemuž je pojištění zejména v mladším věku výrazně finančně dostupnější. Klienti si tak mohou dovolit vyšší pojistnou ochranu v době, kdy ji často potřebují nejvíce, a zároveň jim zůstává více prostoru pro budování finanční rezervy, investování nebo tvorbu jistiny pro získání hypotéky,“ vysvětluje.

Nový koncept pojištění podle něj stojí na jednoduché myšlence: Mladý člověk by neměl platit vysoké pojistné jako člověk o desítky let starší, a už vůbec by kvůli pojištění neměl rezignovat na budování rezerv, bydlení nebo vlastní budoucnosti. To, že jde v rámci nabídky životního pojištění o pojištění svým způsobem ojedinělé, potvrzuje i výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Pojištění na cesty už sjednáte i v bance. Nabídky se ale dost liší

„Na trhu je samozřejmě mnoho zajímavých nabídek pojištění pro mladé. Nicméně také platí, že pojišťovna Simplea jako menší pojišťovna si může dovolit přijít s něčím zbrusu novým daleko snáze než velké pojišťovny. A to proto, že ve svém rozhodování není svázána strukturou a řízením velké pojišťovny,“ říká s tím, že toto je v mnoha případech výhoda, protože na trh se může rychle dostat dobrý a inovativní produkt.

Také ale hned dodává, že v mnoha jiných případech se toto může zase ukázat i jako nevýhoda. A to v tom smyslu, že stejně jako se na trh může dostat rychle dobrý inovativní produkt, může se na trh dostat produkt, který tak dobrý není. A to proto, že se na něj dostal až příliš hladce. Rozhodnutí je podle něj vždy na klientovi. Aby si porovnal nabídky a našel si takové pojištění, které je pro něj nejvýhodnější. Tedy pojištění, které odpovídá jeho individuálním potřebám.

Jak funguje pojištění pro mladé

Martin Švec říká, že mladí lidé dnes často řeší hypotéku, rodinu i tvorbu finanční rezervy. A právě proto mnoho z nich životní pojištění odkládá nebo si nastaví jen minimální ochranu. A to se v případě pojistné události, když přijdou zdravotní komplikace, může ukázat jako problém. Buď pojištění úplně schází nebo jsou pojistné částky tak nízko, že pomůže jen minimálně.

Hypotéky

ilustrační snímek

Porovnejte si nabídku hypoték a vyberte tu nejvýhodnější.

Chci ušetřit

„Výhoda pojištění Start je ta, že klient může mít po celou dobu sjednané pojistné částky ve stejné výši. Stačí, když při každém ročním prodloužení smlouvy uhradí pojistné odpovídající jeho aktuálnímu věku a riziku. Neplatí tedy nižší pojistné proto, že by se mu pojistná ochrana automaticky snižovala, ale proto, že na začátku odpovídá jeho nižšímu věku a aktuální míře rizika,“ vysvětluje.

Přeloženo do běžné řeči, pojištění Start stojí na tom, že v době, kdy je člověk mladý, za něj platí méně peněz, ale pojistnou ochranu má nastavenou jako u smlouvy, která stojí několikanásobně více. A až časem mu stoupá platba za pojištění, pokud se rozhodne udržet výši nastavených pojistných částek, případně je zvýšit. V principu tak z toho plyne, že klient není „uzamčený“ v jedné variantě pojištění na 30 nebo 40 let dopředu. Výše pojistného a pojistného krytí ale kopíruje jeho věk, stárnutí.

„Právě možnost budoucí změny je jednou z největších výhod tohoto pojištění. Mnoho klientů totiž postupně buduje majetek, investice i finanční rezervy, takže už za 15 nebo 20 let nemusí potřebovat stejnou úroveň pojistné ochrany jako na začátku svého finančního života. A proto mu dáváme každý rok možnost vyhodnotit vlastní situaci a rozhodnout se, co je pro něj nejlepší,“ vysvětluje Martin Švec s tím, že pokud se klient například rozhodne v budoucnu přejít na průměrované životní pojištění, pojišťovna nebude znovu zkoumat jeho zdravotní stav ani uplatňovat nové čekací doby.

