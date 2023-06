Co je dobré vědět, abyste své dítě pojistili dobře a neprodělali

Můj syn si zlomil ruku. I když je pojištěný, nedostal od pojišťovny ani korunu. Takových stížností je řada. Ne, důvodem není, že by pojišťovna odmítla plnit. Co se stalo? Pojďme otevřít jedno z nejkontroverznějších témat z oblasti pojištění – co s drobnými úrazy dětí?

Kromě potřeby dětem něco dopřát přicházejí lidé s požadavkem pojistit drobné úrazy svých dětí. A vedle pravidelné investice odcházejí se smlouvou, která u jejich dětí řeší jen ty opravdu vážné průšvihy.

Co jsou to drobné úrazy, co je to pojištění denních dávek při léčení úrazu nebo doby nezbytného léčení úrazu a proč to nedoporučuji řešit?

1. Rada: Co jsou vlastně drobné úrazy

Drobnými úrazy se myslí jakýkoli úraz, tedy nahodilý děj, jehož následkem je poranění, a který nezanechá trvalé následky. Typicky jde například o nekomplikovanou zlomeninu, řeznou či tržnou ránu, vymknutí apod. Tedy něco hodně nepříjemného – pro naši pohodu. Už méně nepříjemného pro naši peněženku.

2. Rada: Tabulky vs. Komplikace

Pojištění drobných úrazů má několik nešvarů – jedním z nich je existence oceňovacích tabulek, které neberou v potaz skutečný průběh léčení úrazu. V praxi to znamená, že podle tabulek vám vyjde doba léčení 21 dnů a basta. Pokud se objeví komplikace, pojišťovna plnění nenavýší.

3. Rada: Více pojistných událostí – výpověď

Nezkoušejte si z pojištění drobných úrazů dělat sportku. Pojišťovna může po jakékoli pojistné události toto připojištění vypovědět. Pokud tedy na pojišťovnu půjdete podruhé, potřetí, je velmi pravděpodobné, že k výpovědi dojde.

Josef Uchytil Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor výpočtová matematika

V Partners působí od roku 2007, je odborníkem na finanční poradenství a správu rodinných financí

Vlastní pobočku Partners market Turnov

4. Rada: Opravdu se vám nevyplatí

Pojištění drobných úrazů je populární, protože se logicky drobné úrazy dějí častěji než ty vážné. Jenže pravděpodobnost toho, že se něco stane, to už pojišťovna dávno zahrnula do ceny takové pojistky. Nehledě na to, že s řešením těchto pojistných událostí má obrovskou administrativní zátěž – a i to musí do ceny tohoto rizika promítnout. Nemluvě o množství pojistných podvodů.

5. Rada: Pracovní neschopnost

U dospělého může samozřejmě úraz vést k neschopnosti vykonávat svou práci. Na to ale přesně myslí pojištění pracovní neschopnosti. Tedy v okamžiku, kdy opravdu nemůžete se zlomenou rukou do práce, tak za každý den (typicky po 28 dnech nebo i déle podle nastavení smlouvy) dostáváte denní dávku, která může výpadek příjmu dorovnat.

U dětí je pak ekvivalentem „ošetřovné“ – pojišťovna po dobu, kdy s dítětem musí být jeho rodič doma nebo třeba v nemocnici, vyplácí denní odškodné.

6. Rada: Provize navíc

Možná vás to napadlo samotné – proč vás odrazuji od sjednání pojištění drobných úrazů, vždyť to přeci znamená pro zprostředkovatele takového pojištění vyšší provizi! Máte pravdu, sám ale své děti nemám na toto riziko pojištěné. Zkrátka – opravdu to nedává smysl, ani kdybyste mi za to platili.

7. Rada: A jak tedy pojištění dětí podle nás má vypadat?

Pojištění má mít ideálně pojistné krytí až do 65 let věku, z rizik je třeba krýt především invaliditu (sníženou soběstačnost), trvalé následky úrazu a závažná onemocnění, případně i ošetřovné.

Pojištění invalidity může být klidně na 6 milionu korun. A pokud má být pojistná částka klesající, pak nikoli lineárně, ale podle úroku alespoň 3 % p. a., protože je potřeba na tak dlouhém horizontu kalkulovat s inflací a ideálně i s růstem mezd. Taková pojistka vás vyjde na pár stovek a svému dítěti zajistíte velmi kvalitní krytí, které si jednou v dospělosti bude moci převzít a neplatit za něj násobně více.

Dva příklady nastavení pojistky pro dítě

1. Pojištění dítěte do 25 let (než dítě dostuduje a vyřeší si svoji „dospělou“ pojistku):

Smrt: 50 000 Kč

Invalidita (včetně závislosti na péči): 6 000 000 Kč

Trvalé následky úrazu: 2 000 000 Kč

Závažné nemoci: 2 000 000 Kč

(Ošetřovné: 500 Kč/den – od 29. dne trvání) Cena: cca 350 Kč měsíčně (450 Kč měsíčně s Ošetřovným)

2. Pojištění dítěte do 65 let (u tohoto způsobu nastavení získá dítě hlavně tu výhodu, že při přechodu z dětské do dospělé pojistky nebude muset být zkoumán zdravotní stav, a tedy nehrozí situace, že ho pojišťovna nepřijme v dospělosti do pojištění).