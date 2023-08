Češi zkouší nové finty, jak přijít podvodem k penězům. Pokusů přibývá

Detektivové pojišťoven podrobným šetřením dokázali letos odhalit pojistné podvody nejrůznějšího charakteru.

Češi zkoušejí podvádět v majetkových i odpovědnostních pojistkách, v životním pojištění, u automobilů, v cestovním pojištění a nechybí ani smyšlené škody na zdraví. Výrazně letos přibylo podvodů v podnikatelském pojištění a daří se rozkrývat i organizované podvody.

Pojišťovny zaznamenávají i nové trendy

Trendem letošního roku je snaha upravit škodní děj, tak aby byl případ likvidní. Ve snaze získat od pojišťovny peníze nepoctivci v nahlášené události zamlčují nebo pozměňují důležité okolnosti vzniku škody. „Nejčastěji jde o situace, kdy se někteří lidé snaží pojistným podvodem řešit havarijní stav domu nebo vozidla a z pojištění získat peníze na nutné opravy,“ říká Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

„V pojištění majetku jsme narazili na neobvyklý pojistný podvod, kdy byla majitelka bytu natolik zoufalá ze své finanční situace, že neváhala oznamovat stejné fiktivní škody na majetku v několika pojišťovnách najednou. Měla zcela naivní představu, že jí to projde,“ přibližuje vedoucího právního oddělení Slavia pojišťovny Martina Bakajsu.

Novým trendem, který se rozmáhá, jsou i případy, kdy lidé požadují výplatu za škody na zdraví z povinného ručení. Ve snaze získat vyšší rentu proto uměle navyšují své příjmy. Nejsou pak ale schopni tyto částky patřičně doložit. „Za letošní pololetí jsou tyto případy co do výše uchráněné hodnoty třetí nejvyšší oblastí, se kterou se naši detektivové při šetření pokusů o podvod setkali,“ poznamenává Jan Marek, mluvčí Generali.

Riskuje se pro miliony i tisícovky

Pojišťovny hlásí, že letos prověřily již stovky podezřelých událostí, které signalizují, že může jít o podvod.

„V letošním roce sledujeme trend zvýšené aktivity podvodníků. V souvislosti se zdražováním a nelehkou ekonomickou situací mnohem častěji riskují, a to i kvůli nižším částkám než v minulosti. Dokládá to i fakt, že meziročně nám klesla průměrná částka připadající na jednu prokázanou spornou událost ze 76 na 64 tisíc korun,“ přibližuje Ivana Glombová z pojišťovny UNIQA.

„První pololetí přineslo alarmující výsledky. Před neoprávněnou výplatou jsme uchránili 521 milionů korun, což je částka blížící se výsledkům celého roku 2022. Významnou měrou se na pokusech o podvod podílejí podnikatelské subjekty. Zde se daří rozkrývat i jednotlivé kauzy, jejichž uchráněná hodnota přesahuje vyšší desítky milionů korun,“ říká Petr Kafka, šéf vyšetřování pojišťovny Generali Česká.

V 1. pololetí jsme zaznamenali 602 případů pojistného podvodu v celkové hodnotě 109 milionů korun, což představuje nárůst o zhruba 30% oproti stejnému období roku 2022,“ přibližuje Petr Milata.

„Celkem se nám podařilo uchránit téměř 80 milionů korun, což je asi dvojnásobný nárůst proti shodnému období roku 2022. Nejvíce podvodů jsme odhalili v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji,“ uvádí Milan Káňa, mluvčí Kooperativy. A například specialistům České podnikatelské pojišťovny (ČPP) se podařilo v 1. pololetí uchránit 71 milionů korun, což je o 30 milionů víc, než za shodné období loňského roku.

Co se například podařilo pojišťovnám rozkrýt

Pojistné podvody, které se letos podařilo rozkrýt, jsou nejrůznějšího charakteru. Jistá výrobní česká firma například po řádění vichřice chtěla uplatnit škodu na střeše s následným zatečením do budovy ve výši 1,6 milionu korun. Šetřením na místě však detektivové zjistili, že střecha byla v chatrném stavu bez potřebné údržby už před řáděním živlů. Střešní krytina byla léty poničená a zatékání a poškozování budovy probíhalo dlouhodobě.

