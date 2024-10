Nabízíme peníze, ale i místo a péči v zařízení pobytových sociálních služeb

O pojištění dlouhodobé péče se u nás mluví roky. Vychází z nedostatku pobytových sociálních služeb, zejména pro seniory. Vy ho nyní nabízíte. Co přesně od vás dostanou ti, kteří toto pojištění uzavřou?

Spolu s finančním plněním, pokud pojištěný potřebuje dlouhodobou péči, nabízíme – a to na rozdíl od konkurence, to zdůrazňuji – možnost zrychleného umístění v pojištěným zvoleném pobytovém zařízení AHC, která patří do skupiny Ambeat Group. Ta aktuálně provozuje 13 takových zařízení, zejména domovů pro seniory. Rovněž má 25 poboček, které se specializují na domácí péči, takže její služby se i velice dobře doplňují.

Co musí splňovat váš pojištěný, aby mohl čerpat pojistné plnění z pojištění dlouhodobé péče?

Naše pojištění je dostupné pro klienty ve věku 18 až 75 let. Pojistné plnění poskytujeme v případě 3. a 4. stupně dlouhodobé závislosti na péči. Výhodou produktu je možnost daňové odečitatelnosti, která platí od letošního roku. Ke sjednání pojištění stačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník, není nutné dokládat detailní lékařské zprávy. Pojištění lze sjednat nejen pro sebe, ale například i pro člena rodiny.

Zmiňujete konkurenci. Znamená to, že ostatní pojišťovny, které také nabízejí pojištění dlouhodobé péče, potřebnou péči pro své klienty nezajistí?

Ano, je to přesně tak. Všechny pojišťovny, které teď nově nabízejí pojištění dlouhodobé péče, poskytují pouze výplatu pojistného plnění. Peníze jsou samozřejmě důležité, ale praxe ukazuje, že nejde jen o ně. Jde o to, aby člověk, který potřebuje dlouhodobou péči, našel místo, kde se o něj postarají, a to v rozumném časovém horizontu. Nemůže na něj čekat roky. Kapacita těchto zařízení v ČR dlouhodobě nestačí. Umístit blízkého se pak ukazuje být stejně velkým problémem, jako za péči o něj zaplatit. Ne každý dokáže dát dohromady spolu s důchodem a příspěvkem na péči třeba 20, někdy ale i 50 tisíc korun měsíčně. Hovořím samozřejmě o těchto zařízeních mimo základní síť, protože základní síť už dlouhodobě vůbec nedostačuje a problémy mnoha rodin neřeší. Nejde tudíž jen o peníze, ale i o to najít volné místo. V našem pojištění jsme vyřešili oba zásadní problémy.

Nabízíte takzvanou možnost zrychleného umístění. Jak funguje?

Máme se skupinou Ambeat Group smluvní dohodu, že našim pojištěným budou rezervovat místa ve svých zařízeních. Samozřejmě nebudou roky držet volná lůžka, ale budou plánovat kapacitu s ohledem na naše pojištěné. Naši klienti tedy u nich vždy najdou místo. A kdyby náhodou museli čekat déle než 30 dnů, navýšíme jim výplatu pojistného plnění o 30 %. Lidově řečeno, jsme si sami na sebe upletli bič. V našem zájmu tedy je, aby vše fungovalo, jak říkáme, a aby naši pojištění, kteří budou potřebovat péči, ji vždy našli co nejdříve. Jinak nás to bude stát peníze navíc, když to řeknu otevřeně.

Kolik stojí pojištění dlouhodobé péče?

Cenově se pojistné pohybuje zhruba kolem 1 000 - 1 500 korun měsíčně. Rozhodujícím faktorem pro finální výši pojistného je věk klienta, pojistná doba, povolání, zdravotní stav klienta. Přibližně tisíc korun měsíčně zaplatí ti klienti, jejichž pojištění bude trvat do 80 let. Zhruba 1 500 korun klienti s pojištěním do 85 let. Doplním, že tato cena odpovídá ochotě Čechů za tuto službu platit. Podle průzkumu činila průměrná očekávaná měsíční částka za pojištění 1 267 korun. Dvě třetiny dotázaných odhadovaly, že měsíční částka bude 500 korun a vyšší.

Kdo by si měl podle vás sjednat toto pojištění?

Každý, kdo má obavy, že se jednoho dne dostane do situace, kdy se o sebe nebude schopný plnohodnotně postarat, nebo má obavy, že se o něj nebude schopná postarat jeho rodina. Když si u nás pojištění zaplatí, má jistotu, že nejenže najde místo v pobytovém zařízení poskytujícím odpovídající dlouhodobou péči, ale bude na něj mít i peníze. Pojištění mu samozřejmě nebrání čerpat příspěvek na péči a další podpory. S naším pojištěním má jistotu, že ho finanční stránka nedostane do úzkých a na péči v pobytovém zařízení nebude čekat dlouhé roky.

Domníváte se, že toto pojištění mohou využít i děti rodičů, u nichž je možné, že dříve či později budou potřebovat dlouhodobou péči, a děti vědí, že ji nedokážou samy poskytnout?

