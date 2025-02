Po srážce na lyžích nejde jen o úhradu léčby. Škody tak jdou i do milionů

Kolize na lyžařských svazích představují podle statistik ERV Evropské pojišťovny přibližně desetinu všech zimních škod. Ano, běžných úrazů či onemocnění na dovolené je mnohem víc. Jenže na rozdíl od srážek u nich nebývá, s výjimkou těžkých úrazů či při nutnosti leteckého transportu, většinou konečný účet až tak astronomický. To bohužel v případě srážek na sjezdovkách říci nelze. Právě naopak. Škody u nich bývají i několikanásobně dražší, jak dokládají příklady z praxe.

„Náš klient srazil na sjezdovce ve Francii jiného lyžaře, kterému způsobil úraz hlavy a páteře. Za škodu jsme vyplatili plnění v celkové výši tři miliony korun,“ říká Milan Káňa, mluvčí Kooperativy. Z pojištění odpovědnosti v rámci cestovního pojištění totiž pojišťovna hradila nejen náklady za léčení (včetně opravy zubů) a operace, ale také ušlý zisk a regres zdravotní pojišťovně zraněného.

Generali Česká pojišťovna vyplatila 1,5 milionu korun italskému lyžaři, kterého srazila jejich klientka. Částka šla na úhradu škody vzniklé na zdraví, rovněž se hradila újma za vytrpěnou bolest.

A závažný případ řešila loni také další pojišťovna. „Čtyřiatřicetiletý muž vyrazil s kamarády na hory do Rakouska, kde nechtěně srazil staršího pána. Ten si zlomil stehenní kost a vrtulník ho musel transportovat do nemocnice, ze které ho pustili až po třech týdnech. Po čase se ozval jeho právník a chtěl peníze jako odškodnění za trvalé následky, kdy požadoval 1,8 milionu korun. Vzhledem k tomu, že šlo o oprávněné požadavky, uhradili jsme tuto částku z pojištění odpovědnosti,“ popisuje Vlastimil Divoký.

Nezapomeňte na pojištění odpovědnosti

Je tedy vidět, že škoda vzniklá při srážce na sjezdovce se na sedmimístnou sumu vyšplhá relativně snadno. Proto není dobré vyrazit na hory bez cestovního pojištění, které vedle léčebných výloh zahrnuje rovněž pojištění odpovědnosti s dostatečným limitem pojistného plnění. Možné je ale využít i pojištění odpovědnosti sjednané v rámci pojištění domácnosti (zde ale pozor na to, aby mělo dostatečně vysoký limit).

V Itálii je dokonce od 1. ledna 2022 povinné ze zákona. „Každý uživatel sjezdovky musí mít uzavřené platné pojištění odpovědnosti, které kryje odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené třetím osobám,“ stojí doslova na webových stránkách MZV v informacích Generálního konzulátu ČR v Miláně. Doklad o sjednání odpovědnostní pojistky je proto při lyžování v Itálii dobré mít neustále při sobě, jedno, zda v papírové nebo digitální podobě.

Kdo by pojistku neměl, může si ji zakoupit právě při nákupu skipasu. Ostatně, v některých střediscích vám bez dokladu o ní skipas vůbec neprodají. Kontrola vás ale může potkat i na sjezdovce. A pokud neprokážete, že pojištění odpovědnosti máte, hrozí vám odebrání skipasu a pokuta ve výši 100 až 150 eur.

Co pojistka odpovědnosti kryje

A co vlastně pojišťovny z pojištění odpovědnosti hradí? Škody na majetku nebo zdraví třetí osoby. V prvním případě se na dovolených nejčastěji jedná o škody, které vzniknou v ubytování. Třeba když se dětem podaří rozbít například televizi. Ale může jít i o mnohem kurióznější záležitost. „Řešili jsme například situaci, kdy plavky ucpaly odtok vody v umyvadle a následně došlo k masivnímu vyplavení horského hotelu. Šlo o škodu za stovky tisíc korun,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Pojistka by kryla rovněž poničené lyžařské či snowboardové vybavení nebo oblečení. Například kdybyste při jízdě zavadili o jiného lyžaře a roztrhli mu bundu. Nebo mu třeba přejeli nešikovně přes lyže a poničili je.

Mnohem vyšší škody ale hrozí u škod na zdraví, tedy když někoho zraníte. Z pojištění odpovědnosti se totiž nehradí jen léčení zraněného poškozeného, ale také regres zdravotní pojišťovně či jeho ušlý zisk. A ten může být o dost vyšší, než by mnoho lidí předpokládalo.

