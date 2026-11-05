Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pojistíte si dům? Nové povodňové mapy od příštího roku změní pravidla hry

Daniel Tácha
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nové povodňové mapy už finišují a připravují se na ostrý start. Ten se předpokládá na konec 1. čtvrtletí příštího roku. Veškeré změny v těchto mapách, již šesté generace, budou pojišťovny s dotčenými klienty komunikovat a hledat i vhodná pojistná řešení.

Aktualizované povodňové mapy zpřesňují rizika povodní a záplav v jednotlivých lokalitách. Pro majitele nemovitostí jsou podstatné mimo jiné i kvůli tomu, že slouží jako primární zdroj informací pojišťoven při hodnocení rizika povodně a záplavy při uzavírání pojistných smluv.

„Z povodňových map vycházejí pojišťovny při hodnocení rizika, a to znamená, že míra takového rizika podstatně ovlivňuje i výši samotného pojistného,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Upozorňuje, že vedle povodňových map sehrává roli při jednání s pojišťovnou o krytí těchto rizik například i umístění nemovitosti. Anebo to, zda se nacházejí její obytné části alespoň ve zvýšeném přízemí.

„U nemovitostí ve zvýšené povodňové zóně ocení pojišťovny třeba i umístění technického zázemí domu, například s tepelným čerpadlem, rozvodnou elektřiny či kotlem, nad úroveň rizika zaplavení,“ dále vysvětluje Kučera.

Prostor v přízemí je v takovém případě vhodné využít například jako částečně otevřené garážové stání, kdy první obytné patro nemovitosti stojí na betonových patkách. „Voda takto otevřeným prostorem snadno proteče a téměř se nedotkne obytné části domu a pravděpodobně ani nenaruší statiku stavby, stále ale zůstává riziko podemletí, eroze a nárazu předmětů,“ doplňuje poradce.

Takovými opatřeními si lidé ochrání svůj majetek před následky povodní a záplav. „Zároveň se díky nim může nemovitost stát i ve vyšší povodňové zóně pojistitelná, což ovšem závisí na individuálním posouzení pojišťovny,“ dodává Kučera.

Nová mapa hrozeb: Expert představuje radar rizik založený na datech pojišťoven

Před povodní chrání pojištění, ale i stavební úpravy

Takový přístup majitelů nemovitostí při snižování rizika škodní události povodní nebo záplavou považuje za ideální i Lenka Slabejová, expertka na neživotní pojištění České asociace pojišťoven (ČAP). „Každý z nás by i v tomto měl začít u sebe,“ říká k prevenci vzniku škody povodní.

Při stavbě nového domu by měli lidé podle ní začít zvažovat míru rizika a k tomu odpovídající protipovodňová opatření už v projektové dokumentaci.„A určitě se poradit i s pojišťovnou, jaká opatření jsem jako klient ochoten akceptovat už při projektové dokumentaci. Zjistit si, jaké jsou pohledy ze strany pojišťovny,“ uvádí Slabejová.

U existujících nemovitostí, které se dostanou, nebo již jsou ve vyšší povodňové zóně a chtějí se chránit pojištěním před škodní událostí, je pak řešením opět se spojit s pojišťovnou a vyjasnit si, jaká opatření realizovat, aby došlo k pojistnému krytí. A to v odpovídající hodnotě.

„Neznamená to, že stavba v povodňové zóně je automaticky nepojistitelná, ale je třeba s pojišťovnou probrat preventivní kroky, aby byla pojistitelná,“ vysvětluje postup Slabejová.

Rizika škod se proměňují, nově je hodnotí Risk Radar. Proč ho sledovat?

Dobré je poptat se u více pojišťoven

Zároveň doporučuje porovnat nabídky a podmínky takových opatření u více pojišťoven, nikoliv u jediné pojišťovny. Pojistný trh je v Česku, jak říká, pestrý a zároveň i regulovaný, tedy hlídaný.

„Důležité je oslovit více pojišťoven. A je jedno, jestli k tomu využijete finančního poradce, nebo si pojišťovny takzvaně oběhnete sami, ale vyplatí se to,“ říká s tím, že v pojišťovnách fungují zkušené expertní týmy, které vyhodnocují povodňová rizika. A jsou schopny poradit, jak pracovat s konkrétními riziky. Přidává i dobrý příklad z praxe.

Hypotéky

ilustrační snímek

Porovnejte si nabídku hypoték a vyberte tu nejvýhodnější.

Chci ušetřit

„Měli jsme reálný příklad, že v obci byly tři domy na kraji vesnice, které byly špatně položené. A jenom tyto tři domy z celé vesnice na tom byly špatně,“ popisuje Slabejová.

