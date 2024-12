Pojištění dlouhodobé péče: ztráta soběstačnosti už nemusí být strašák

Prodlužující se délka života už dávno není jen statistickým trendem, ale realitou. Stejně tak fakt, že nejméně jeden ze tří dospělých se do 85 let stane závislým na pomoci druhých. A co víc, očekává se, že počet lidí, kteří se bez dlouhodobé péče neobejdou, se během příštích 40 let ještě zdvojnásobí. Potřeba péče od druhých tak bude v průběhu dalších let ještě více narůstat.

„Stát sice v případně ztráty soběstačnosti vyplácí příspěvek na péči, podle odhadů si však lidé zhruba 25 procent nákladů na potřebnou péči musí uhradit sami z vlastních úspor,“ říká Michal Korejs, produktový ředitel NN Životní pojišťovny. Konkrétně samozřejmě podíl závisí na tom, jakou požadujete kvalitu a rozsah péče, ale i jak moc na ni člověk spěchá. Častým problémem je i nedostatečná kapacita veřejných sociálních služeb (ať už lůžkových, terénních či ambulantních). Proto je mnohdy nutné vypomoci si soukromými službami, které jsou sice dostupnější, ale podstatně dražší.

Nový daňově uznatelný produkt, který pojišťovny postupně uvádějí na trh, by s řešením takových složitých životních situací měl do budoucna pomoct. V nabídce ho v současné době mají už čtyři: Kooperativa, NN Životní pojišťovna, Simplea a UNIQA, každá ho však má nastavený trochu jinak.

Vstupní věk a doba platnosti pojistky

Rozdíly lze sledovat už u vstupního věku do pojištění, podmínek přijetí i délky trvání smlouvy. U Kooperativy omezili vstupní věk na 40–70 let. „Pro mladší klienty toto pojištění nedává příliš smysl. U starších 70 let už možnost sjednat není, především s ohledem na velmi vysokou pravděpodobnost vzniku události a tím také vysokou cenu takové služby,“ vysvětluje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. Naopak doba platnosti pojistky není omezena nijak. „Pokud to sám klient nezmění, může trvat doživotně. Nedojde k situaci, že pojištění skončí, pojištěný onemocní až poté, ztratí soběstačnost a pojištění mu už nepomůže,“ říká Káňa. I kdyby se tedy klient Kooperativy stal nesoběstačným třeba až v 88 letech, pojistka zafunguje.

NN Životní pojišťovna má vstupní věk nastavený od 18–70 let. „Pro mladší klienty je cena pojistného pochopitelně nižší a po celou dobu zůstává stejná. Kromě toho samozřejmě může i u mladého člověka nastat vinou úrazu nebo i vážné nemoci situace, kdy se stane závislým na pomoci jiných,“ uvedl Korejs. Toto riziko pojistka u NN Životní pojišťovny kryje maximálně do věku 85 let. Jinými slovy, pokud by se člověk stal nesoběstačným třeba až v 87 letech, pojistka už „nezafunguje“.

Podobně má tyto dva parametry nastavené rovněž Simplea. Vstupní věk je od 18–75 let. „Platnost pojištění si pojištěný nastavuje sám při jeho sjednání, přičemž maximální věk, do kterého je možné se pojistit, je 85 let,“ říká Martin Švec, ředitel Simplea. „Pro zajímavost, průměrný věk, kdy lidé potřebují pomoc ve 3. nebo 4. stupni závislosti, je v současnosti kolem 75 let, takže pojištění nabízí dostatečný časový rámec pro většinu pojištěných.“

Pojišťovny však doporučují sjednávat pojištění mezi 45. a 60. rokem života. V tomto věku je totiž vyšší šance získat výhodné podmínky s ohledem na dobu pojištění do 80+ a průměrný zdravotní stav populace.

Kdy začne výplata pravidelné měsíční renty

Mírně se pojišťovny liší také v tom, ve který okamžik dojde na pojistné plnění. „V případě přiznání těžké nebo úplné závislosti na péči, nebo také ztráty soběstačnosti 3. nebo 4. stupně, je vyplácena měsíční renta,“ říká Korejs. Totéž platí u Simlea pojišťovny. U Kooperativy je ale záběr širší, plní při 2., 3. a 4. stupni snížené soběstačnosti. Výplata renty shodně probíhá až do konce života.

