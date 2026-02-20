Přehled klíčových novinek v pojištění. Co se mění a na co si dát pozor v roce 2026?

V posledních letech vidíme, že stát a pojišťovny postupně rozšiřují hrazené služby, ale zároveň roste počet povinných plateb. Letos tomu není jinak. Přibývá benefitů na straně pojištění, ale zároveň se zvyšují i fixní náklady bez ohledu na výši příjmů, zejména pro podnikatele. Jaké změny a novinky se vyplatí znát?
1 Co nově pokryjí zdravotní pojišťovny
Český zdravotní systém se postupně přesouvá od léčby k prevenci. Stárnutí populace, rostoucí výskyt civilizačních onemocnění a vysoké náklady na léčbu nutí stát i zdravotní pojišťovny více investovat do včasného odhalování zdravotních problémů. Rozpočet na prevenci proto v roce 2026 dosahuje 2,26 miliardy korun, což je meziročně o šest procent více, a pojišťovny rozšiřují preventivní programy i hrazené výkony.
Jednou z klíčových změn je například snížení věkové hranice pro screening kolorektálního karcinomu na 45 let, což reaguje na nárůst výskytu tohoto onemocnění u mladších ročníků.
Rozšiřují se také personalizované preventivní prohlídky a laboratorní testy zaměřené na kardiovaskulární rizika, metabolismus či ledviny. To z důvodu vyšší míry stresu, sedavého životního stylu a rostoucího výskytu obezity u lidí. Významnou změnou je i plně hrazená jednovrstvá fotokompozitní výplň, takzvaná bílá plomba, díky níž mohou pacienti ušetřit přibližně 930 korun na jednom ošetření.
Změny se promítají také do oblasti mobility seniorů. Od ledna 2026 se posouvá povinná lékařská prohlídka řidičů z 65 na 70 let, přičemž senioři ji budou muset absolvovat každé dva roky. Opatření reflektuje prodlužující se délku dožití a lepší zdravotní stav starších řidičů.
Posun směrem k prevenci dává smysl ekonomicky i z hlediska zdravotní péče. Včasná diagnostika a screening jsou výrazně levnější než léčba pokročilých onemocnění a domácnostem mohou dlouhodobě ušetřit nejen doplatky za péči, ale i zásadní výpadky příjmů při vážné nemoci.
Na co letos přispívají zdravotní pojišťovny
2. Vyšší odvody pro OSVČ
Rok 2026 přináší další růst minimálních odvodů na zdravotní a sociální pojištění, což dopadne především na drobné podnikatele a freelancery. Jde o fixní náklad, který musejí platit bez ohledu na aktuální příjmy.
Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění se v roce 2026 zvyšuje na 3 306 korun, u sociálního pojištění činí podle aktuální legislativy 5 720 korun. Zvažuje se také alternativa, která by minimální sociální zálohu snížila zhruba na 5 005 korun, její schválení však není jisté.
|Zálohy pro OSVČ jako hlavní činnost
|2025
|2026
|Zvýšení o
|paušální daň (příjmy do 2 milionů Kč)
|8 716 Kč
|9 984 Kč
|1 268 Kč
|sociální pojištění
|4 759 Kč
|5 720 Kč
|961 Kč
|zdravotní pojištění
|3 143 Kč
|3 306 Kč
|163 Kč
Rostoucí odvody zvyšují význam finančního plánování a tvorby rezerv, protože patří mezi největší povinné položky rozpočtu podnikatelů a výrazně ovlivňují jejich čistý disponibilní příjem.
U podnikatelů s vyššími příjmy zálohy rostou opravdu výrazně. Při ročním zisku jednoho milionu korun vychází zdravotní pojištění na 67 500 korun ročně, tedy zhruba 5 625 korun měsíčně. U sociálního pojištění se výše záloh odvíjí od dosaženého zisku podnikatele uvedeného v přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení. Orientačně se u tohoto příjmu mohou měsíční zálohy pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Při vyšších ziscích navíc platí horní limit, takzvaný maximální vyměřovací základ, který pro rok 2026 činí 2 350 416 korun ročně, nad tuto hranici se už sociální pojištění neodvádí.
3. Mateřská v roce 2026
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se v roce 2026 vyplácí po dobu 28 týdnů při narození jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Přičemž na mateřskou dovolenou matka obvykle nastupuje šest až osm týdnů před porodem, otec nejdříve od sedmého týdne po narození dítěte. Nárok mají zaměstnaní i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které splní podmínku alespoň 270 dní účasti na nemocenském pojištění během posledních dvou let a jsou pojištěné v době nástupu na mateřskou.
|
Nemocenská 2026: Proč jsou OSVČ při nemoci většinou bez peněz a jak na mateřskou
Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, který se počítá z příjmů za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou. Zjednodušeně platí, že vyšší příjem znamená vyšší mateřskou, ale jen do určité hranice. Pokud rodič podmínky pro nárok na mateřskou nesplní, může po narození dítěte čerpat rovnou rodičovský příspěvek.
