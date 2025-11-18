101 průšvihů aneb jak se finančně chránit, když se splaší nejen nejlepší přítel člověka

Jak takovým situacím předcházet? A jak se chránit před finančními následky, které mohou vzniknout nejen kvůli domácím mazlíčkům, ale i zcela běžnou nepozorností? Vysvětluje poradce David Mareš ze společnosti Fair-Finance.
Občanský zákoník v České republice hovoří jasně:
„Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.“
Majitelé jsou u nás tedy za svá zvířata zodpovědní vždy a lidé poškození na majetku či na zdraví po nich mohou škody vymáhat.
Škody způsobené zvířaty nejsou výjimečné. Podle pojišťoven tvoří zhruba desetinu všech událostí hrazených z pojištění odpovědnosti. Patří mezi ně jak zranění při napadení psem, tak poškození majetku či dopravní nehody způsobené vběhnutím zvířete do vozovky. A občas i kuriózní spory, například když majitel čistokrevné feny požaduje kompenzaci za nechtěné nakrytí od zatoulaného křížence.
Když jdou škody do milionů
Úsměv na rtech nicméně zamrzne při představě, že škody a zejména pak újmy na zdraví, kam se mohou počítat i újmy psychického rázu jako způsobený šok, mohou dosáhnout statisícových a v ne až tak extrémních situacích i milionových částek. Například náhrada za vážná zranění s dlouhotrvajícími následky, hromadné nehody či zastavení provozu podniků naskáčou do milionových řádů snadno.
David Mareš
Účinnou ochranu před finančními následky takových událostí nabízí pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, které lze sjednat v rámci pojištění domácnosti, nebo samostatně.
Pojištění odpovědnosti, kterému se lidově přezdívá pojistka na blbost, funguje podobně jako povinné ručení. Pokud člověk či osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, a nebo právě i domácí zvířata způsobí neúmyslně škodu nebo újmu třetí osobě, uhradí při splnění podmínek tuto částku pojišťovna.
První věc, kterou si majitelé domácích zvířat musejí ohlídat, je, aby se toto pojištění vztahovalo i na zvířata – v některých případech totiž nemusí být součástí základního pojištění a pro škody způsobené zvířaty je třeba připojistit se.
Cena pojištění odpovědnosti se zpravidla pohybuje v jednotkách stokorun měsíčně, dokáže přitom ochránit rodinný rozpočet před milionovými částkami za škody, které vzniknou z nepozornosti či nedbalosti. „Povinnou výbavou“ by mělo být jednoznačně pro sportovce, zejména cyklisty nebo vyznavače zimních sportů, ale právě i pro chovatele domácích zvířat.
Pojištění odpovědnosti patří mezi cenově nejdostupnější produkty, přesto dokáže pokrýt širokou škálu situací, ve kterých může člověk nechtěně způsobit vysokou škodu. Ať už dotyčný sportuje, má doma zvíře nebo jen chce mít jistotu, že ho finančně nezasáhne drobná nepozornost, určitě se vyplatí ho mít. Kromě jistoty, že pojišťovna uhradí vzniklé škody, navíc může převzít i komunikaci s poškozeným.
Ohlídejte výši limitů i výluky
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě nabízí naprostá většina v tuzemsku působících pojišťoven. V nabídce najdeme různě odstupňované balíčky, které se liší rozsahem krytých událostí i výší limitů, do které bude pojišťovna případné škody hradit. Rozhodně se tedy vyplatí nabídky prostudovat, porovnat, a případně zkonzultovat s odborníkem.
Člověk by si měl dát pozor zejména na výši limitů a nevolit nejnižší variantu, protože vše přes limit bude muset případně uhradit z vlastní kapsy. Je proto vhodné vybrat vyšší limit – rozdíl se v ceně příliš neprojeví. Například mezi limity ve výši 20 a 50 milionů korun bude rozdíl okolo 10 korun měsíčně. Mimochodem, padesátimilionový limit je od loňska ze zákona nejnižší možná hranice pro povinné ručení – k navýšení z předchozích 30 milionů došlo právě kvůli růstu cen v posledních letech a kvůli riziku vzniku vysokých škod například při újmách na zdraví.
Psi a kočky bez problému, exotická zvířata jen někde
Při sjednávání pojistky je potřeba ověřit, na jakého mazlíčka se vztahuje. U psů a koček problém obvykle nebývá, některé pojišťovny však mají výluky na tzv. bojová plemena nebo odmítají pojistit exotická, jedovatá či dravá zvířata.
Při cestování do zahraničí je zásadní, aby pojistka platila i mimo území ČR – zejména v zemích, kde se náhrady škod pohybují v násobně vyšších částkách.
Pozor také na zvířata chovaná pro výdělečnou činnost. Koza, která uteče a spase sousedovi záhon, problém nebývá. Ale škody způsobené například kravami chovanými pro komerční prodej mléka už ve výlukách často jsou.
Další způsob Pojištění veterinární péče
Škody způsobené zvířaty pak může uhradit ještě jiný druh pojištění – pojištění veterinární péče, které sjednávají typicky majitelé psů a koček. Jeho hlavním účelem je krýt náklady spojené veterinární péčí při nemocech nebo úrazech, ale lze zde sjednat i odpovědnost za způsobenou škodu.
Limity ale bývají nižší než u pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Pojištěné zvíře musí být také trvale označeno mikročipem nebo tetováním a identifikováno v pojistné smlouvě.