Vlastníci těchto domů ve vyšším riziku povodně se domluvili a po poradě s odborníky společně a z vlastních prostředků postavili v místě val. Právě ten zajistil, že v případě povodně dojde díky tomuto valu k odklonění hlavní ničivé povodňové vlny. „Podle toho modelu, jak ho provedli, eliminovali riziko. Povodně by je neměly tolik zasáhnout. A konzultovali to s pojišťovnou,“ říká odbornice na neživotní pojištění.

Tato sousedská domluva, která se dá považovat za vzácnou, byla dokonce až taková, že se majitelé těchto domů domluvili na jedné konkrétní pojišťovně, která je i pojistila.

„Ve finále nejenže byli majitelé těch nemovitostí klidní, že je vše v pořádku, ale zároveň vlastně dosáhli konsensu, že to takto opravdu jde. Začali u sebe a něco podnikli,“ shrnuje pojistná expertka přístup k řešení povodňového rizika s tím, že se dalo jen těžko čekat, že by takovou protipovodňovou intervenci udělala sama obec.

Expertka: Nové povodňové mapy jsou tady. Riziko se promítne do pojistek domů

Nové povodňové mapy přijdou na jaře 2027

Jak už bylo řečeno, už na přelomu 1. a 2. čtvrtletí příštího roku přijdou aktualizované povodňové mapy, které zpřesní současné mapy z roku 2023. Úpravy v nich se mohou dotknout i klientů pojišťoven a jejich pojistných smluv. Podle Slabejové však nepůjde o překotnou změnu. Naopak pokud k úpravě pojistné smlouvy dojde, pak postupně, a jak říká, po předchozí komunikaci pojišťovny s klientem.

„Začátky a data obnovy pojistných smluv jsou rozesety do celého roku. Proto pojišťovny budou své klienty kontaktovat v průběhu celého roku 2027 a ještě i v části roku 2028,“ přibližuje. Jinak řečeno s dotčenými klienty se pojišťovny samy spojí a navrhnou nové smluvní podmínky.

„Pokud klienti budou s podmínkami souhlasit, ať už do plusu, nebo do minusu, může dojít k oběma variantám, tak se uzavřou nové pojistné smlouvy,“ vysvětluje dále. V opačném případě, pokud klienti nepřistoupí na úpravu a nenajdou společné řešení, pak bude podle ní záviset na obchodním nastavení každé konkrétní pojišťovny.

„Ale neměl byl tam být postup, že by pojišťovna vyžadovala nějaká opatření, jinak přijde výpověď smlouvy. Pojišťovny budou spíše komunikovat,“ dodává s tím, že pokud se ale ukáže reakce klienta jako odmítavá, a to i jen v komunikaci o opatření, pak nevylučuje ani ukončení spolupráce.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Německo řeší penze „Husákových dětí“ o 12 let dřív. Navrhuje kroky dosud nevídané

V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi?

Zatímco v Česku půjde do důchodu nejsilnější skupina tzv. Husákových dětí zhruba za 12 let, Německo stojí před podobným problémem už nyní. Jejich silné ročníky zvané babyboomers jsou o 15 až 20 let...

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

Úroky na spořicích účtech rostou nad 4 %. Kde vyděláte nejvíc?

ilustrační snímek

Inflace meziročně zrychlila, v září se vzrostla na 2,5 % a nejspíš dál poroste. Nechat peníze ležet na běžném účtu bez jakéhokoliv zhodnocení nedává smysl. Spořicích účtů se sazbami přes 4 % přibývá,...

Elektromobil v servisu: Na běžné údržbě ušetří, některé opravy ale velmi překvapí

Premium
ilustrační snímek

Elektromobily nepotřebují na rozdíl od spalovacího auta výměnu motorového oleje ani servis výfuku, některé jejich opravy ale vyžadují drahé díly, speciální vybavení a kvalifikované techniky. Proč...

Od ledna platí nové EET. Co čeká řemeslníky, kteří jezdí za zákazníky domů?

Ve spolupráci
EET 2.0 se blíží. Co vyřídit před spuštěním, aby živnostníci nemuseli nic...

Od 1. ledna 2027 začíná v České republice platit nová elektronická evidence tržeb s označením EET 2.0. Týkat se bude i řady řemeslníků – od instalatérů, elektrikářů a truhlářů až po malíře či...

Úraz v práci, nebo mimo ni? Rozdíl v odškodnění může být milionový

Advokát Boris Achmedov z kanceláře KLB Legal

Dva lidé utrpí srovnatelná zranění, přesto může jeden získat několikanásobně vyšší odškodnění. Rozhodující totiž není jen závažnost následků, ale i to, zda k úrazu došlo v práci, nebo mimo ni. O...

