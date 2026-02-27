Dovolená je málokdy drobným výdajem. U rodinných pobytů se běžně pohybujeme mezi 40 až 100 tisíci korun, u exotických cest i výrazně výše. Problém nastává ve chvíli, kdy je třeba cestu zrušit. Stornopoplatky se totiž s blížícím se termínem odjezdu zvyšují a často dosahují 80 až 100 procent ceny. Peníze prostě „propadnou“. Tedy pokud nebudete mít sjednané cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění storna.
Riziko, že budeme plánovanou cestu z nějakého důvodu zrušit, je přitom více než reálné. Podle průzkumu ERV Evropské pojišťovny (ERV) muselo někdy cestu stornovat 22 procent Čechů. Nejčastější scénář je podle zkušeností pojišťoven pořád stejný - dítě onemocní několik dní před odjezdem.
„Nedávno jsme například vypláceli necelých 50 tisíc korun manželům, kteří se chystali s vnukem na lyžovačku do Rakouska. Kvůli virové infekci nemohli odcestovat,“ uvádí produktová manažerka KB Pojišťovny Gabriela Trojanová. Další rodina podle ní ušetřila přes 45 tisíc korun při zrušení dovolené v italských horách. A akutní onemocnění se samozřejmě nevyhýbají ani dospělým. U České podnikatelské pojišťovny (ČPP) tak využili pojištění storna dva manželé, kteří měli od cestovní kanceláře zakoupený zájezd do Maďarska na čtyři dny. ČPP jim vyplatila téměř 20 tisíc korun.
Mezi časté důvody patří také úrazy, úmrtí blízké osoby nebo vážné zdravotní komplikace. „Řešili jsme storno zájezdu do Turecka z důvodu úmrtí blízké osoby. Pojišťovna za tři osoby vyplatila téměř 50 tisíc korun,“ popisuje jeden z případů Adéla Janů, tisková mluvčí ČPP. A ERV připomíná také situace živelních pohrom, kdy klienti místo odjezdu řeší škody na majetku. Nejčastěji při silných bouřkách nebo povodních.
Co všechno si lze dnes pojistit
Pojištění storna už dávno neznamená jen ochranu klasického zájezdu od cestovní kanceláře. Dnes lze standardně pojistit i individuálně sestavenou cestu. „Pojištění storna se vztahuje na všechny předem zaplacené služby. Zájezd s cestovní kanceláří, ale také letenky včetně poplatků, jízdenky, rezervace ubytování nebo předem zaplacené služby, jako jsou vstupenky na koncert, skipasy, výlety či pronájem vozidla,“ říká Michal Kárný, tiskový mluvčí Direct pojišťovny.
Vlastimil Divoký z ERV uvádí další příklady služeb: „Pojistit na storno je možné třeba i jazykové, relaxační nebo lyžařské kurzy, lázně či letní tábory pro děti.“
Zásadní je rovněž skutečnost, že se pojištění vztahuje nejen na zahraniční, ale i tuzemské pobyty. Sjednat si ho můžete přímo s pojišťovnou, v případě koupě zájezdu pak také přes cestovní kancelář (i v tomto případě jde o produkt konkrétní pojišťovny, s níž má cestovní kancelář sjednanou spolupráci). A Jiří Pavlas z cestovní agentury Invia potvrzuje ještě další univerzálnost: „Lze ho sjednat i pro zájezdy od zahraničních cestovních kanceláří. Pojištění se v ničem neliší, máte stejný produkt, ať už jedete s českou či zahraniční cestovkou,“ říká.
Kdy pojištění sjednat – klíčový moment
Potud se nabídky pojištění storna prakticky neliší. Kde ale panují největší rozdíly, je lhůta jeho sjednání. Například KB Pojišťovna pracuje s vícestupňovým režimem – při nákupu s velkým předstihem musí být pojištění sjednáno minimálně 60 dní před cestou. Pokud odjíždíte do dvou měsíců, je potřeba uzavřít pojištění storna nejpozději do tří dnů od objednání zájezdu či služby. A u last minute s odjezdem do týdne je nezbytné sjednat storno v tentýž den, kdy zájezd nebo službu objednáváte.
