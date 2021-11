Co brát do úvahy, abyste správně pojistili svou domácnost

Pojištění domácnosti a nemovitosti se často sjednává i kvůli hypotečnímu úvěru. „V takovém případě by si lidé měli dávat pozor na pojistnou částku, dále na požadavek pojistit povodeň, záplavu a další základní pojistná rizika. Toto banka, respektive odhadce, stanovuje v odhadu. Některé banky podmínky uvádějí rovnou do úvěrové smlouvy, ale u jiných je potřeba si to vyžádat,“ upozorňuje Martin Pešek z RX Finance.

Odpovědnost za správné nastavení základních pojistných rizik včetně určení pojistné částky domu je vždy na majiteli, může mu s tím ale pomoci pojišťovna nebo odhadce.

„Ideálně by tak majitel nemovitosti měl už při uzavírání pojistné smlouvy mít k dispozici odhad nemovitosti zpracovaný odhadcem, který zahrnuje i reprodukční cenu nemovitosti. Takový odhad bývá obvykle k dispozici při vyřizování hypotéky. Obecnou kalkulaci reprodukční ceny může provést i pojišťovna, avšak v tomto případě je potřeba počítat se zkreslením výsledné částky, protože nejsou brány v potaz atypické prvky nemovitosti,“ doplňuje Jan Grufík ze společnosti Freedom Financial Services.

Podpojištění způsobí mnoho problémů

O podpojištění mluvíme tehdy, když si majitel stanoví pojistnou částku nižší, než je současná hodnota jeho majetku v domácnosti. Pokud nastane pojistná událost, přijde likvidátor pojišťovny a určí reprodukční hodnotu ceny nemovitosti těsně před pojistnou událostí.

Následně pak tuto zjištěnou cenu porovná s pojistnou částkou stanovenou na smlouvě, a jestliže je pojistná částka ve smlouvě nižší než aktuální reprodukční cena nemovitosti stanovená likvidátorem, může pojišťovna uplatnit právě podpojištění.

„To v praxi znamená, že pojišťovna může krátit plnění z pojistné částky stanovené majitelem ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k reprodukční ceně,“ říká Jan Grufík.

„V případě, že máte pojištěnou domácnost delší dobu, neznamená to, že máte vše vyřešeno. Stará pojistka se totiž často nevztahuje na nové věci, které si dotyčný do domácnosti pořídil po uzavření pojištění domácnosti. Samozřejmě záleží na konkrétní pojišťovně a uzavřené smlouvě,“ vysvětluje Jakub Veverka z portálu Videobydleni.cz.

S tím souvisí, že čím vyšší hodnota věcí v domácnosti, tím přísnější podmínky a nároky by mělo splňovat její zabezpečení. Jestliže máte obyčejný zámek a v bytě drahé vybavení, může se stát, že pojišťovna váš majetek nemusí pojistit, eventuálně bude její pojistné plnění v případě vykradení nemovitosti nižší.

Kdy tedy uvažovat o změně pojištění domácnosti? „Vždy, když nemovitost nebo domácnost modernizujete. Přistavíte například pergolu, bazén nebo na střechu osadíte solární panely. Podobně když do domácnosti pořídíte novou kuchyňskou linku nebo třeba zrekonstruujete koupelnu, tak byste se vždy měli poradit v pojišťovně, zda by nebylo dobré upravit také pojištění.

Přestože nic zásadně nemodernizujete, je dobré jednou za dva až tři roky s pojišťovacím poradcem smlouvu projít, případně ji upravit. Budete tak mít jistotu, že jste optimálně pojištěni, a získat můžete i novější produkt se širším rozsahem krytí rizik, ale třeba i s novými službami. Například Kooperativa od května nabízí k pojištění majetku cykloasistence zdarma, takže je škoda takové nabídky nevyužít,“ doplňuje Tomáš Reitermann z Kooperativy.

Rozlišujte pojištění domácnosti a nemovitosti

Pojištění domácnosti kryje vybavení v bytě či domě, jako je nábytek, elektronika, osobní věci atd. Zjednodušeně řečeno, když se byt otočí vzhůru nohama, tak vše, co se uvolní, spadá pod pojištění domácnosti. Co zůstane, patří do pojištění nemovitosti. Pojištění nemovitosti kryje škody způsobené přímo na nemovitosti jako takové.

V čem se pojišťovny mohou lišit: