Při vaření čistila kuchyňskou linku benzinem. Co pojišťovny odškodní, a co ne

Pojišťovny odškodňují nejrůznější škody a karamboly. Pojistné plnění vyplatily například i v těchto kuriózních situacích:

Klientka současně s vařením čistila kuchyňskou linku benzinem. Během několika sekund tak založila požár celé kuchyně.

Pojišťovna se setkala s případem, kdy zloději zvolili poněkud odvážné řešení a do domu se dostali suchým záchodem.

Klientku zabouchla v koupelně poskakující pračka, jež při ždímání doskákala až ke dveřím. Byl nutný zásah zámečníka.

V rozvodové skříni se zahnízdili ptáci a způsobili zkrat. Pojišťovna hradila práci elektrikáře.

Ve dvě hodiny ráno většina lidí spí. Klientka pojišťovny však tou dobou vařila špagety. Možná při tom také usnula, protože její kulinářská produkce skončila požárem.

V podkrovním bytě bylo střešní okno poškozeno nožem ze zahradního traktoru. Traktorista sekal louku pod domem a ze sekačky mu vylétl nůž, který se zasekl do rámu střešního okna.

Zdroj: Komerční pojišťovna, ČPP, Generali, Česká pojišťovna, Direct, Ergo

Pozor na podpojištění

V některých případech se však může stát, že s nahlášenou škodou budete mít problém. „I pojišťovna má nárok odmítnout plnění,“ říká pojistný analytik Jiří Váchal ze společnosti Broker Consulting:

Co by mohlo vést pojišťovnu k tomu, aby mi za škodu nezaplatila?

Krácení pojistného plnění nastane třeba v momentě, kdy poškození majetku způsobíte vlastní hrubou nedbalostí nebo se hrubé nedbalosti dopustí lidé, s nimiž žijete ve společné domácnosti. Neznamená to, že pojišťovna odmítne plnění pokaždé, když zaviníte pojistnou událost, to by pak pojištění nebylo k ničemu.

Hrubou nedbalostí se rozumí porušení základních bezpečnostních pravidel. Jde například o situaci, kdy jste neměli revizi komínu a kvůli jeho neprůchodnosti vznikl požár. Či třeba škoda vznikla opilostí anebo úmyslně, ale to už je úplně jiná kapitola. Výluk je mnohem více, doporučuji se s nimi podrobně seznámit ještě před podpisem smlouvy. A také pozor na podpojištění.

Co znamená, že je někdo podpojištěný?

Když se pojistíte na nižší částku, než je hodnota vašeho majetku. Pojistka je levnější, ale když se pak něco stane a přijde se na to, pojišťovna vás „potrestá“ snížením pojistného plnění. Dám příklad: U nemovitosti při pojištění vycházíme z aktuální odhadní ceny, jež je například tři miliony korun. Je velmi důležité pojistit dům právě na částku, za kterou je možné postavit nový podobný dům v dané lokalitě, pokud dojde k nejhoršímu, tedy totální škodě.

Pokud si ale pojistíte nemovitost na nižší částku, třeba jen na 1,5 milionu korun, je takzvaně podpojištěná. Když nastane škoda například kvůli požáru a pojišťovna danou skutečnost zjistí, nevyplatí skutečnou náhradu škody, ale krátí v poměru, v jakém bylo sníženo pojištění, v tomto případě tedy na polovinu. Stanovení nižší částky na smlouvě nemusí být vždy záměrem ze strany klienta. Někdy majitelé při sjednávání pojištění neuvedou správné údaje o rozměrech nemovitosti. Stanoví se pak nižší částka podle pojistné kalkulačky a opět mluvíme o podpojištění.

Poradíte, jak hlásit pojišťovně škodu? Na co si dát pozor, aby se člověk třeba neošidil či neudělal nějakou chybu, kvůli které by pojišťovna odmítla platit?

Jestli jde o vloupání, je důležité, abyste pojišťovně prokázali, že byl majetek řádně zabezpečen a pachatelé museli překonat adekvátní překážku. Proto pokud zjistíte, že byl váš dům či byt vyloupen, zavolejte policii a do jejího příjezdu ničím nemanipulujte. Policejní protokol uschovejte, budete ho potřebovat pro jednání s pojišťovnou.

A jak prokážu, co všechno se mi ztratilo?

Pokuste se dohledat u odcizených věcí jejich identifikační údaje a výrobní čísla, záruční list, paragon o koupi a podobně. U specifických předmětů (šperků, obrazů, starožitností) je dobré přidat fotografie či náčrtky, které mohou policistům pomoci při pátrání.

U dražších věcí se vůbec osvědčuje mít kopie dokladů o nabytí – smlouvy, paragony a fotografie v elektronické podobě a umístěné třeba na cloudu, abyste o ně nepřišli v případě zničení či odcizení počítače. Některé banky umožňují taková data uložit v internetovém bankovnictví.