Karel dorazil po koncertu domů až nad ránem. S přáteli probírali neobyčejný zážitek ještě dlouho po skončení představení kapely u piva. Při vstupu do bytu však jeho povznesená nálada vzala za své: do obrovské louže vstoupil už v předsíni. Brzy našel její zdroj: voda tekla z hadičky k záchodové nádrži zřejmě už hodiny, protože kromě ložnice byla v celém bytě.
Příběh, v němž hraje hlavní roli voda. Nemívá dramatický nástup jako katastrofa, kterou by bylo možné okamžitě rozpoznat. Začíná nenápadně – kapáním nebo malou loužičkou. Právě v tom spočívá její nebezpečí.
Zkušenost s vodovodními haváriemi má více než polovina domácností a ve 2/3 případů za ně mohou prasklé hadičky či potrubí. Pojišťovny se shodnou, že tento druh škod je aktuálně na prvním nebo druhém místě co do četnosti majetkových škod a je zastoupen na pojistných událostech až třetinou. Jejich průměrnou výši uvádí okolo 35 000 korun (Česká podnikatelská pojišťovna ČPP, Pillow), Kooperativa ji vyčísluje na 47 500 korun a Allianz dokonce na 61 000 korun. Generali eviduje průměrnou hodnotu této škody 25 000 korun, ČSOB a UNIQA okolo 32 000, Direct 29 000 korun. Shoda panuje v tom, že za uplynulých pět let stoupla hodnota průměrné škody o desítky procent, u Directu dokonce na dvojnásobek.
Nejde přitom jen o viditelné následky, jako jsou mokré podlahy nebo zničený nábytek. Voda se dostává do konstrukcí, narušuje izolace, podporuje vznik plísní a v někdy ohrožuje i statiku budovy. To, co začíná jako „menší nehoda“, se tak může změnit v nákladnou rekonstrukci.
Tichý urputný nepřítel
Alarmující je i to, že čtyři z deseti závad se odhalí až s časovým odstupem. V takové chvíli už voda často napáchá škody i za stovky tisíc korun. Typickým příkladem je situace, kdy domácnost opustíte jen na pár dní. Tak tomu bylo i u Karla, jenž nebyl doma dlouhé hodiny. Voda ze starší hadičky u toalety zatím tekla, aniž by si toho někdo všiml. Byt byl zaplavený, voda navíc prosákla i do sousedního rovněž zrovna prázdného bytu o patro níž. Celková škoda se vyšplhala přes 300 tisíc korun. Největším problémem nebyla výměna trubičky za pár korun, ale následky – zničené podlahy, nábytek a sanace vlhkého zdiva. O nepříjemně narušených sousedských vztazích ani nemluvě.
Právě tento nepoměr je pro vodovodní škody typický. Oprava příčiny bývá relativně levná, zatímco následky stojí násobně více.
Náhlé mrazy v zimě: typické rizikové období
Svoji roli hraje i roční období, i když například Jan Hofta z Pillow pojišťovny to popírá: „Sezonnost u těchto škod příliš v datech nevidíme, trubky praskají stále. V létě jsou škody vyšší v obytných domech během dovolených, v zimě na chatách a chalupách.“ Souhlasí s ním i Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB, nebo Adéla Janů z ČPP.
Náhlé vlny mrazů přesto podle některých stále stojí každoročně za zvýšeným počtem havárií, což potvrzuje například Jan Marek z Generali České pojišťovny, a to zejména pokud dojde k prudkému teplotnímu výkyvu. Voda v potrubí při zamrznutí zvětší objem a může trubky doslova roztrhat. Jakmile se oteplí, voda crčí ven.
Zvlášť ohrožené jsou rekreační objekty, kde lidé podcení včasnou přípravu na zimu. Nevypuštěná voda v topení nebo ve vodovodním potrubí pak způsobí škody, které se projeví při oblevě. Problémem jsou i neizolované sklepy, vodoměrné šachty nebo venkovní rozvody.
Když voda zasáhne konstrukci domu
Vodovodní škoda nemusí skončit „jen“ u vysoušení objektu a výměny podlahy. V extrémních případech může dojít k narušení stavby. To se stalo například u nové dřevostavby, kde unikající voda z mrazem popraskaného topení při oblevě pronikla až do konstrukce domu.