Jak to funguje v praxi

Pojištění pro mladé kryje důležitá životní rizika — smrt, invaliditu, pracovní neschopnost, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, ošetřovné i dlouhodobou péči. Smlouva se váže jen k jedné osobě a pokrývá lidi od věku 18 do 64 let. Pojišťovna nabízí i modelový příklad klienta, kterému je 25 let, je zdravý, pracuje v kanceláři a neprovozuje rizikovější sporty. Pojištění je kalkulováno do věku 65 let. Což platí jak pro klasické, takzvané průměrované pojištění a pojištění pro mladé Start.

Krytí rizik je stále stejné. Je to riziko smrti – 500 tisíc korun, invalidita 3. a 2. stupně – 6 milionů korun. Invalidita prvního stupně – tři miliony korun. Závažná onemocnění – 2 miliony korun. Trvalé následky – 1 milion korun a pracovní neschopnost od 28. dne činí 300 korun za den.

Výsledek? V rámci pojištění pro mladé Start, kdy je riziko pojistné události nejnižší, za toto pojištění člověk ve věku 25 let zaplatí 799 korun měsíčně. Pokud by si ale sjednal průměrované pojištění, tj. klasické pojištění, zaplatí za něj 3 875 korun měsíčně.

Martin Švec doplňuje, že klient před sjednáním pojištění vždy obdrží modelaci s vývojem pojistného pro všechny pojistné roky až do roku, ve kterém dosáhne 65 let. A dále to, že pojistné v modelaci předpokládá zachování sjednávané pojistné ochrany po celou dobu pojištění. A nejen to. Tvrdí také, že s pojištěním pro mladé už také výrazně stoupl počet těch mladých lidí, kteří si sjednali vyšší pojistné plnění jak u rizika invalidity, tak rizika závažných onemocnění a stejně tak u smrti. To přitom považuje vůbec za největší úspěch.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vidina vrácených tisíců. Důchodci zahltili telefonáty banky a penzijní společnosti

Penzijní spoření nepřináší důchodcům státní příspěvek.

Pomoc „uzamčeným“ důchodcům, tak ministerstvo financí prezentovalo novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která vešla v účinnost 1. srpna. Díky ní se budou vracet státní příspěvky některým...

TOP spoření v srpnu: Spořicí účty začínají čtyřkou, králem je termínovaný vklad

ilustrační snímek

Inflace se drží pod dvouprocentním cílem České národní banky. V červenci sice mírně stoupla z květnových 1,5 % na 1,7 %, ČNB však ponechává základní úrokovou sazbu na úrovni 3,75 %. Některé banky na...

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Pomůže to málokomu

Od roku 2027 budou moci manželské páry nebo registrovaní partneři požádat o sdílení vyměřovacích základů pro důchod.

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Ne všem seniorům, jen těm, kdo o to předem požádá. Takzvaný sdílený vyměřovací základ pro výpočet důchodů jednomu z partnerů penzi zvedne...

„Stálo to jen tisícovku“ aneb jak poznat finanční nevěru

ilustrační snímek

Finanční nevěra začíná často úplně nevinně. Tajným účtem, zatajenou kreditkou nebo nákupem, o kterém partnerovi neřekneme. Peníze jsou jedním z nejčastějších zdrojů partnerských konfliktů. Mnohdy ale...

Platební karta je jako pas, hotovost už je jen rezerva, říká ředitelka Komerční banky

Premium
Jitka Haubová

Proč je dnes při cestě do zahraničí platební karta v podstatě nutností? Jitka Haubová, provozní ředitelka Komerční banky, popisuje, proč jsou elektronické formy platebních karet bezpečnější. Už...

Expertka: Česko míří do ekonomické propasti a mladí vnímají, že na rozhazování není čas

Premium
Laureen Höllge, CEO Direct Fondee

„Mladí jen hýří a o svou finanční budoucnost se nestarají.“ Tato představa o bezstarostném životě nejmladší generace přestává odpovídat realitě, přinejmenším v rovině peněz. Z letošního průzkumu...

18. srpna 2026

Na trhu je nové životní pojištění pro mladé, kteří chtějí ušetřit

ilustrační snímek

Na trhu s životním pojištění přibyl nový model životního pojištění, které míří zejména na mladé. Jeho princip spočívá v tom, že v době, kdy jsou lidé mladí a zdraví, měli by za životní pojištění...