Většinou mají lyžaři například z Německa nebo Rakouska vyšší příjmy než Češi. A od příjmů se pak samozřejmě odvíjí i finanční náročnost vypořádání. „Navíc si většina cizinců okamžitě najímá právníka, aby je zastupoval. Výjimkou vůbec nejsou ani případy, kdy jsou žalovány i děti. Proto je extrémně důležité, aby odpovědností pojištění měli i ti nejmenší účastníci zimní zahraniční dovolené,“ zdůrazňuje Marek.

Není jednoznačný viník? Pak v Itálii platí oba!

Škodu totiž hradí vždy viník (případné zranění viníka „jde“ z pojištění léčebných výloh). To se zdá jednoduché, ale opak je často pravdou. V praxi totiž nemusí být vůbec snadné určit, kdo srážku zavinil.

V Itálii si řešení takových situací (možná právě proto) legislativou usnadnili. Od ledna 2022 zde platí sdílená odpovědnost. Jak uvádí Generální konzulát ČR v Miláně: „V případě nehody jsou účastníci automaticky v postavení spoluviníků a nesou stejnou měrou odpovědnost za vzniklé škody, pokud se neprokáže opak a nebude možné jednoznačně určit viníka nehody.“

Zkušenosti pojišťoven ukazují, že tento postup italské soudy opravdu uplatňují. Klientce KB Pojišťovny zezadu starší italská lyžařka přejela lyži a následně spadla a zranila si koleno. „Pomoc od otce naší klienty nepožadovala a zavolala své známé. Následně byla přivolána také policie, která si vyžádala osobní údaje naší klientky a jejího otce. Klientka situaci popsala, ale nic nesepisovali,“ popisuje Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny. „Až s odstupem času otci klientky přišel dopis, ve kterém italská lyžařka žádala odškodnění. Přestože nebylo prokázáno jednoznačné zavinění naší klientky, došlo k vyrovnání ve výši 700 tisíc korun a náklady na právní zastoupení se vyšplhaly na dalších 162 tisíc korun.“

Vysoké výdaje, i když jste bez viny

Dokonce se může stát, že budete mít vysoké výdaje, přestože žádnou škodu nezaviníte. „Jednoho našeho klienta na sjezdovce v Itálii srazil zezadu německý lyžař, který se při tom sám zranil. Náš klient pomohl s přivoláním lékařské pomoci a vypovídal i na policii. Předpokládal, že tím pro něj věc končí,“ popisuje průběh pojistné události Trojanová: „Ale mýlil se. Němec neváhal a začal se domáhat odškodnění ve výši téměř 3 miliony korun. A i když soud nakonec žalobu zamítl, klientovi vznikly náklady na právníka, posudky a na soudní řízení 460 tisíc korun.“

Bez pojištění odpovědnosti by je musel zaplatit z vlastní kapsy. „To totiž kryje i náklady právního zastoupení a obhajobu pojištěného,“ vysvětluje Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny.

Nehoda může být i nahraná

A to pořád ještě není to nejhorší, co vás může potkat. Setkat se lze totiž i s nehodami, které někdo pečlivě naplánuje a pak je zinscenuje. Vy pak třeba stojíte na okraji přehledného úseku sjezdovky, čekáte na zbytek rodiny nebo se jen tak kocháte pohledem na hory. Najednou do vás vrazí jiný lyžař tak, že vás to odhodí na jiného lyžaře a sám rychle zmizí. A malér je na světě.

Nejčastější příčina a místa nehod na sjezdovkách Nepřiměřená rychlost, kvůli níž se pak dva lyžaři či snowboardisté nestihnou vzájemně vyhnout. Dochází k nim zejména v rizikových místech na svahu, kdy lyžaři zastaví pod hranou sjezdovky a stanou se pro ostatní zcela neviditelnými. Dalšími krizovými místy jsou úseky, kde dochází ke křížení sjezdovek nebo spodní část svahu u lanovky. Často se také stane, že se lyžař rozjede od kraje sjezdovky, aniž by se před tím rozhlédl, a nad ním jedoucí lyžař ho srazí.

