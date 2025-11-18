101 průšvihů aneb jak se finančně chránit, když se splaší nejen nejlepší přítel člověka

Nedávný pražský incident připomněl, jak nenápadná drobnost může mít vysokou cenovku: část metra byla na několik hodin mimo provoz kvůli zaběhnutému psovi. Zvíře se naštěstí podařilo bezpečně odchytit a vrátit majitelce, pro ni však tím starosti nemusí končit. Dopravní podnik oznámil, že bude škodu vymáhat. A suma může být velmi vysoká.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Jak takovým situacím předcházet? A jak se chránit před finančními následky, které mohou vzniknout nejen kvůli domácím mazlíčkům, ale i zcela běžnou nepozorností? Vysvětluje poradce David Mareš ze společnosti Fair-Finance.

Občanský zákoník v České republice hovoří jasně:
„Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.“

Majitelé jsou u nás tedy za svá zvířata zodpovědní vždy a lidé poškození na majetku či na zdraví po nich mohou škody vymáhat.

Škody způsobené zvířaty nejsou výjimečné. Podle pojišťoven tvoří zhruba desetinu všech událostí hrazených z pojištění odpovědnosti. Patří mezi ně jak zranění při napadení psem, tak poškození majetku či dopravní nehody způsobené vběhnutím zvířete do vozovky. A občas i kuriózní spory, například když majitel čistokrevné feny požaduje kompenzaci za nechtěné nakrytí od zatoulaného křížence.

Když jdou škody do milionů

Úsměv na rtech nicméně zamrzne při představě, že škody a zejména pak újmy na zdraví, kam se mohou počítat i újmy psychického rázu jako způsobený šok, mohou dosáhnout statisícových a v ne až tak extrémních situacích i milionových částek. Například náhrada za vážná zranění s dlouhotrvajícími následky, hromadné nehody či zastavení provozu podniků naskáčou do milionových řádů snadno.

David Mareš

David Mareš
  • Je zkušeným finančním specialistou s více než 18 lety praxe v oboru a ředitelem společnosti Fair-Finance.
  • Specializuje se na komplexní finanční poradenství v oblasti pojištění, úvěrů, investic i penzijního spoření.

Účinnou ochranu před finančními následky takových událostí nabízí pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, které lze sjednat v rámci pojištění domácnosti, nebo samostatně.

Pojištění odpovědnosti, kterému se lidově přezdívá pojistka na blbost, funguje podobně jako povinné ručení. Pokud člověk či osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, a nebo právě i domácí zvířata způsobí neúmyslně škodu nebo újmu třetí osobě, uhradí při splnění podmínek tuto částku pojišťovna.

První věc, kterou si majitelé domácích zvířat musejí ohlídat, je, aby se toto pojištění vztahovalo i na zvířata – v některých případech totiž nemusí být součástí základního pojištění a pro škody způsobené zvířaty je třeba připojistit se.

Cena pojištění odpovědnosti se zpravidla pohybuje v jednotkách stokorun měsíčně, dokáže přitom ochránit rodinný rozpočet před milionovými částkami za škody, které vzniknou z nepozornosti či nedbalosti. „Povinnou výbavou“ by mělo být jednoznačně pro sportovce, zejména cyklisty nebo vyznavače zimních sportů, ale právě i pro chovatele domácích zvířat.

Pojištění odpovědnosti patří mezi cenově nejdostupnější produkty, přesto dokáže pokrýt širokou škálu situací, ve kterých může člověk nechtěně způsobit vysokou škodu. Ať už dotyčný sportuje, má doma zvíře nebo jen chce mít jistotu, že ho finančně nezasáhne drobná nepozornost, určitě se vyplatí ho mít. Kromě jistoty, že pojišťovna uhradí vzniklé škody, navíc může převzít i komunikaci s poškozeným.

Léčba domácího mazlíčka může přijít draho. Lze ji však šikovně pojistit

Ohlídejte výši limitů i výluky

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě nabízí naprostá většina v tuzemsku působících pojišťoven. V nabídce najdeme různě odstupňované balíčky, které se liší rozsahem krytých událostí i výší limitů, do které bude pojišťovna případné škody hradit. Rozhodně se tedy vyplatí nabídky prostudovat, porovnat, a případně zkonzultovat s odborníkem.