18. srpna 2026

Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Ve spolupráci
Nejčastější investiční chyby Čechů. Proč nakupujeme pozdě a podléháme emocím?

Když trhy rostou, získáváme pocit, že nám ujíždí životní příležitost. Jakmile se obrátí dolů, podléháme strachu a chceme zachránit alespoň to, co z peněz zbylo. Výsledkem bývá drahý kolotoč –...

17. srpna 2026  10:51

„Stálo to jen tisícovku“ aneb jak poznat finanční nevěru

ilustrační snímek

Finanční nevěra začíná často úplně nevinně. Tajným účtem, zatajenou kreditkou nebo nákupem, o kterém partnerovi neřekneme. Peníze jsou jedním z nejčastějších zdrojů partnerských konfliktů. Mnohdy ale...

17. srpna 2026

Platební karta je jako pas, hotovost už je jen rezerva, říká ředitelka Komerční banky

Premium
Jitka Haubová

Proč je dnes při cestě do zahraničí platební karta v podstatě nutností? Jitka Haubová, provozní ředitelka Komerční banky, popisuje, proč jsou elektronické formy platebních karet bezpečnější. Už...

16. srpna 2026

Tip na příběh jsem dostala i na preventivní prohlídce. Lucie Korcová o práci v rozhlase

Premium
Lucie Korcová, dramaturgyně Českého rozhlasu a scénáristka

Od rodinného příběhu odbojáře až k hodinám stráveným v archivech a soudních nahrávkách. Lucie Korcová, dramaturgyně Českého rozhlasu a scénáristka, v rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje, proč je pro ni...

15. srpna 2026

O práci na dohodu koluje nebezpečný mýtus. Lidé neplatí pojištění a roste jim dluh

Práce na dohodu neznamená automaticky nulové platby na sociální a zdravotní pojištění.

Práce na dohodu je oblíbená nejen u studentů, jako přivýdělek ji vítají i zaměstnanci nebo příjemci starobního důchodu. Z dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti se do určitého limitu...

14. srpna 2026  5:30

Migréna, vyčerpání i den po večírku. Jak firmy pojímají sick days

ilustrační snímek

Rýma, migréna, psychické vyčerpání, ale klidně i den po teambuildingu. Sick days mají ve firmách mnoho podob: někde jsou dva, jinde pět, další je mění na flexi či relax days. Kde zaměstnanci dostanou...

14. srpna 2026

Hausbót není chata na vodě. Jaké nástrahy skrývají koupě a provoz?

Premium
ilustrační snímek

Česká republika patří k zemím s mimořádně silnou tradicí obytných plavidel. Za romantickou představou života na vodě se ale skrývají složitá pravidla, omezená nabídka kotvišť i nemalé provozní...

14. srpna 2026

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Pomůže to málokomu

Od roku 2027 budou moci manželské páry nebo registrovaní partneři požádat o sdílení vyměřovacích základů pro důchod.

Starobní důchody manželů se od roku 2027 budou počítat jinak. Ne všem seniorům, jen těm, kdo o to předem požádá. Takzvaný sdílený vyměřovací základ pro výpočet důchodů jednomu z partnerů penzi zvedne...

13. srpna 2026  5:30

Pronájem samostatného pokoje
Pronájem samostatného pokoje

Sezemická, Hradec Králové - Moravské Předměstí
9 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 110 192 nemovitostí

Zatěžkávací zkouška pro technologie: Americké akcie na chvíli zastavily dech

ilustrační snímek

Červenec byl na akciových trzích měsícem výrazných rozdílů. Světový akciový index MSCI World sice vzrostl o půl procenta, ale bližší pohled ukázal významné přesuny peněz mezi sektory i regiony. Vidět...

13. srpna 2026

Kde bude další Karlín? Investoři ukazují, kde v Praze leží investiční poklady

Ve spolupráci
Rezidenční projekt Fibichova

Nejzajímavější pražská nemovitost nemusí být krásná ani levná. Investoři popisují, podle čeho se pozná dům či lokalita, jejichž skutečná hodnota se teprve projeví a které čtvrti v Praze mají aktuálně...

12. srpna 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.