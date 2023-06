KVÍZ: Indexace, pojištění kola či varné desky. Vyznáte se v pojistkách?

Více než polovina Čechů se o pojištění svého majetku příliš nezajímá, třetina pak nerozumí správně tomu, proč je pojištění důležité. Vyplynulo to z průzkumu společnosti FinGo.cz. Jste na tom lépe? Víte, co ovlivňuje cenu pojistky a jak se do plnění pojišťovny promítá inflace? Otestujte si své znalosti.