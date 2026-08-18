Pojištění pro mladé, jež nese název Start, nabízí pojišťovna Simplea. Její ředitel Martin Švec tvrdí, že toto pojištění funguje jinak než běžné životní pojištění.
„Výše pojistného se každý rok odvíjí od aktuálního věku klienta, díky čemuž je pojištění zejména v mladším věku výrazně finančně dostupnější. Klienti si tak mohou dovolit vyšší pojistnou ochranu v době, kdy ji často potřebují nejvíce, a zároveň jim zůstává více prostoru pro budování finanční rezervy, investování nebo tvorbu jistiny pro získání hypotéky,“ vysvětluje.
Nový koncept pojištění podle něj stojí na jednoduché myšlence: Mladý člověk by neměl platit vysoké pojistné jako člověk o desítky let starší, a už vůbec by kvůli pojištění neměl rezignovat na budování rezerv, bydlení nebo vlastní budoucnosti. To, že jde v rámci nabídky životního pojištění o pojištění svým způsobem ojedinělé, potvrzuje i výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.
|
Pojištění na cesty už sjednáte i v bance. Nabídky se ale dost liší
„Na trhu je samozřejmě mnoho zajímavých nabídek pojištění pro mladé. Nicméně také platí, že pojišťovna Simplea jako menší pojišťovna si může dovolit přijít s něčím zbrusu novým daleko snáze než velké pojišťovny. A to proto, že ve svém rozhodování není svázána strukturou a řízením velké pojišťovny,“ říká s tím, že toto je v mnoha případech výhoda, protože na trh se může rychle dostat dobrý a inovativní produkt.
Také ale hned dodává, že v mnoha jiných případech se toto může zase ukázat i jako nevýhoda. A to v tom smyslu, že stejně jako se na trh může dostat rychle dobrý inovativní produkt, může se na trh dostat produkt, který tak dobrý není. A to proto, že se na něj dostal až příliš hladce. Rozhodnutí je podle něj vždy na klientovi. Aby si porovnal nabídky a našel si takové pojištění, které je pro něj nejvýhodnější. Tedy pojištění, které odpovídá jeho individuálním potřebám.
Jak funguje pojištění pro mladé
Martin Švec říká, že mladí lidé dnes často řeší hypotéku, rodinu i tvorbu finanční rezervy. A právě proto mnoho z nich životní pojištění odkládá nebo si nastaví jen minimální ochranu. A to se v případě pojistné události, když přijdou zdravotní komplikace, může ukázat jako problém. Buď pojištění úplně schází nebo jsou pojistné částky tak nízko, že pomůže jen minimálně.
Hypotéky
Porovnejte si nabídku hypoték a vyberte tu nejvýhodnější.
„Výhoda pojištění Start je ta, že klient může mít po celou dobu sjednané pojistné částky ve stejné výši. Stačí, když při každém ročním prodloužení smlouvy uhradí pojistné odpovídající jeho aktuálnímu věku a riziku. Neplatí tedy nižší pojistné proto, že by se mu pojistná ochrana automaticky snižovala, ale proto, že na začátku odpovídá jeho nižšímu věku a aktuální míře rizika,“ vysvětluje.
Přeloženo do běžné řeči, pojištění Start stojí na tom, že v době, kdy je člověk mladý, za něj platí méně peněz, ale pojistnou ochranu má nastavenou jako u smlouvy, která stojí několikanásobně více. A až časem mu stoupá platba za pojištění, pokud se rozhodne udržet výši nastavených pojistných částek, případně je zvýšit. V principu tak z toho plyne, že klient není „uzamčený“ v jedné variantě pojištění na 30 nebo 40 let dopředu. Výše pojistného a pojistného krytí ale kopíruje jeho věk, stárnutí.
„Právě možnost budoucí změny je jednou z největších výhod tohoto pojištění. Mnoho klientů totiž postupně buduje majetek, investice i finanční rezervy, takže už za 15 nebo 20 let nemusí potřebovat stejnou úroveň pojistné ochrany jako na začátku svého finančního života. A proto mu dáváme každý rok možnost vyhodnotit vlastní situaci a rozhodnout se, co je pro něj nejlepší,“ vysvětluje Martin Švec s tím, že pokud se klient například rozhodne v budoucnu přejít na průměrované životní pojištění, pojišťovna nebude znovu zkoumat jeho zdravotní stav ani uplatňovat nové čekací doby.
Jak to funguje v praxi
Pojištění pro mladé kryje důležitá životní rizika — smrt, invaliditu, pracovní neschopnost, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, ošetřovné i dlouhodobou péči. Smlouva se váže jen k jedné osobě a pokrývá lidi od věku 18 do 64 let. Pojišťovna nabízí i modelový příklad klienta, kterému je 25 let, je zdravý, pracuje v kanceláři a neprovozuje rizikovější sporty. Pojištění je kalkulováno do věku 65 let. Což platí jak pro klasické, takzvané průměrované pojištění a pojištění pro mladé Start.
Krytí rizik je stále stejné. Je to riziko smrti – 500 tisíc korun, invalidita 3. a 2. stupně – 6 milionů korun. Invalidita prvního stupně – tři miliony korun. Závažná onemocnění – 2 miliony korun. Trvalé následky – 1 milion korun a pracovní neschopnost od 28. dne činí 300 korun za den.
Výsledek? V rámci pojištění pro mladé Start, kdy je riziko pojistné události nejnižší, za toto pojištění člověk ve věku 25 let zaplatí 799 korun měsíčně. Pokud by si ale sjednal průměrované pojištění, tj. klasické pojištění, zaplatí za něj 3 875 korun měsíčně.
Martin Švec doplňuje, že klient před sjednáním pojištění vždy obdrží modelaci s vývojem pojistného pro všechny pojistné roky až do roku, ve kterém dosáhne 65 let. A dále to, že pojistné v modelaci předpokládá zachování sjednávané pojistné ochrany po celou dobu pojištění. A nejen to. Tvrdí také, že s pojištěním pro mladé už také výrazně stoupl počet těch mladých lidí, kteří si sjednali vyšší pojistné plnění jak u rizika invalidity, tak rizika závažných onemocnění a stejně tak u smrti. To přitom považuje vůbec za největší úspěch.