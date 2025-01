Nepodceňujte pojištění. Karambol na sjezdovce může vyjít i na stovky tisíc

Zhruba polovina ze všech zásahů horské služby, kterých je ročně kolem šesti tisíc, připadá na sjezdové lyžování. Úrazům na sjezdovkách se podle záchranářů nedá zcela vyhnout. Ale dá se alespoň snížit riziko, že k nim dojde nebo zmírnit jejich následky.

„Snažte se neohrožovat lidi kolem, předjíždějte je s dostatečným odstupem a nezastavujte na nepřehledných místech,“ zní základní doporučení lyžařům a snowboardistům od mluvčího Horské služby ČR Marka Fryše.

Ještě před vstupem na svah si podle něj mají lyžaři nechat seřídit vázání od profesionála, obstarat si přilbu a páteřní pás. A ještě na jedno pravidlo nemají lyžaři a snowboardisté zapomínat.

„Přibalte zdravý rozum a sebereflexi ve smyslu nepřeceňování svých schopností, dovedností a fyzické kondice,“ upozorňuje Fryš.

Mezi častá zranění při lyžování na českých sjezdovkách patří vazivová poranění kolene, běžná jsou i poranění zápěstí a vykloubení ramen. Snowboardisté si častěji poraní koleno a páteř, to kvůli jejich fixaci ke snowboardu a častějším pádům dozadu. Oproti tomu lyžaři padají spíše dopředu, a tím si poraní kolena, zápěstí a ramena. Přičemž zranění na sjezdovkách bývají často vážná, v mnoha případech s několikaměsíční rekonvalescencí.

Zdraví chrání přilba a páteřák, finance pojištění

Důvody, proč se i na zimní dovolenou v Česku připojistit, jsou tak jasné. A nezáleží na tom, zda jde o sjezdové lyžování, snowboarding nebo třeba běžkování či pěší turistiku. Úrazy se dějí všude a všem. A viníkem či poškozeným se může stát každý.

„Lidé mají v Česku zajištěnou bezplatnou zdravotní péči. Nicméně na zimní dovolenou na českých horách doporučuji uzavřít pojištění odpovědnosti tomu, kdo ho nemá, a úrazové pojištění,“ odpovídá na otázku, zda se i na české hory připojistit, finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Pojištění odpovědnosti chrání před rizikem, že se pojištěný ocitne v roli viníka a za úraz a vzniklé škody ponese odpovědnost. I když s tím, že je viník nehody, nemusí zrovna souhlasit. Druhé ze zmiňovaných krytí je pojištění úrazu, které podle Kučery zajistí ochranu v situaci, kdy viník nehody například utekl z místa události nebo není známý. Dále zajistí finanční plnění, pokud je otázka určení toho, kdo za úraz nese odpovědnost, sporná. I to se podle něj často stává.

„Podmínkou pro plnění z pojištění odpovědnosti ale je, aby viník, který si ho sjednal, vlastní vinu na vzniklé škodě na zdraví a majetku u smluvní pojišťovny uznal,“ upozorňuje Kučera s tím, že teprve pak začne pojišťovna událost prošetřovat.

Odškodnění za úraz na horách

Z pojištění odpovědnosti se poškozenému vyplácí odškodnění, jako je bolestné, náklady spojené s léčbou, náhrada ušlé mzdy za dobu pracovní neschopnosti a u podnikatelů ušlý zisk. U zranění s trvalými následky se dále uplatňuje i odškodnění za ztížené společenské uplatnění, kdy už poškozený nemůže vykonávat dosavadní profesi nebo třeba do té doby pro něj obvyklé sporty.

„Při poškození například lyžařského vybavení včetně oblečení nebo hodinek kryje pojištění odpovědnosti i tyto náhrady,“ dodává Kučera.

Stávají se ale i takové nehody, kdy zřejmý viník, často právě bez pojištění odpovědnosti, odmítne zaplatit požadované náhrady. Pak nezbývá než se obrátit na právníka, sepsat žalobu a domáhat se odškodnění skrze soudy. Takový postup je sice zdlouhavý a nákladný, i soudní výlohy a výdaje na právníka se ale dají zahrnout do požadovaných náhrad.

Pojištění odpovědnosti s tolerancí alkoholu

Zvlášť u zimních dovolených na horách by měli lidé myslet na to, že při lyžování a dalších zimních sportech kvůli bezpečnosti nepopíjí alkohol. A pokud dojde k nehodě, kdy se u jejího viníka prokáže alkohol, většina pojišťoven odmítne vyplatit pojistnou částku. Alkohol a užití jiných omamných látek spadá do výluk u většiny pojišťoven. Při vyrovnání škody způsobené třetí osobě pak sice pojišťovna škodu zaplatí, ale pravděpodobně ji začne následně vymáhat po viníkovi, to znamená po pojištěném.

„Některé pojišťovny i u nás nabízejí pojištění odpovědnosti a léčebných výloh s určitou tolerancí alkoholu, to ale nanejvýš do jedné promile,“ uzavírá David Kučera.