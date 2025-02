Pojištění zdražuje. Stálý problém je podpojištění nemovitostí

Podle odhadu obchodního ředitele Partners Jana Brejla naroste v roce 2025 trh neživotního pojištění v předepsaném pojistném zhruba o deset procent. A důvodů to má více.

„Tento růst je do značné míry tažen zdražováním pojistného a růstem pojistných částek v důsledku rostoucích cen nemovitostí a pořizovacím cenám nových vozů a udržení jejich hodnoty,“ vysvětluje Brejl, co především povede k nárůstu trhu neživotního pojištění.

Do cen u pojistné ochrany vozidel se podle něj propíše především nárůst nákladů na likvidaci škod, ale i vyšší cena práce a materiálu v autoservisech, které vzrostly až o desítky procent.

Nejen s odkazem na velké povodně loni na podzim upozorňují odborníci z pojistného trhu na stále časté podpojištění nemovitostí u českých domácností. Podpojištění znamená, že částka, na kterou je nemovitost pojištěna, neodpovídá její skutečné hodnotě. „U pojištění nemovitostí nekorespondují pojistné částky aktuální hodnotě nemovitosti, a dochází tak k výraznému podpojištění,“ říká Brejl.

V důsledku podpojištění dochází při pojistné události ke krácení výše plnění ze strany pojišťovny. Majitelé nemovitostí se tak dostávají do finančních problémů při obnově nebo výstavbě poškozené, či dokonce úplně zničené nemovitosti. A nejde o nijak výjimečné situace.

Co znamená podpojištění majetku Situace, kdy je nemovitost nebo domácnost pojištěna na nižší částku, než je její reprodukční hodnota, tedy cena, za kterou lze majetek obnovit. Ta se mění v čase z několika důvodů: růst cen stavebního materiálu a stavebních prací

inflace

rozšiřující se vybavení domácností

rekonstrukce nemovitosti/domácnosti apod. V případě pojistné události pak nelze nemovitost či domácnost z pojistného plnění plně obnovit. zdroj: ČAP

Pojištění nemovitostí

Podle loňské analýzy České asociace pojišťoven (ČAP) je v Česku 1,6 milionu nemovitostí bez pojistné ochrany. A u 70 procent pojištěných nemovitostí nedosahuje sjednané krytí hodnoty dané nemovitosti. Jinak řečeno, jen 30 procent nemovitostí v Česku má sjednané krytí na částku, která odpovídá jejich hodnotě.

„Průměrná výše podpojištění dosahuje 31 procent, což znamená, že pojištěný dostává plnění v průměru ve výši 69 procent skutečné škody,“ uvádí pro představu dopadů nedostatečného pojistného krytí Petr Jedlička, pojistný matematik ČAP.

K podpojištění nemovitosti vedou nejčastěji roky neaktualizované pojistné smlouvy, růst cen nemovitostí, stavebních prací, materiálu, ale třeba i investice do modernizace domu či bytu nebo nákupu vybavení domácnosti.

„Pro klienty je především klíčové zaměřit se na své pojištění nemovitosti, pokud jej vůbec mají, a zrevidovat pojistné částky, aby nebyli nepříjemně překvapení z případného krácení pojistného plnění,“ shrnuje Jan Brejl.

Určitou ochranu před podpojištěním zajistí udělení souhlasu pojišťovně s pravidelnou indexací pojistných částek. To znamená, že pojišťovna každý rok k výročí smlouvy automaticky navýší pojistnou částku. Při indexaci pojišťovny vycházejí z vývoje cen stavebních prací a materiálu. Nicméně při větší investici do nemovitosti je třeba si pojistné krytí navýšit individuálně po domluvě s pojišťovnou. A vyšší krytí znamená i vyšší pojistné, které se ale dá obvykle rozložit i do více splátek v roce.

Také investice do nemovitosti zvyšují její hodnotu

Data ČAP dokládají, že šetřit na pojištění nemovitosti se nevyplácí. Každoročně i v Česku přibývá škod na majetku, převážně nemovitostech. Rok od roku tak přibývá škod způsobených i jinými přírodními živly, jako jsou třeba vichřice, krupobití či bleskové povodně.

V objemu způsobených škod na majetku za loňský rok ale jednoznačně vedou zářijové povodně. Zatímco v roce 2023 evidují pojišťovny tyto škody za 362 milionů korun, loni zatím hovoří o škodních událostech za 14,6 miliardy korun. Celkem na povodně připadlo v loňském roce přes 49 500 pojistných událostí, o rok dříve to bylo přes 5 200 případů.

Vichřice stály v roce 2024 přibližně za 86 tisíci škodními událostmi a srážky za necelými 37 tisíci. Reálně však byly podle analytiků škody na majetku způsobené přírodními živly podstatně vyšší, to jednak kvůli zmiňovanému podpojištění nemovitostí, nebo úplné absenci sjednaného pojištění především u nemovitostí.