Nárok na mateřskou ale může vzniknout i tehdy, když ženě pracovní poměr skončí ještě během těhotenství. Ochranná lhůta je období po skončení zaměstnání, kdy může rodič splňující zákonné podmínky nastoupit na mateřskou. Žena může na mateřskou nastoupit zpravidla 6 až 8 týdnů před porodem, zatímco muž může mateřskou převzít až po narození dítěte, nejdříve od 7. týdne po porodu.
Pokud pracovní poměr skončí v těhotenství a trval alespoň půl roku, vzniká nárok na nástup na mateřskou ještě až 180 dní. Když bylo zaměstnání kratší, zkracuje se ochranná lhůta na jeho délku. Mnoho lidí o této možnosti neví a zbytečně tak přijde o nárok na mateřskou.
Od ledna 2026 se také mění pravidla pro rodiče, za které platí zdravotní pojištění stát. Nárok budou mít nově jen ti, kdo osobně pečují alespoň o jedno dítě do sedmi let (dosud platilo i pro rodiče dvou a více dětí až do 15 let).
Za koho platí pojistné stát
Kategorie L: Osoba celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do 7 let věku
Od 1. 1. 2026 je možné do této kategorie zařadit pouze osobu, která osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku, pokud splňuje tyto podmínky:
Do této kategorie se může zařadit pouze jedna osoba, a to otec nebo matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Zároveň od 1. 1. 2026 může být osoba zařazená v kategorii L zaměstnaná nebo může být osobou samostatně výdělečně činnou.
Zdroj: VZP
4. Pojišťovny musí pozůstalé informovat o životní pojistce
Od 1. ledna 2026 musí pojišťovny aktivně informovat oprávněné osoby, které mají nárok na pojistné plnění po úmrtí pojištěného (novela občanského zákoníku, zavedení §2832a). Pokud mají na tyto osoby uvedené v pojistné smlouvě kontakt nebo si jej dokážou dohledat, musejí je oslovit do 60 dnů od zjištění úmrtí. Pokud není konkrétní osoba ve smlouvě uvedena, musejí kontaktovat dědice podle zákona.
V Česku existuje více než pět milionů životních pojistek a vyplacené částky se často pohybují ve stovkách tisíc až milionech korun. Dosud se stávalo, že část peněz zůstala nevyzvednutá, protože pozůstalí o pojistce vůbec nevěděli, jelikož pojistné plnění nepatří do dědictví. Nové pravidlo má zajistit, aby se peníze skutečně dostaly k rodinám a blízkým, kterým jsou určeny.
|
Měl životní pojistku, rodina to netušila. Dohledat smlouvu je teď pro pozůstalé snazší
5. U povinného ručení jsou vyšší sankce za nepojištěná vozidla
Rok 2026 přináší přísnější postihy pro majitele nepojištěných vozidel. Denní příspěvek do Garančního fondu, který musejí platit řidiči bez povinného ručení, se zvyšuje přibližně o 30 %.
|
Nová pravidla povinného ručení jsou přísnější. Kdo ho nemusí platit?
U osobních aut se pohybuje zhruba mezi 81 a 109 korunami denně podle objemu motoru, u motocyklů mezi 6 a 32 korunami denně. Poplatky určuje vyhláška č. 458/2025 Sb. Ve správním řízení hrozí také pokuta až 50 000 korun.
|Výše denní sazby příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů od 1. 1. 2026
|Motocykl s objemem do 50 cm3
|6 Kč
|Motocykl s objemem do 350 cm3
|13 Kč
|Motocykl s objemem do 500 cm3
|26 Kč
|Motocykl s objemem nad 500 cm3
|32 Kč
|Osobní auto s objemem do 1000 cm3
|81 Kč
|Osobní auto s objemem do 1350 cm3
|51 Kč
|Osobní auto s objemem do 1850 cm3
|61 Kč
|Osobní auto s objemem do 2500 cm3
|83 Kč
|Osobní auto s objemem nad 2500 cm3
|109 Kč
|Obytné auto
|74 Kč
|Nákladní auto do 3500 kg
|120 Kč
|Nákladní auto do 12 t
|189 Kč
|Nákladní auto nad 12 t
|493 Kč
Náklady na dopravní nehody dlouhodobě rostou. Průměrná škoda z povinného ručení se od roku 2017 zvýšila zhruba o 55 procent a průměrné pojistné přibližně o 25 procent. Přesto je v Česku stále více než 100 tisíc nepojištěných vozidel, většinou osobních aut, což zvyšuje tlak na sankce i ceny pojištění.