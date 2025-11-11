Využijte šikovný manuál, abyste udrželi pojištění majetku v dobré kondici

„Je až neuvěřitelné, že se vše opakuje neustále dokola a lidé se nedokážou poučit. Přitom by stačilo málo, mít majetek správně pojištěný,“ říká finanční poradce Partners Lukáš Urbánek. Přidává praktický manuál, co brát do úvahy, abyste nepřišli o své finance a majetek.
Praktický manuál Jak ochránit majetek a finance
Pojištění nemovitosti, domácnosti a občanské odpovědnosti je klíčovým prvkem ochrany našich majetků a osobních financí. Sjednání pojištění s odpovídajícími parametry je naprosto klíčové, ale i takové pojištění stárne stejně rychle jako rostoucí ceny v obchodech. Kdo neaktualizuje nastavení pojistné ochrany alespoň jednou za tři roky, riskuje a ne zrovna málo. Proč je to tak důležité mít svou pojistku v kondici?
1. Změny v hodnotě majetku
Hodnota našeho majetku se v čase mění a bohužel většinou roste. Hlavním faktorem je všudypřítomná inflace, která má dopad na cenu práce a cenu materiálu. Hodnotu samotné nemovitosti ovlivňuje situace na nemovitostním trhu a provedené modernizace a rekonstrukce. Například, pokud jsme investovali do renovace svého bytu nebo fotovoltaické elektrárny, svou nemovitost jsme zhodnotili.
Lukáš Urbánek
Všechny tyto růstové faktory ovlivňují hodnotu nemovitosti a tím vyžadují aktualizaci pojistné částky v pojistné smlouvě. Pokud by nastala pojistná událost a naše pojištění by nebylo aktualizováno, mohli bychom riskovat podpojištění. V praxi to znamená, že nám pojišťovna naprosto legálně a podle zákona vyplatí nižší pojistné plnění v odpovídajícím poměru, jakým se lišila pojistná částka od skutečné hodnoty majetku. Právě podpojištění je nejčastějším důvodem, proč lidé nemají peníze na opravu svého domu, když přijde pohroma.
Řada pojišťoven nabízí automatickou indexaci pojistné částky. Poznáme to tak, že když nám přijde předpis pojistného na další období, máme pojištění dražší. V lepším případě nám dává pojišťovna na výběr. Samozřejmě málokomu se chce platit více, ale v tomto případě se šetření opravdu nevyplácí. Jakmile nastane pojistná událost, mohlo by nás to velmi mrzet.
Rodinné domy se pojišťují na reprodukční cenu. To znamená, že se jedná o náklady zahrnující práci a materiál na postavení stejné nemovitosti v daném čase. Reprodukční cena bývá zpravidla nižší než cena tržní, která zohledňuje pozemek a lokalitu.
Naopak byt se pojišťuje na tržní cenu, protože v případě, že o byt přijdeme, budeme potřebovat od pojišťovny takové peníze, abychom si mohli hned v sousedním domě koupit stejně velký byt. Spoléhat se na to, že je byt pojištěný v rámci bytového domu, by bylo velmi krátkozraké. Bytové domy se totiž pojišťují na reprodukční cenu, která v případě bytů může být výrazně nižší. Navíc je zde riziko, že společenství bytových jednotek by mohlo pojistné plnění pozastavit.
2. Nové pojistné podmínky
Z pohledu pojistných podmínek funguje pojištění majetku podobně jako koupě auta. Když si koupíme nové auto, tak přesně v tu danou chvíli se jedná o nejnovější model. Jenomže po pár letech se ukáže, že stejný typ auta nově nabízí lepší jízdní vlastnosti, komfort a bezpečnost. Úplně stejný vývoj můžeme pozorovat také u pojištění majetku.
Pojišťovny reagují nejen na situaci na trhu a nabídku konkurence, ale také na vývoj legislativy. Pokud máme své pojištění uzavřené tři roky a více, s největší pravděpodobností budeme mít již starou pojistku a je reálné, že takové pojištění již nenabídne požadovanou ochranu.
Na rozdíl od pojistné částky neumí pojišťovny pojistné podmínky měnit automaticky. Takže i přes to, že máme nastavenou indexaci, neměli bychom podlehnout dojmu, že máme své pojištění nastaveno správně i po několika letech od uzavření.
V budoucnu tak může nastat zklamání. Pokud nastane nějaká pojistná událost, tak nám pojišťovna oznámí, že na tuto situaci se naše pojištění nevztahuje.
3. Odpovědnost
Odpovědnost za škody způsobené třetím osobám je velmi často opomíjená součást pojištění a velké množství lidí toto riziko nemá ošetřeno správně nebo vůbec. Toto riziko spočívá v tom, že nás pojišťovna ochrání v situacích, kdy někomu jiném způsobíme škodu na majetku nebo újmu na zdraví.