K některým podvodům zláká nepoctivce také možnost uzavírat některé pojistné smlouvy po internetu či mobilu doslova na počkání. Příkladem je majitel luxusního volva. Za volantem usnul, vjel rovně na kruhový objezd, a přitom stihl nabourat tři auta. K dopravní nehodě došlo právě v den, kdy si sjednal povinné ručení na své auto. Šetřením však pojišťovna zjistila, že vozidlo v době dopravní nehody neměl pojištěné, pojistil ho až po nehodě a pojišťovně nahlásil jiný čas, než se nehoda skutečně stala. Za pojistný podvod ho stíhá policie a škodu poškozeným musí uhradit ze svých peněz.

Podobnou dohru má i další případ. I zde šlo o dopravní nehodu. Řidič nedobrzdil na křižovatce a narazil do vozidla před ním. Detektivové přitom zjistili, že mezi sjednáním pojistné smlouvy a nahlášením nehody policii uplynulo pouhopouhých 64 sekund. Dalším šetřením, do kterého vstoupila i výpověď svědka dopravní nehody, však bylo dokázáno, že k nehodě došlo dříve, než začala smlouva povinného ručení vůbec platit.

Tento typický podvod však už pojišťovny řeší, například u Pillow nemůže pojištění začít ihned, ale až za hodinu po sjednání. „Tento interval je již dostatečný, aby viník nedokázal záznam o nehodě takto výrazně ovlivnit,“ říká Martin Podávka z Pillow.

Někdy jde až o kuriózní případy. Jistý muž odsouzený za podvody si například zakoupil za téměř 300 tisíc korun zájezd na Mauricius na dobu nástupu do vazby. Odletět však nestihl, putoval do vězení. Následně se snažil přesvědčit pojišťovnu, že nevěděl, že byl odsouzen.

Kdo se uchyluje k pojistnému podvodu

K podvodům se jako v minulosti uchylují podnikavci, lidé bezúhonní, situovaní i chudí nejrůznějšího věku. „Nedá se říct, kdo je typický podvodník. U případů pojištění vozidel to jsou téměř vždy muži, středního věku. V případech životního a úrazového pojištění se ale setkáváme i s ženami,“ říká Renata Čapková, mluvčí ČPP.

„U jednotlivců se převážně jedná o navyšování škod, u organizovaných skupin o promyšlené fiktivní události. V současné době se častěji potkáváme právě s navyšováním škod,“ poznamenává Kateřina Novotná z Allianz pojišťovny.

„Vzhledem k vysoké inflaci během roku 2023 a zhoršeným ekonomickým vyhlídkám se k pojistným podvodům uchylují i jinak zcela bezúhonní občané, kteří si tak snaží vylepšit svojí životní situaci. Proto vnímáme i to, že se v době ekonomické krize lidé dopouštějí pojistných podvodů i za nižší částky, než je obvyklé,“ dodává Václav Bálek, mluvčí pojišťovny Slavia.

Reakce nepoctivců jsou nejrůznější

Podle pojišťoven si lidé často neuvědomují, že je pojistný podvod trestným činem, za který hrozí vysoký trest až na 10 let. „Také možná mají pocit, že se na podvod nemůže přijít, ale samozřejmě jsou i případy, kdy to jen zkusí, protože kamarád říkal, že mu to prošlo. Dokonce jsme i takový případ zaznamenali, kdy nám klientka bezelstně napsala, že by chtěla škodu vyřídit, jak to zařídil pán z pojišťovny pro jejího kamaráda. A podrobně nám popsala, jak se obchodník s klientem domluvil a antedatoval pojistnou smlouvu, uzavřenou až po nehodě,“ přibližuje Milan Káňa.

Reakce usvědčených lidí z podvodu jsou různé. „Někteří uznají, že pochybili a že jim to prostě nevyšlo. Další začnou vyhrožovat žalobami a právníky. Někdo to jenom zkusí, aniž by si uvědomoval, že jde o trestný čin. A někdo s penězi z podvodu už předem počítá a při jeho odhalení se jich pak nechce vzdát a snaží se celou situaci vyhrotit,“ uzavírá Václav Bálek.