Stupeň nesoběstačnosti je samozřejmě nutné pojišťovně doložit, a to potvrzením o přiznání příspěvku na péči od místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (podle zákona o sociálních službách). To ovšem může trvat někdy i dlouhé měsíce.

Kooperativa a Simplea proto mají řešení, které umožňuje, aby se jejich klientům dostalo potřebné podpory rychleji. „Klient nám může nahlásit hned, že se stal nesoběstačným a nemusí čekat na rozhodnutí od státu. Posoudíme si jeho aktuální stav v daném okamžiku sami,“ uvedl Káňa. Jestliže pojišťovna dojde k závěru, že ke snížené soběstačnosti alespoň druhého stupně dojde, může začít vyplácet předběžné plnění po dobu až 12 měsíců. „Pokud by úřad nakonec sníženou soběstačnost nepotvrdil, přestaneme plnění vyplácet, ale již vyplacené peníze nám klient vracet nebude muset,“ vysvětluje Káňa.

Obdobně má předběžné plnění nastavené Simplea, která spolupracuje s odbornými sociálními pracovníky ze skupiny Ambeat Group. „Ti mohou nezávisle posoudit situaci pojištěného a pokud zjistí, že splňuje podmínky pro 3. nebo 4. stupeň závislosti, zahájíme výplatu pojistného plnění ještě před oficiálním rozhodnutím státních orgánů,“ popisuje Švec. Jestliže by nakonec nesoběstačnost přiznána úřadem nebyla, ani v tomto případě pojištěný nebude muset již vyplacené peníze vracet.

Pojišťovny jsou si vědomy i toho, že vyřízení příspěvku není jednoduché. „Klientům a jejich rodinám proto nabízíme potřebné informace k vyřízení státního příspěvku na péči na webu Péče.cz a umíme doporučit i organizace, které pomohou touto institucionální cestou provést,“ říká Michal Korejs. Podobně postupují i ostatní pojišťovny, které pojištění dlouhodobé péče nabízí.

Pojišťovna pomůže sehnat i pečovatelku

Jak bude pravidelná měsíční renta využita, už je na pojištěném (případně jeho blízkých). Může si zaplatit pečovatelku, aby mu pomáhala v jeho domově. Může platit svým dětem, aby o něj mohly pečovat a kompenzoval se jim příjem ze zaměstnání. Může si připlatit za „lepší“ domov pro seniory, kde o něj bude postaráno. Z pojistného plnění lze ale uhradit třeba i rehabilitace a lázně, dopravu za účelem poskytnuté péče, léky, výživové doplňky a nadstandardní pomůcky nebo třeba i nutnou úpravu bydlení. „K dispozici mají stále i pomoc našeho průvodce péčí. Kdykoliv v průběhu pojištění je možné využívat telefonických konzultací a videohovorů s našimi lékaři a asistenty,“ doplňuje Káňa.

Kromě toho se pojišťovny začínají více zaměřovat i na pomoc se zajištěním pečovatelů nebo místa v některém z domovů pro seniory. „Víme, že sehnat pečovatelku na dostatečný počet hodin je v mnoha regionech opravdový problém. S pomocí naší dceřiné společnosti Global Partner ale umíme pečovatele zajistit nebo doporučit. A pokud bychom v daném regionu neměli dostupného pečovatele, pomůže náš pracovník nasmlouvat pomoc od dalších registrovaných poskytovatelů péče. Může také doporučit vhodná lůžková zařízení v dané lokalitě,“ popisuje Milan Káňa z Kooperativy.