Asi nejběžnější je zmíněné třídenní pravidlo. „Sjednání je možné nejpozději třetí den od celkového uhrazení cestovní služby. Pokud je zakoupeno více služeb, které spolu souvisí – časově a místně, je možné pojištění sjednat nejpozději třetí den od uhrazení první zakoupené cestovní služby,“ vysvětluje Adéla Janů z ČPP.
Třídenní pravidlo uplatňuje ERV, ale s drobným rozdílem. Zde je potřeba pojištění storna sjednat do tří pracovních dnů od objednání první cestovní služby, tedy poté, co si například zarezervujete ubytování v dané destinaci. „Rezervací se přitom nemyslí až platba, ale už závazná objednávka,“ upozorňuje Divoký. A stejný model má i Generali Česká pojišťovna. „Pojištění je potřeba uzavřít nejpozději do tří dnů od zaplacení zájezdu nebo závazné rezervace,“ potvrzuje Pavlína Adámková.
Při nákupu méně než 15 dní před odjezdem vyžadují obvykle pojišťovny uzavření smlouvy v den objednání.
Na opačné straně stojí Direct. „Pojištění storna si mohou klienti sjednat kdykoliv před odjezdem. Zároveň ale samozřejmě platí, že se nevztahuje na události, které se staly před začátkem pojištění,“ zdůrazňuje Kárný. Dodává, že pojištění platí ještě i v den, kdy máte odcestovat. Když se tedy například v den odjezdu při nakládání věcí do auta vážně zraníte nebo se probudíte se silnou chřipkou, tak vám stále pojištění storna pomůže.
Produkt (ve spolupráci s ERV), který nabízí svým klientům cestovní kancelář Blue Style, umožňuje sjednat pojištění od objednání až do doplacení zájezdu. „Po uplynutí této doby již pojištění nelze sjednat,“ říká tisková mluvčí Simona Fischerová. Invia pak uvádí, že pojištění lze zpravidla zakoupit nejpozději šest dní před odjezdem.
Kolik peněz se vrátí
Zásadní otázkou je také výše plnění. „Vyplatíme 80 procent ze zaplacených poplatků, které kvůli zrušení cesty propadly,“ uvádí Michal Kárný z Directu.
Jiné pojišťovny nabízejí i možnost stoprocentního krytí, obvykle za vyšší pojistné nebo při nulové spoluúčasti. Generali umožňuje volbu mezi 80 a 100 procenty a stanovuje limit až 150 tisíc korun na osobu. ČPP nabízí i úhradu sta procent vyúčtovaných stornopoplatků, maximálně do sjednaného limitu 60 tisíc korun.
ERV u varianty Storno Plus vrací při některých důvodech až 100 procent prostředků. Blue Style nabízí variantu bez spoluúčasti v rámci balíčku Comfort. Invia potvrzuje, že varianta bez spoluúčasti je rovněž možná.
Pozorně si však prostudujte podmínky při nákupu last minute. Zde se lze totiž setkat s přísnějšími pravidly. „Pokud si storno plus sjednáte méně než 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném plnění 50 procent vyúčtovaných stornopoplatků,“ říká Janů.
Rodina vs. kamarádi
Otázka, na koho se pojištění storna vztahuje, patří v praxi k nejdůležitějším – a zároveň k těm, kde se podmínky jednotlivých produktů liší víc, než by se mohlo zdát. Základní princip je podobný: pokud je více osob uvedeno na jedné pojistné smlouvě (případně na jedné smlouvě o zájezdu) a jeden z nich ze závažných důvodů nemůže odcestovat, krytí se obvykle vztahuje i na ostatní, kteří měli cestovat společně. Konkrétní pravidla se ovšem liší v závislosti na tom, zda se jedná o rodinné příslušníky nebo třeba kamarády.