Člověk by si měl dát pozor zejména na výši limitů a nevolit nejnižší variantu, protože vše přes limit bude muset případně uhradit z vlastní kapsy. Je proto vhodné vybrat vyšší limit – rozdíl se v ceně příliš neprojeví. Například mezi limity ve výši 20 a 50 milionů korun bude rozdíl okolo 10 korun měsíčně. Mimochodem, padesátimilionový limit je od loňska ze zákona nejnižší možná hranice pro povinné ručení – k navýšení z předchozích 30 milionů došlo právě kvůli růstu cen v posledních letech a kvůli riziku vzniku vysokých škod například při újmách na zdraví.

Psi a kočky bez problému, exotická zvířata jen někde

Při sjednávání pojistky je potřeba ověřit, na jakého mazlíčka se vztahuje. U psů a koček problém obvykle nebývá, některé pojišťovny však mají výluky na tzv. bojová plemena nebo odmítají pojistit exotická, jedovatá či dravá zvířata.

Při cestování do zahraničí je zásadní, aby pojistka platila i mimo území ČR – zejména v zemích, kde se náhrady škod pohybují v násobně vyšších částkách.

Pozor také na zvířata chovaná pro výdělečnou činnost. Koza, která uteče a spase sousedovi záhon, problém nebývá. Ale škody způsobené například kravami chovanými pro komerční prodej mléka už ve výlukách často jsou.

Další způsob Pojištění veterinární péče

Škody způsobené zvířaty pak může uhradit ještě jiný druh pojištění – pojištění veterinární péče, které sjednávají typicky majitelé psů a koček. Jeho hlavním účelem je krýt náklady spojené veterinární péčí při nemocech nebo úrazech, ale lze zde sjednat i odpovědnost za způsobenou škodu.

Limity ale bývají nižší než u pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Pojištěné zvíře musí být také trvale označeno mikročipem nebo tetováním a identifikováno v pojistné smlouvě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dědictví je otázkou důvěry a přípravy. Notář zdaleka vše neohlídá

dědictví - notář vše neohlídá

Když dojde na dědictví, pozůstalí se často spoléhají na notáře. Jenže jejich možnosti dohledat majetek zesnulého jsou omezené. Z velké části tak potřebují, aby je sami dědicové nasměrovali správným...

Virózy zkouší rodinné rozpočty. Ošetřovné pomůže, ale má svá pravidla

nemocné dítě - ošetřovné

S příchodem chladnějších dnů přibývá nemocných dětí a s nimi i rodičů, kteří musí zůstat doma. Mají sice nárok na ošetřovné. Jenže v praxi to znamená nižší příjem, složitější organizaci práce i...

V roce 2026 si brigádníci přivydělají víc peněz na dohodu. Za jakých podmínek?

brigáda

Brigády na dohodu o provedení práce jsou možností, jak si přivydělat. Tuto příležitost využívají penzisté, studenti, ženy na rodičovské, ale i zaměstnaní lidé, aby si vylepšili rodinný rozpočet. Při...

KOMENTÁŘ: Propast mezi průměrnou a minimální mzdou je v Česku hluboká. Proč?

Jan Urban

Česká ekonomika patří v řadě ohledů mezi úspěšné příběhy postkomunistické transformace: stabilní růst, nízká nezaměstnanost, silný export i slušnou fiskální disciplínu. Přesto má jednu dlouhodobou...

Život v Česku mi dává jistoty, říká americký profesor. Studenty rád učí i v hospodě

George Hays

Studoval na pěti univerzitách ve třech zemích, nakonec se ale usadil v Praze, kde na jedné ze zahraničních univerzit přednáší mezinárodní vztahy a diplomacii. Využít se přitom snaží toho nejlepšího z...

Tip na Vánoce? Náramek, který dává dětem svobodu a rodičům klid

Advertorial
Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit...

Platební náramek od Komerční banky je chytrý dárek, který naučí děti hospodařit a nakupovat bez mobilu a peněženky. Navíc do konce listopadu s bonusem 500 Kč pro nové klienty a náramkem zdarma.