Zde se nedostatečná prevence majitelům hrubě nevyplatila. Vlhkost se dostala do izolačních vrstev, což vedlo k rozvoji plísní a dřevomorky. Výsledkem byla nutnost kompletní demontáže konstrukcí a škoda finálně atakovala milion korun. Takové případy ukazují, jak zásadní je rychlá reakce i kvalitní vysušení – nedostatečná sanace se totiž může projevit až s odstupem času. Proto se v případech rozsáhlého poškození stavby vyplatí povolat odborníky, kteří dokážou vlhkost nejen hloubkově měřit, ale také účinněji odstraňovat.
Příklad rovněž ukazuje, že moderní dřevostavby mohou při vodovodní škodě utrpět mnohem víc než cihlové domy. Voda nepoškozuje jen povrch, ale i samotnou statiku a zdraví budovy.
Co se dnes pojišťovny považují za vodovodní škodu
Podle pojistných podmínek pojišťoven spadají mezi kryté vodovodní škody tyto incidenty, i když se může úprava mírně lišit:
- únik vody z poškozeného vodovodního zařízení: potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených (praček, myček apod.), rozvody topných, vzduchotechnických, solárních a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených, a dále únik vody přes vodoměr
- vystoupání vody z kanalizace (odpadní vody), ucpání odtoků sprch, záchodů
- vlivem mrazu poškozené potrubí či topná tělesa a rozvody s následným vytečením
- chybná funkce hasícího sprinkleru
- škody vodou z bazénu, vířivky a nádrže, a také akvária, případně vodního lůžka
- ztráta vody a následná finanční škoda náhlou nežádoucí ztrátou vody v důsledku havárie vodovodního zařízení
- škody vodou z vnitřních svodů, například vedených světlíkem (vnější svody a zatečení střešními okny, střechou nebo z balkonu se pojišťují na atmosférické srážky)
- související následky: vysoušení, sanace objektu, uskladnění věcí, náhradní ubytování (pozor na limity těchto plnění)
Rozsah pojistného plnění záleží u každého klienta na konkrétním sjednaném rozsahu pojistného krytí a pojistných částkách. A také na dostatečné údržbě ze strany klienta. Jak upozorňuje Marie Petrovová z Allianz: „Posuzujeme zejména technický stav konkrétní věci ve vztahu k tomu, jakou mohl mít vliv na vznik škody nebo zvětšení rozsahu již vzniklé škody.“
Asi nejčastější kalamitu způsobují přívodní hadičky vody k záchodu: mají omezenou životnost, a bývají namáhány nevhodným ohnutím, překroucením, opotřebením opletení a oděrem.
Na co je ještě třeba dát pozor? Jan Hofta, produktový expert z Pillow upozorňuje: „Škody z nedbalosti způsobené vodou při mytí, vylitím, přetečením nebo vycákáním vody a vodou z otevřených kohoutků a hadic nejsou v našem pojištění majetku kryté.“ Podobné pravidlo má i Direct, ale umí vyjít v některých odůvodněných případech klientům vstříc. Jan Marek z Generali České pojišťovny konstatuje: „Takové škody hradíme, ale vzhledem k spoluzavinění klienta můžeme pojistné plnění krátit.“
Pojištění pomůže. Ale jaké?
Mnoho lidí se ve stresu uklidňuje, že „pojištění to vyřeší“. Realita je ale složitější. Vodovodní škody se nemusí hradit z jedné smlouvy, ale z kombinace hned několika typů pojištění.
Základ tvoří pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Každé z nich kryje jinou část škody. Zjednodušeně řečeno: pojištění domácnosti se vztahuje na „mobilní“ vybavení bytu, zatímco pojištění nemovitosti řeší pevné stavební části objektu. V praxi tak může být jedna větší událost řešena z obou smluv.
Další roli hraje pojištění odpovědnosti. To je klíčové ve chvíli, kdy voda „od vás“ poškodí majetek někoho jiného – typicky sousedů v nižších patrech. Bez tohoto pojištění, které bývá součástí pojištění domácnosti a nemovitosti, může jít škoda plně za viníkem.