Hodně univerzálně má podmínky nastavené Generali Česká pojišťovna. Ta výslovně uvádí, že pojištění se neváže na rodinný vztah, ale na to, zda jsou osoby uvedeny na stejné smlouvě – pokud tedy cestují společně a jsou společně pojištěny, není rozhodující, zda jde o manžele, partnery nebo přátele.
U dalších už se podmínky liší. ERV a také cestovní kancelář Blue Style, která svým klientům nabízí pojištění právě ve spolupráci s ERV, uvedly, že u rodiny uvedené na jedné smlouvě se pojistná ochrana zpravidla vztahuje na všechny pojištěné osoby. „U spolucestujících, kteří nejsou rodinnými příslušníky, záleží na konkrétní situaci a pojistných podmínkách,“ doplňuje Divoký.
ČPP rozlišuje mezi osobami blízkými a ostatními. U osob blízkých (například rodičů, dětí, sourozenců, manželů či partnerů) se plnění vztahuje na všechny spolupojištěné na smlouvě. Pokud však cestují například čtyři kamarádi, pojistitel poskytne plnění maximálně ještě jedné další osobě, a to pouze tehdy, pokud by jinak musela cestovat sama. Invia naopak uvádí pravidlo „1 + 3“, tedy možnost krytí až tří dalších osob při zrušení cesty jedním účastníkem.
Direct pojišťovna a KB Pojišťovna zároveň připomínají, že pojištění může pomoci i tehdy, pokud pojištěný nemůže odcestovat z důvodu péče o blízkou osobu nebo kvůli vážnému zdravotnímu stavu spolucestujícího.
Obecně tedy platí jednoduché doporučení: pokud necestujete jako rodina, ale jako skupina přátel, ověřte si předem, zda a v jakém rozsahu se pojistná ochrana vztahuje na všechny členy skupiny, aby v případě komplikací nezůstala část cestujících bez nároku na plnění.
Jaké důvody obstojí
Všechny pojišťovny mají taxativně daný výčet situací, při nichž lze storno pojištění uplatnit. Základem je akutní onemocnění nebo úraz, hospitalizace, úmrtí blízké osoby či živelní událost. Pojištění storna se nevztahuje na prostou obavu z cestování. Změna názoru nebo „nechce se mi jet“ rovněž není pojistnou událostí.
Rozdíly mezi pojišťovnami jsou ale v šíři dalších důvodů. ERV nabízí variantu Storno Plus, kde lze cestu zrušit „téměř z jakéhokoli doložitelného důvodu“, včetně nezaviněného neobdržení víza, opravné zkoušky nebo zrušení události, která byla hlavním účelem cesty. Výčet u Generali České pojišťovny zahrnuje například vážné komplikace v těhotenství do 26. týdne nebo zrušení plánované svatby. ČPP kryje například předvolání k soudu, komisionální zkoušku nebo dopravní nehodu v den odjezdu, ale výslovně vylučuje neobdržení víza či situaci, kdy zaměstnavatel nepovolí dovolenou. Invia ve svém výčtu uvádí i nezaviněnou ztrátu zaměstnání nebo škodu na majetku přesahující 200 tisíc korun.
Společným jmenovatelem v případě pojistné události je nutnost doložit pojišťovně požadované dokumenty. Nejčastěji se jedná o lékařské zprávy s diagnózou a datem počátku potíží. „Pojištění storna cesty se totiž pochopitelně nevztahuje na situace, kdy je důvodem zrušení cesty zdravotní problém, který už existoval, byl diagnostikovaný a léčený před sjednáním pojištění,“ říká Adámková. Něco jiného je ale stabilizované chronické onemocnění. Nutné je také vyúčtování storna poskytovatelem služby, tedy cestovní kanceláří, letecké společnosti, ubytovacího zařízení a podobně.
„Pojistnou událost je možné hlásit pojišťovně on-line prostřednictvím webového formuláře. Délka vyřízení bude záviset na úplnosti podkladů a složitosti případu. Je-li dokumentace kompletní a není třeba dalšího doplnění, pojišťovna obvykle vyřídí pojistnou událost do sedmi pracovních dní,“ dodává Fischerová z Blue Style.