18. listopadu 2025

Investice: V říjnu se dařilo hlavně akciím. Dluhopisy rostly, ale mírněji

ilustrační snímek

I v říjnu ceny akcií pokračovaly ve svém růstu. A stejně jako v poslední době je táhla pozitivní očekávání spojená s umělou inteligencí a prozatím nevýznamný dopad cel amerického prezidenta Donalda...

18. listopadu 2025

101 průšvihů aneb jak se finančně chránit, když se splaší nejen nejlepší přítel člověka

ilustrační snímek

Nedávný pražský incident připomněl, jak nenápadná drobnost může mít vysokou cenovku: část metra byla na několik hodin mimo provoz kvůli zaběhnutému psovi. Zvíře se naštěstí podařilo bezpečně odchytit...

18. listopadu 2025

KOMENTÁŘ: Propast mezi průměrnou a minimální mzdou je v Česku hluboká. Proč?

Jan Urban

Česká ekonomika patří v řadě ohledů mezi úspěšné příběhy postkomunistické transformace: stabilní růst, nízká nezaměstnanost, silný export i slušnou fiskální disciplínu. Přesto má jednu dlouhodobou...

17. listopadu 2025

Ekonomka: Peníze nerostou na stromech. Jak vést děti k bohatství a podnikavosti

Premium
Eva Hlavsová, ekonomka a spoluzakladatelka investiční platformy

V každém věku dítěte je klíčové, aby bylo v kontaktu s hospodařením domácnosti. „I děti v předškolním věku už mohou mít samy od sebe velmi slušné povědomí o tom, že peníze nerostou na stromech,“ říká...

16. listopadu 2025

Život v Česku mi dává jistoty, říká americký profesor. Studenty rád učí i v hospodě

George Hays

Studoval na pěti univerzitách ve třech zemích, nakonec se ale usadil v Praze, kde na jedné ze zahraničních univerzit přednáší mezinárodní vztahy a diplomacii. Využít se přitom snaží toho nejlepšího z...

15. listopadu 2025

Dědictví je otázkou důvěry a přípravy. Notář zdaleka vše neohlídá

dědictví - notář vše neohlídá

Když dojde na dědictví, pozůstalí se často spoléhají na notáře. Jenže jejich možnosti dohledat majetek zesnulého jsou omezené. Z velké části tak potřebují, aby je sami dědicové nasměrovali správným...

14. listopadu 2025

Virózy zkouší rodinné rozpočty. Ošetřovné pomůže, ale má svá pravidla

nemocné dítě - ošetřovné

S příchodem chladnějších dnů přibývá nemocných dětí a s nimi i rodičů, kteří musí zůstat doma. Mají sice nárok na ošetřovné. Jenže v praxi to znamená nižší příjem, složitější organizaci práce i...

13. listopadu 2025

V roce 2026 si brigádníci přivydělají víc peněz na dohodu. Za jakých podmínek?

brigáda

Brigády na dohodu o provedení práce jsou možností, jak si přivydělat. Tuto příležitost využívají penzisté, studenti, ženy na rodičovské, ale i zaměstnaní lidé, aby si vylepšili rodinný rozpočet. Při...

12. listopadu 2025

Využijte šikovný manuál, abyste udrželi pojištění majetku v dobré kondici

Ilustrační snímek

Opakovaně jsme svědky nešťastných lidí, kteří po některé z živelných událostí přišli o svůj majetek a zůstali zcela bez prostředků. Předejít tomu, že nám voda podemele dům nebo vítr odnese střechu,...

11. listopadu 2025

Arogantní narcisti, manipulátoři i lenoši. Jak se musí na kolegy, kteří nám vadí a škodí

Premium
ilustrační snímek

Každý zná nepochybně aspoň jednoho z nich. Nejsou nutně zlí ani agresívní, ale vyvolávají v nás zvláštní druh pocitů: směs podráždění, únavy a tichého přání být kdekoliv jinde. Pokud jsme nuceni být...

10. listopadu 2025

AI mění školy. Učitel musí úkol zadat úplně jiným způsobem, říká odbornice

Ivana Böhmová

Umělá inteligence začíná kosit v řadě oborů. Podle nedávné studie Microsoftu patří mezi nejohroženější profese překladatelé, průvodčí, programátoři CNC strojů nebo i řadoví novináři. Co ale učitelé?...

9. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.