Ano, samozřejmě. Toto je jedna z cílových skupin, kterou v našem pojištění zohledňujeme. Uvědomujeme si totiž, že poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí může být pro rodiny náročné a v některých situacích i navzdory ohromné snaze, jednoduše nemožné. Pokud tedy děti cítí, že se v budoucnu o své rodiče nemusí být schopny dostatečně postarat, je naše pojištění určeno i pro ně. Děti mohou pojistit své rodiče a je to. A i v tomto případě lze využívat daňové výhody.

Jste si jistí, že o toto pojištění bude zájem?

Docela jistě o něj bude zájem, protože stát v zajištění služeb na takzvaném zdravotně-sociálním pomezí selhává. Kapacit je málo a lidé, kteří potřebují péči, čekají dlouho, než se na ně dostane. A když se na ně dostane, musí platit, jak ve státem plně dotovaných zařízeních, tak v těch soukromých. Navíc se očekává, že do roku 2050 naroste počet seniorů v české populaci ze současných 2,1 milionu na 3,1 milionu. S tím poroste i potřeba zajistit pro ně adekvátní péči. Komerční sektor, kam patříme i my, de facto přichází s řešením problému, který už nyní existuje a do budoucna se ještě více prohloubí.

Martin Švec Vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V pojišťovnictví pracuje od roku 2008.

Od roku 2019 je ředitelem životní pojišťovny Simplea, kterou zároveň sám vybudoval a se kterou chystá expanzi na Slovensko.

Připravil také projekt penzijní společnosti Rentea.

Uvědomují si to podle vás lidé? Nebo neřeší a stále spoléhají na stát?

Uvědomují si to velmi jasně. Udělali jsme si průzkum a v něm dvě třetiny dotázaných uvedly, že mají ve svém okolí, v rodině, mezi příbuznými nebo přáteli někoho, kdo by dlouhodobě potřeboval denní nebo téměř denní služby pečovatele. Pokud se okolí zúží na rodinu nebo příbuzné, pak jde o každého druhého.

Také se ukázalo, že 51 procent dotázaných nedůvěřuje státu v tom, že bude do budoucna schopen financovat péči o seniory v domovech pro seniory či podobných zařízeních. Důvěru v tomto směru vyjádřilo pouhých 18 procent dotázaných. Pro vlastní rodiče by se o nabídku pojištění dlouhodobé péče zajímalo 56 procent respondentů.

Čísla hovoří jasně: populace nám stárne a je třeba se o naše seniory postarat. Pokud to nezvládá stát, soukromý sektor v tom vidí příležitost. Lidem se snažíme vyjít vstříc, proto to děláme, proto jsme toto pojištění nabídli. Příběhy lidí, kteří pečují o své blízké doma, jsou často dost smutné. Mnozí z nich museli skončit v práci a život na dávkách v Česku není žádný med. A to i přesto, že lidé pečující o své blízké doma šetří státu obrovské peníze.

Rozumím tomu, co říkáte. Svým způsobem jste se ale dotkl i dalšího důležitého tématu z hlediska pobytové péče, a to je skutečnost, že mnohé rodiny, které vlastní obrovské majetky, čerpají pobytovou péči dotovanou státem, zatímco jiní – bez majetků – na ni ani nemají a pečují o své blízké doma. Je to podle vás správné?

Toto není otázka na mě. Ale například v Německu provádějí majetkové testy u těch, kteří čerpají pobytovou péči, jejíž hlavní část je hrazena státem. U nás to tak není. Jestli je to správně, se zeptejte těch, kteří pečují o své blízké doma a nemají prostředky na to, aby dali svého blízkého do pobytového zařízení nebo využili odlehčovací služby, které také něco stojí.

V ideálním světě je ideálním řešením, když se lidé postarají o své blízké. Pobytová péče je určena opravdu jen pro ty nejtěžší případy. Ale opakuji, toto by měl řešit někdo jiný než my. My vidíme reálnou potřebu péče o lidi, kteří se o sebe už sami nepostarají, a současný systém sociálně-zdravotní péče k nim vstřícný není.

Už jsme se dotkli kapacit. Máte za to, že budete mít stále dost lůžek pro své pojištěné, respektive pro ty, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči?

I na to myslíme. Spolu s Ambeat Group jsme založili nový nemovitostní fond Ambeat Care, který podpoří výstavbu nových pobytových zařízení. Plánujeme do pěti let výstavbu či vhodný nákup 20 pobytových zařízení, která nabídnou klientům 2 500 nových lůžek. Jedná se o investice v celkové výši pěti miliard korun. Nyní společně vyhledáváme vhodné pozemky pro výstavbu nových pobytových zařízení, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo třeba zařízení následné péče. V hledáčku máme i budovy, které lze rekonstruovat. Snažíme se pokrýt lokality v dojezdové vzdálenosti 30 minut od krajských měst.

Mohou do tohoto fondu investovat i běžní lidé, například ti, kteří si u vás zaplatí pojištění dlouhodobé péče?

Ano, samozřejmě, budeme jen rádi. Investovat do něj může kdokoliv. Fond je konzervativně zaměřený, investovat do něj se dá od 500 korun měsíčně a zhodnocení očekáváme mezi čtyřmi až sedmi procenty ročně.