Ještě dál jsou v Simplea pojišťovně. „V České republice je bohužel běžné, že se na volné místo v pobytových zařízeních čeká i několik let. Proto jsme do našeho pojištění dlouhodobé péče zahrnuli možnost rychlého umístění v partnerských zařízeních skupiny Ambeat Group, která provozuje 14 center s vysokým standardem péče,“ říká Martin Švec. „Pokud pojištěný projeví zájem o umístění, tak je naším cílem ho umístit do 30 dnů. Pokud bychom ho do 30 dnů umístit nezvládli, tak pojištěnému za 31. a každý další den, kdy na umístění čeká, vyplatíme aktuální pojistnou částku navýšenou o 30 procent.“ Doplňuje, že Ambeat Group spravuje i 25 poboček specializujících se na domácí péči, takže pokud pojištěný dá přednost péči v domácím prostředí, dokáže Ambeat Group zajistit i služby profesionálních pečovatelů.

Pojišťovny otevřou centra dlouhodobé péče

Kromě toho, jak minulý týden zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP), plánují pojišťovny vytvořit samy i síť center dlouhodobé péče. Záměr podpořila Vláda ČR. V sociálních zařízeních podle odhadů chybí až 40 tisíc lůžek. Bez nové výstavby se navíc situace bude zhoršovat. Podle demografických prognóz totiž vzroste do 15 let počet osob v některém ze čtyř stupňů nesoběstačnosti ze stávajících 360 tisíc na dvojnásobek, v roce 2060 by to mohl být více než milion.

České pojišťovny se proto rozhodly k řešení problému přispět. „Naším plánem je vytvoření minimálně 20 domovů pro seniory po celé České republice s minimální celkovou kapacitou dva a půl tisíce lůžek do 10 let. Bude se tak jednat o strategickou investici, která bude sice nízkozisková, ale s vysokým akcentem na kvalitu péče,“ vysvětlil Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP.

O rozšiřování sítě center dlouhodobé péče se bude starat stejnojmenná společnost. První projekt je již nyní realizován v zámku Chodová Planá na Tachovsku. První klienty by mohl přijmout již v roce 2025. „Naše domovy budou zahrnovat nejen kvalitní zdravotní a sociální péči, ale i další služby, například wellness centrum, veřejnou kavárnu, kulturní a komunitní akce. Počítáme i s parky a zahrádkami včetně terapeutických zvířat,“ upřesňuje David Pospíšil, ředitel Centra dlouhodobé péče. Započaly také přípravy renovace objektu v Dolních Břežanech. Ten by měl být k dispozici klientům na konci roku 2026.

Pojišťovna Simplea rozjíždí podobný projekt i samostatně. Ve spolupráci s Ambeat Group založili nemovitostní fond Ambeat Care, jehož cílem je podpořit vznik nových a provoz stávajících pobytových zařízení. „Plánujeme během pěti let investovat pět miliard korun do nákupu 20 pobytových zařízení, čímž vytvoříme dva a půl tisíce nových lůžek,“ potvrzuje Martin Švec. „Aktuálně hledáme vhodné objekty, včetně těch určených k rekonstrukci, jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem či zařízení následné péče.“ Zaměřují se na lokality v dojezdové vzdálenosti 30 minut od krajských měst, aby zajistili dostupnost péče pro co nejvíce lidí.

Kolik pojištění dlouhodobé péče stojí

Na jakou rentu dosáhnete a kolik za to zaplatíte, má každá pojišťovna nastavené jinak. U Kooperativy si na začátku volíte částku pro zajištění ve 4. stupni snížené soběstačnosti v rozmezí od 5 do 50 tisíc korun měsíčně. Pojistné částky pro nižší stupně se dopočítávají automaticky – pro 3. stupeň je to 75 procent a pro 2. stupeň 50 procent z pojistné částky pro 4. stupeň. „Pokud si pojištění sjedná klient například v 60 letech a zvolí pojistnou částku (rentu) ve výši 15 tisíc korun, platby vychází na 1 650 korun měsíčně,“ doplňuje Káňa. Přesnou cenu ovlivňuje samozřejmě i zdravotní stav, v případě komplikací může být stanovena riziková přirážka. Pojišťovna nabízí i možnost indexace pojištění (aby v čase stále odpovídalo pokaždé aktuálním cenám).