Může se jednat o situaci, kdy jako chodci nebo cyklisté způsobíme dopravní nehodu, jako lyžaři srazíme jiného lyžaře, naše dítě při hře zraní kamaráda, uteče nám pes, který způsobí dopravní nehodu nebo někoho pokouše, případně vytopíme sousedy z důvodu prasklé přívodní hadice k umyvadlu. Je to celá řada situací, které mohou nastat a některé z nich mohou ovlivnit domácí rozpočet na řadu let.
Pojištění odpovědnosti se automaticky vztahuje na všechny členy domácnosti a mnohdy má platnost i v zahraničí, což je ale dobré předem si ověřit. V takovém případě ho lze využít jako doplněk k cestovnímu pojištění.
Limit pro pojištění odpovědnosti bychom měli zvolit minimálně na spodní hranici 10 milionů korun. Takové pojištění stojí několik stokorun ročně, ale může zachránit mnohonásobně více.
4. Hypotéka – zástavní právo k nemovitosti
Pokud máme hypotéku a na naší nemovitosti je zástavní právo, je to další důvod, proč bychom měli pravidelně aktualizovat pojištění majetku. V úvěrové smlouvě nebo v obchodních podmínkách budeme mít přinejmenším ustanovení o povinnosti udržovat pojistnou smlouvu stále aktuální. V extrémní situaci nám hrozí, že nebudeme mít kde bydlet, nebudeme mít peníze na opravu našeho bydlení a stále budeme muset splácet hypotéku.
5. Rozsah pojistné ochrany
Běžně se stává, že pořizujeme do domácnosti nové spotřebiče, nové věci. Máme nové koníčky a záliby. V takových situacích můžeme vyhodnotit rizika související s pořízením nové věci a případně si zkontrolovat, jestli takové věci jsou zahrnuty v našem pojištění, či nikoliv. Případně se můžeme rozhodnout, zda takové věci pojistit.
Dnes je naprosto běžné, že součástí pojištění domácnosti a nemovitosti jsou i nejrůznější stroje, přístroje, spotřebiče, sportovní vybavení. Za takové pojištění si samozřejmě připlatíme něco navíc, ale oproti prodloužené záruce, kterou nám nabídne prodejce na jednu konkrétní věc, je takové pojištění velmi laciné.
6. All risk pro elektroniku, sportovní vybavení, zahradní techniku
Díky neustálé inovaci a vývoji v pojištění majetku je dnes možné pojistit ve variantě all risk řadu věcí, které máme doma a často používáme. All risk pojištění znamená, že se taková pojistná ochrana vztahuje na téměř všechny události (mimo konkrétně definované výluky), a dokonce i na situace, kdy sami sobě danou věc poškodíme. Běžně se s takovým pojištěním setkáváme u skel (varná deska, sprchový kout, zábradlí, okna…). Nyní lze takto pojistit například jízdní kolo, hokejku, tenisovou raketu, sportovní hodinky a řadu dalších věcí.
V praxi si můžeme představit například to, že hrajeme hokej a při zápase nebo tréninku si zlomíme hokejku. Nebo lyžujeme a při pádu si zlomíme lyži. Další modelová situace může nastat při jízdě na kole, kdy se nám podaří o pařez utrhnout elektrickou přehazovačku. Nebo nám vypadne z ruky mobil a rozbije se.
Jak na nové pojištění
V první fázi je nutné zmapovat současný stav a provést důkladný audit. Zjistit, v jakém stavu je stávající pojistná smlouva a jestli rozsah pojištěného souboru věcí odpovídá skutečnosti.
Pak následuje doporučení poradce na správné nastavení pojistné smlouvy a na rozsah pojistné ochrany. Následně poradce zpracuje podrobné porovnání nabídek. Porovnávají se nejen ceny, ale hlavně parametry a rozsah pojistné ochrany. Jednotlivé nabídky se kvalitativně liší, a proto by lidé vždy měli dostat také vysvětlení, proč je doporučované právě navrhované řešení, v čem je lepší a kde naopak má případné slabiny.
V konečném důsledku se nastavuje frekvence placení pojistné smlouvy a způsob sjednání podle potřeb klienta. Pokud má klient již existující pojistnou smlouvu, poradce pomůže zařídit veškerou administrativu spojenou s výpovědí. Poradce pomůže také v situaci, kdy nastane pojistná událost.
Jak postupovat při pojistné události:
- Snažte se eliminovat škodu a předcházet dalšímu poškození. V extrémních situacích volejte tísňovou linku 112, která vás nasměruje podle druhu nebezpečí.
- Pořizujte fotografie, případně videozáznam.
- V případě požadavku na akutní opravu (zásah odborníka) volejte na asistenční linku pojišťovny.
- S dalšími opravami raději počkejte. Je možné, že pojišťovna bude chtít provést obhlídku nebo si vyžádá další informace, svědecké výpovědi, doklady, policejní záznam…
- V nejbližší pracovní den kontaktujte svého poradce, aby vám pomohl s hlášením pojistné události.