Situace se komplikuje ještě v domech se soukromými byty. Vedle individuálního pojištění každého z nich zde bývá i pojistka sjednaná společenstvím vlastníků. V případě škody je pak nutné řešit, z jakého pojištění se bude plnění uplatňovat. Vždy platí, že pojistné plnění lze čerpat zpravidla jen z jednoho z nich.
U nájemních bytů vstupuje do hry i rozdělení odpovědnosti mezi majitele a nájemce. Obecně platí, že skryté části, jako je vertikální potrubí ve zdi, spadají pod vlastníka. Naopak viditelné rozvody, vybavení a spotřebiče bývají odpovědností nájemce. Pojištěni musí být tedy oba.
Vždy sledujte nejen úplnost ochrany co do druhu pojištění, ale také limitů plnění od pojišťovny, protože řada krytí může být omezená.
Některé pojišťovny mají v nabídce i další doplňková připojištění: Milan Káňa z Kooperativy upozorňuje: „U vodovodního nebezpečí hradíme to, co voda z vodovodního zařízení poškodila, ne opravu samotného vodovodního zařízení. Je možné připojištění Havárie rozvodů, pak uhradíme i náklady na opravu prasklé trubky, nebo odpadu.“ Podobnou funkci plní i pojištění Domex+ od České podnikatelské pojišťovny nebo připojištění Bonus od UNIQA.
Petr Milata z ČSOB Pojišťovny uvádí u velkých škod ještě pojištění splátek úvěru na bydlení, finanční kompenzaci za nemajetkovou újmu (pojištění pomůže lépe se vyrovnat s psychickými následky velké škody na majetku. Výše finanční kompenzace se odvíjí od sjednané varianty až do 200 000 Kč), anebo Ekologické zvýhodnění (ČSOB proplatí nejen náklady na opravu stavby, ale navíc i náklady na její ekologickou modernizaci, např. na tepelné čerpadlo či zateplení).
Direct nabízí připojištění estetických škod, kdy v případě bourání části kachliček uhradí sjednocení vzhledu. K podobnému účelu slouží i Stavební součásti Allrisk od Generali.
Minuty, které rozhodují
Jakmile k úniku vody dojde, čas hraje významnou roli. Zásadním krokem by mělo být okamžité uzavření hlavního přívodu vody a odstranění vody vytíráním nebo odčerpáním. Pro pojišťovnu pořiďte kompletní fotodokumentaci nebo video vzniklé škody se všemi detaily a záběry na jednotlivé zničené a poškozené věci. Ty nevyhazujte, může následovat jejich prohlídka zástupcem pojišťovny. Následně je vhodné kontaktovat pojišťovnu, ideálně prostřednictvím asistenční linky, kde můžete získat cenné rady pro další postup, ale také přivolat jejich prostřednictvím instalatéra nebo další potřebné řemeslníky.
Dokumentace škody
V dnešní digitální době dávají pojistitelé u obvyklých vodovodních škod přednost online hlášení škody s přiloženou digitální fotodokumentací vzniklé škody, případně umožňují videoprohlídku prostřednictvím aplikace s online účastí technika. Veronika Hešíková z UNIQA připomíná, že pojištěný je povinen podat důkaz o vzniku a rozsahu škodní události.
Mobilní technik pojišťovny jezdí na místo škody podle Jana Marka z Generali České při složitějších pojistných událostech. Dokumentuje škodu rovněž pomocí mobilní aplikace: papírové podklady jsou prakticky minulostí.