Podobné je to u NN Životní pojišťovny, výši pojistné částky, tedy renty v případě vážné nesoběstačnosti, si volíte v rozmezí 5 až 50 tisíc korun. A právě na této výši renty, na vašem věku i na době pojištění pak bude záviset výše pojistného. Pokud byste chtěli mít rentu například 15 tisíc měsíčně a pojištění si sjednali ve 40 letech, budete platit necelých 400 korun měsíčně.

Simplea toto řeší odlišně. „Pojistná částka je nastavena tak, aby pokryla veškeré náklady, které přesahují příspěvek na péči a zákonem stanovený podíl započitatelných příjmů pojištěného. Navíc pojistnou částku každoročně navyšujeme o tři procenta, abychom zajistili její odpovídající hodnotu i v čase – a to bez jakéhokoliv zvýšení placeného pojistného,“ vysvětluje Švec. Pro rok 2024 je renta stanovena na 600 korun na den, resp. okolo 18 tisíc korun měsíčně.

Alternativní produkty

Také další pojišťovny mají ve své nabídce jiné produkty, které umí nesoběstačnost pokrýt a vedle nich připravují ještě další produkt, který bude splňovat parametry nového pojištění dlouhodobé péče (které půjde „dát do daní“). „Našim klientům poskytujeme v rámci vlajkových běžně placených životních pojištění Můj život 2 nebo Bel Mondo 20 pojištění dlouhodobé péče již delší dobu,“ říká Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny. „V tuto chvíli námi nabízené řešení nezohledňuje všechny požadavky na daňovou uznatelnost podle příslušné novely. V daňově uznatelném režimu ho budeme mít zřejmě během příštího roku,“ upřesňuje.

Jinak ale i stávající řešení Generali České pojišťovny v rámci životních pojištění funguje na obdobném principu. Smyslem je totiž i v tomto případě doplnit finanční prostředky k příspěvkům na péči z veřejného systému tak, aby pojištěnému mohly být poskytovány pečovatelské služby odpovídající zdravotnímu stavu a danému stupni závislosti. Pojistné plnění se tak vyplácí v okamžiku přiznání příspěvku na péči ve 2. až 4. stupni.

„V rámci plnění vyplácíme pojištěným klientům buď sjednanou pojistnou částku, nebo případně rentu na dobu 30 let,“ dodává Marek. Maximální pevná částka pro pojištění 3. a 4. stupně je přitom 10 milionů korun, maximální měsíční renta činí 30 tisíc korun. Například pro měsíční rentu ve výši 10 tisíc korun po dobu 30 let vychází měsíční platba pojistného 88 korun měsíčně.

Rovněž pojišťovna MetLife do budoucna počítá s daňově uznatelnou variantou pojištění dlouhodobé péče. V současné době má ale riziko snížené soběstačnosti zahrnuté v životním pojištění OneGuard. „Pojištění dlouhodobé péče nabízíme jak pro dospělé, tak pro děti. Následky, které vedou k příspěvku na péči totiž mohou nastat kdykoliv,“ konstatuje Michala Hanzlíčková, produktová manažerka životního pojištění MetLife.

Výplata pojistného je vázaná na přiznání příspěvku na péči z důvodu nemoci či úrazu ve 3. a 4. stupni. U dětí je to pak podle sjednané varianty buď od 2. stupně závislosti, nebo od 3. stupně závislosti. U dospělých je možné sjednat pojistnou částku ve výši 100 tisíc až 50 milionů korun (umožňuje konstantní i klesající pojistnou částku), u dětí ve výši 100 tisíc až 5 milionů korun. „Klientovi v případě pojistné události vyplatíme jednorázové pojistné plnění,“ doplňuje Hanzlíčková.

Také u Pillow si lze sjednat pojištění závislosti na péči jiné osoby s pojistnou částkou až 2,5 milionu korun. „Daňově odečitatelné pojištění dlouhodobé péče přidáme v roce 2025,“ potvrzuje Martin Podávka z pojišťovny Pillow. „Detaily zveřejníme až příští rok při spuštění prodeje.“ Nový produkt pojištění dlouhodobé péče aktuálně připravují také v České podnikatelské pojišťovně a v Allianz.