Podobný případ řešila KB Pojišťovna. Její klient se střetl se starší lyžařkou, protože ho srazila jiná žena na snowboardu a ujela. „U zraněné paní nakonec došlo až k totální protéze ramenního kloubu a našeho klienta, kterého soud uznal vinným, by to stálo 1,5 milionu korun,“ uvedla Trojanová. Ať už šlo o náhodu nebo schválně nahranou nehodu, dokázat nevinu, pokud nejsou k dispozici žádní svědci ve váš prospěch, je v podobných případech velmi těžké.

Navíc je to složitější o to, že spory se vždy řídí právem toho státu, na jehož území se událost, která je předmětem sporu, stala. Například srážka českého a německého lyžaře na svahu v Itálii by se tak řídila italským právem. „A například i srážka dvou Čechů na sjezdovce v Rakousku by se řešila u rakouského soudu,“ doplňuje Káňa.

Jak postupovat při nehodě, aby vás nezruinovala

I když jde v okamžiku srážky na lyžích o stresovou situaci, zvláště pokud zde bude těžší zranění, je důležité snažit se řešit vše s chladnou hlavou. Najdou se totiž tací, kteří se toho, že jste „rozhození“ budou snažit využít a budou se snažit svalit vinu (a tedy i odpovědnost a nutnost platit odškodné) na vás.

Ve velkých alpských střediscích dokonce působí firmy nabízející právní zastupování při nehodách. Využívají nepřehlednosti situace u nehod a snaží se „slabší“ stranu tlačit k okamžitému přiznání odpovědnosti a k úhradě odškodného. A o českých lyžařích je známo, že v těchto situacích nejsou tak protřelí jako ti z jiných zemí, takže se podle zkušeností asistenčních společností i pojišťoven stávají oběťmi těchto nekalých praktik. „Je proto velmi důležité zachovat klid, nepřiznávat vinu pod tlakem. Viník nehody nemusí být vždy jasný,“ varuje Aleš Povr, tiskový mluvčí České asociace asistenčních společností (ČAAS).

V případě kolize je proto nejlepší kontaktovat asistenční společnost pojišťovny, u které jste si sjednali cestovní pojištění. A to i v případě, kdy jste přesvědčeni, že jste nehodu nezavinili. Asistenční služba vám zajistí právní pomoc a poskytne rady, jak správně postupovat. „Tím se minimalizuje riziko nepříjemného překvapení po návratu z dovolené v podobě předvolání k soudu nebo výzvy k okamžité úhradě nároků poškozené strany,“ doplňuje Trojanová.

Zásadní je také nepodepisovat nic bez řádného porozumění textu nebo při jakékoliv nesrovnalosti či pochybnosti. „Pokud je podpis nezbytný, například pro policii, je dobré dopsat svůj nesouhlas na dokument anglicky nebo alespoň česky, případně doplnit popis vlastní verze celé události,“ zdůrazňuje Trojanová.

Snažte se také zjistit si jméno, adresu a kontakty na očité svědky události i na případného viníka, ideální je vyfotit si jeho doklad totožnosti. V závažnějších případech zavolat místní policii a trvat na vyhotovení policejního záznamu. Vhodné je také zdokumentovat místo, kde k události došlo fotografií nebo kamerovým záznamem. A samozřejmě si pečlivě uschovat všechny originály protokolů, potvrzení a další doklady. „Zajistit si maximum důkazů je vždy důležité, protože při hlášení pojistné události a žádosti o odškodné za újmu, leží vždy důkazní břemeno na klientovi,“ dodává Trojanová.

Pojištění odpovědnosti i na české sjezdovky

Srážky lyžařů či snowboardistů se stávají samozřejmě také na českých horách. Proto je vhodné si sjednat cestovní pojištění, které zahrnuje i pojištění odpovědnosti rovněž v případě, že se chystáte na tuzemské sjezdovky. Pojišťovny ho mají běžně v nabídce (jen na rozdíl od toho do zahraničí, neobsahuje pojištění léčebných výloh).

„V jeho rámci jsou lidé pojištění také pro případ úrazu a pro případ ztráty zavazadel a osobních věcí,“ říká Jan Marek. Sjednat lze ale i pojištění dalších rizik. „Hned po zakoupení pobytu na horách je možné do smlouvy dát i pojištění storna cestovních služeb pro případ, že by bylo třeba pobyt například z důvodu náhlého onemocnění zrušit a poskytovatel cestovní služby by vám za to naúčtoval stornopoplatky a nevrátil zaplacenou cenu v plné výši nebo vůbec,“ uzavírá Milan Káňa.