Iluze o „kompletní rekonstrukci“
Jedním z nejčastějších omylů je představa, že pojišťovna zaplatí kompletní renovaci poničených prostor až k úplné dokonalosti. Ve skutečnosti často hradí z pojištění nebo připojištění pouze účelnou opravu poškozeného místa a poškozený majetek. Pokud tedy praskne potrubí za vanou, pojištění pokryje nezbytný zásah. Už ale nezaplatí novou dlažbu v celé koupelně jen proto, aby vše ladilo. Jak připomíná Adéla Janů: „Pojištění kryje pouze náklady na uvedení věci do stavu před škodou, nikoliv vylepšení a zhodnocení majetku.“ A Petr Milata dodává: „Součástí plnění je úhrada nákladů vynaložených na nalezení příčiny škody do limitu sjednaného v pojistné smlouvě.“
V praxi dochází velmi často ke zklamání klientů pojišťoven – a to proto, že jejich interpretace krytí se může v praxi lišit podle jejich pojistných podmínek, a také naráží někdy na sjednané limity. Veronika Hešíková vysvětluje, že „typicky“ se platí stavební práce nutné k obnově (omítky, podlahy, obklady v místě škody), demontáže, vysušení a poškozené vybavení (nábytek, spotřebiče, osobní věci atd.). Konkrétně UNIQA vyplatí plnění za účelně vynaložené náklady na výměnu nebo opravu nejvýše 10 metrů potrubí v místě poškození, a to včetně souvisejících nákladů (např. na vyhledání, vysekání, zazdění, výměnu části obkladů, a to v nezbytně nutném rozsahu). Naopak z pojištění se nehradí komplexní rekonstrukce při dílčím poškození či výměna jiných než poškozených funkčních částí.
Podobný postup uplatňuje podle Jana Hofty i Pillow: „Když praskne trubka v koupelně, pojišťovna často zaplatí i kachlíčky a dlažbu. Velikost zaplacené plochy závisí na více faktorech, jako je dostupnost kachlíčků stejného dekoru. Když už je nelze koupit, proplácí se kachlíčkování celé zdi. Určitě ale kvůli prasklé trubce nebude žádná pojišťovna platit celou novou koupelnu, neřkuli její zařízení.“
Prevence Jednoduchá, ale často podceňovaná
Přitom řadě problémů lze předejít relativně snadno. Zde jsou základní tipy:
- Uložte si do hlavy, kde je hlavní uzávěr vody v domě a kde lze vypnout vodu i doma. Uzavřete hlavní přívod vody, pokud opouštíte objekt na delší dobu, třeba jen na víkend. Před zimou na chatách a chalupách nezapomeňte včas důsledně vypustit celý systém s vodou, případně napusťte nemrznoucí směs do systémů.
- Pravidelně kontrolujte přívodní a odvodní hadice u myčky a pračky a hadičku u záchodu. Ty pravidelně měňte (životnost 5–7 let). U pračky, raději uzavírejte přívod vody po každém praní. Kromě hadic a hadiček prověřujte i utažení a těsnost spojů.
- Nenechávejte běžet myčku a pračku v době, kdy není nikdo doma.
- Pravidelně čistěte odpady a sifony. Nesplachujte do záchodu to, co tam nepatří.
- Nechte rezervní klíče od objektu u rodinných příslušníků nebo sousedů, aby mohli provádět kontrolu a v případě havárie zasáhnout rychleji.
- Zateplete potrubí ohrožované mrazem – izolačním materiálem nebo i starou dekou.
- Přikryjte víko vodoměrné šachty polystyrenovou deskou nebo izolační vatou.
- Utěsněte v zimě vstupy a okna do sklepa a pomocných staveb.
- Kontrolujte spotřebu vody: při příliš vysokém odběru je nutné ihned situaci prověřit.
- Zkuste využít moderní techniku pro hlídání vody. Ta dnes dokáže detekovat problém mnohem dříve než člověk. Milan Káňa popisuje: „Existují elektronické hlásiče, automatické uzávěry, kvalitní nerezové tlakové hadice apod. Při jejich použití buď ke škodě nedojde, nebo se výrazně sníží její rozsah.“
Závěr Malá nedbalost s velkými následky
Vodovodní škody jsou typickým příkladem rizika, které lidé dlouhodobě podceňují. Přicházejí nenápadně, ale jejich dopady mohou být zásadní – finančně i prakticky.
Shrňme si klíčové poznatky:
- jde o nejčastější pojistné události
- škody často rostou kvůli pozdnímu odhalení
- účinné pojištění musí být správně kombinované a dimenzované
- prevence výrazně snižuje riziko
Vyplatí se proto včas se zamyslet, zda děláte všechno správně, aby škoda nenastala.