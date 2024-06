8 letních tipů, jak se posichrovat, když se něco zvrtne nejen v zahraničí

Sjednání cestovního pojištění by nemělo proběhnout stylem hlavně rychle a co nejlevněji. Je vhodné věnovat se detailům, případně si nechat poradit odborníkem. Smyslem pojištění je, aby vás chránilo před zásadními finančními dopady nečekaných událostí, které se mohou v cizině vyšplhat mnohonásobně výše než u nás.

1. Je cestovní pojištění ke kartě dostatečné?

Dost možná máte k platební či kreditní kartě sjednané pojištění do zahraničí, které má třeba i celoroční platnost – a při cestách do ciziny už další pojištění neřešíte. Za poslední roky se tyto pojistné balíčky ke kartám podstatně zlepšily, ale i ony mají své limity, podmínky a výluky. Určitě se tedy podívejte, co vám banka na cesty „nabalila“. Pokud vám takové pojištění přijde nedostatečné, můžete se ještě individuálně připojistit v cestovním pojištění.

To stejné může platit i pro nabízené cestovní pojištění při koupi zájezdu u cestovní kanceláře. I v tomto případě je dobré zkontrolovat limity a další podmínky a případně uzavřít kvalitní pojištění s dostatečnou ochranou raději individuálně.

2. Když se něco stane ještě před odjezdem

Kupujete zájezd s předstihem? Máte často nemocné děti? Nechcete, aby našetřené peníze na dovolenou vyletěly oknem? Vyplatí se pojištění storna zájezdu nebo cesty. Pozor ale na termíny. U některých pojišťoven je nezbytné připojištění sjednat v rozmezí jednoho až maximálně tří dnů po uhrazení cesty či pobytu, u některých maximálně 15 dní před odjezdem.

Každá pojišťovna má podmínky trochu jiné. Někde musíte počítat se spoluúčastí, jinde pojišťovna uhradí celou částku. Rozmezí se zpravidla pohybuje v rozpětí 80 až 100 procent storno poplatků. Pojištění se nevztahuje pouze na zájezdy přes cestovní kancelář, platí i pro individuálně zaplacené ubytování, letenky a další poplatky.

3. Dostatečné limity pro léčebné výlohy

Limity jsou pomyslný strop, nad který už pojišťovna platit nebude. Nestačí tedy mít „jen“ pojištění, ale důležité je mít pojištění s dostatečným limitem. Pojišťovny mohou mít například celkový limit pro veškeré pojistné plnění, které vám v součtu poskytnou, a pak limity dílčí. Nejdůležitější je znát a adekvátně nastavit limit pro léčebné výlohy.

Do hry pak vstupují ještě další sublimity, například za stomatologická ošetření nebo za léčbu zhoršeného zdravotního stavu v souvislosti s chronickým onemocněním. Veškeré náklady nad limit musíte hradit z vlastních prostředků; volte tedy pojistnou variantu, která bude mít limity dostatečně vysoko, obzvlášť pokud cestujete do zemí, kde se ceny ve zdravotnictví pohybují v úplně jiných dimenzích, jako jsou třeba USA.

4. Když nechcete jen sedět u bazénu

Pokud se chystáte trávit aktivní dovolenou v zahraničí, ověřte si, jaké typy sportů máte v pojištění zahrnuty v základní variantě, a co už musíte připojistit. Klasické dovolenkové aktivity bývají většinou v základu – i když pozor, najdou se výjimky, které mají mezi rizikovými sporty třeba i šnorchlování. Jestliže byste se zranili při aktivitě, na kterou se pojištění nevztahuje, pojišťovna nebude plnit. Chcete-li mít jistotu, zvolte připojištění rizikových sportů, které vám pokryje většinu aktivit. Některé adrenalinové a extrémní sporty jsou ale běžně nepojistitelné.

5. Nejen, když se zatoulají zavazadla

Ztracení, odcizení, zničení… V případě ztracené cestovní tašky s osobními věcmi a elektronikou můžete přijít o majetek v hodnotě desetitisíců. Opět proto dobře projděte limity pojistného plnění. Nezapomeňte, že na některé položky (typicky hotovost či šperky) a situace (odcizení tašky ze stanu či odemčeného auta) se pojištění nemusí vztahovat vůbec.

6. Když poškodíte někoho jiného

V základních variantách pojištění velmi často nenajdete ani pojištění odpovědnosti. Přitom pokud někomu způsobíte škodu, zejména pak újmu na zdraví, můžete své úspory doslova zruinovat kvůli odškodnému. Stačí někoho omylem zranit třeba při sportu, způsobit trvalé následky a náhrada škody se v zahraničí vyšplhá do milionů korun. Mít sjednané pojištění občanské odpovědnosti je jednoznačně vhodné celoročně i v České republice (lze to udělat například v rámci pojištění domácnosti), a rozhodně pak během pobytu v zahraničí. I zde si ohlídejte, jaké má nastavené pojišťovna limity u škod na zdraví a majetku, případně ušlého zisku.

7. Přítel na telefonu

Kvalitní cestovní pojištění bude zahrnovat také asistenční službu. Neváhejte si za tuto službu případně připlatit nějakou korunu navíc. Pokud si v nějaké situaci nebudete vědět rady, proškolený operátor vám přesně poradí, co máte dělat, kde je nejbližší zdravotnické zařízení či jaká zdravotní péče je vaší konkrétní situaci adekvátní – i z pohledu pojistného plnění. Dokáže také zajistit tlumočníka, právní pomoc nebo převoz zpět do Česka.

Kontakt na asistenční službu si uložte do mobilu ještě před výletem spolu s číslem vaší pojistky, ať ho máte vždy po ruce. Linka je dostupná nonstop odkudkoli. A pokud nejde o bezprostřední ohrožení života či zdraví, měla by být prvním kontaktem, který v případě potíží a nejistoty vytočíte.

Jestliže cestujete vlastním vozidlem, a nemáte uzavřené havarijní pojištění, doporučujeme s cestovním pojištěním sjednat i autoasistenci, která zajistí pomoc při poruše vozidla – například jeho odtah ze zahraničí zpět do ČR nebo zajistí náhradní ubytování pro posádku. Opět je dobré seznámit se v rámci pojišťoven s limity a rozsahem asistenčních služeb.

8. Pojistěte se k sousedům i v Česku

I když se díky schengenskému prostoru dnes po většině evropských zemí pohybujeme zcela volně a hranice k sousedům překročíme raz dva, nepodlehněte dojmu, že nejste v cizině a vystačíte jen s kartičkou české zdravotní pojišťovny. V mnoha případech se to v zahraničí nevyplatí, zdravotní pojišťovny uhradí jen náklady za nezbytnou péči, a to ještě jen do výše českých cen nebo bez proplacení spoluúčasti. Takový převoz sanitkou přes hranice nebo zásah horské služby vás bez cestovního pojištění klidně na desetitisíce.

Cestovní pojištění lze sjednat i pro tuzemskou dovolenou. Když budete mít krytá rizika úrazů, ztráty zavazadel nebo odpovědnost za způsobené škody, bude se vám lépe spát i cestovat.