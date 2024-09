Pojistka „na blbost“ má široký záběr. Jaké situace umí řešit?

Za své chování nese každý odpovědnost. Pokud tedy vaší vinou dojde k zásahu do osobní či majetkové sféry někoho jiného, zaplatíte za to. Pokud škodu způsobí vaše děti, také za to zaplatíte. Stejně tak, když bude viníkem váš pes. Celkem běžně může jít o statisíce, výjimečné ale nejsou ani milionové částky. Uhradit je za vás může pojišťovna. Tedy, pokud budete mít pojištění občanské odpovědnosti.