5. listopadu 2026

Pojistíte si dům? Nové povodňové mapy od příštího roku změní pravidla hry

ilustrační snímek

Nové povodňové mapy už finišují a připravují se na ostrý start. Ten se předpokládá na konec 1. čtvrtletí příštího roku. Veškeré změny v těchto mapách, již šesté generace, budou pojišťovny s dotčenými...

5. listopadu 2026

Úroky na spořicích účtech rostou nad 4 %. Kde vyděláte nejvíc?

ilustrační snímek

Inflace meziročně zrychlila, v září se vzrostla na 2,5 % a nejspíš dál poroste. Nechat peníze ležet na běžném účtu bez jakéhokoliv zhodnocení nedává smysl. Spořicích účtů se sazbami přes 4 % přibývá,...

4. listopadu 2026  4:30

Unavuje vás neustálý tlak na seberozvoj? Možná je čas s tím seknout

ilustrační snímek

Osobní rozvoj nám může pomoci změnit nefunkční návyky, lépe zvládat obtížné situace nebo porozumět tomu, co se nám v životě opakuje. Může se ale také stát další formou výkonu. Sledujeme se, hodnotíme...

4. listopadu 2026

Chcete stávkovat? Pozor na výplatu i profese, kterým to zákon neumožňuje

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Kdo může stávkovat, dostane za tuto dobu zaplaceno a může ho zaměstnavatel potrestat? Právo na stávku zaručuje Listina základních práv a svobod, neplatí pro všechny profese. Přinášíme přehled práv a...

3. listopadu 2026  16:27

Německo řeší penze „Husákových dětí“ o 12 let dřív. Navrhuje kroky dosud nevídané

V Německu se chystají na odchod silných ročníků do důchodu. Kdo jim zaplatí penzi?

Zatímco v Česku půjde do důchodu nejsilnější skupina tzv. Husákových dětí zhruba za 12 let, Německo stojí před podobným problémem už nyní. Jejich silné ročníky zvané babyboomers jsou o 15 až 20 let...

3. listopadu 2026  11:27

EET bude nově i pro kadeřnice či řemeslníky. Co si musí zařídit ještě letos?

Řemeslníci, kadeřnice, manikérky, stěhováci.... Ti všichni budou muset od ledna hlásit tržby pomocí EET.

Nová elektronická evidence tržeb (EET) se od ledna poprvé povinně dotkne také řady kadeřnic, kosmetiček nebo řemeslníků, kteří se s původní EET nikdy nemuseli vypořádat. Ještě letos se musejí...

3. listopadu 2026  5:30

Už je tady zase! Návrat bývalého kolegy může rozložit celý tým

ilustrační snímek

Dobří poštovní holubi, kteří se umí na soutěžích brilantně vracet do holubníku, dokážou majiteli vydělat majlant. Zaměstnanec, jenž se po čase navrátí do fungujícího pracovního týmu, ale může svému...

3. listopadu 2026

Nejlepší přítel bývá ten, kdo nám dává za pravdu. A co když je to AI?

ilustrační snímek

Ne vždy hledáme pravdu. Často spíš někoho, kdo nám potvrdí, že jsme ji už našli. V partnerských vztazích to může být občas zdrojem konfliktů, v politice receptem na rozdělenou společnost a v éře...

2. listopadu 2026

KVÍZ: Máte 30 milionů korun. Umíte investovat s chladnou hlavou? Otestujte se

ilustrační snímek

Jak dobře byste si poradili s investičním rozhodováním v praxi? Právě to si každý rok zkoušejí studenti v soutěži nazvané Investománie, kterou pořádá ekonomický spolek ECONET, který sdružuje...

vydáno 1. listopadu 2026

Žádné granule ani konzervy. V této továrně se psům každý den vaří

Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu PsiBufet se stovkami zaměstnanců.

Uvařit večeři pro vlastního psa je jedna věc. Připravovat jídlo pro tisíce čtyřnohých zákazníků už je pořádný byznys. Piotr Wawrysiuk začínal s několika hrnci v rodinné kuchyni, dnes vede firmu...

31. října 2026

Dluhopisy pod lupou: Jak na nich vydělat a zbytečně neriskovat

Investiční analytik David Pacoň z FinGO

Dluhopisy mohou být zajímavým způsobem, jak zhodnotit úspory. Jenže ne každý je bezpečný a vidina vysokého výnosu se může změnit v bolestivou ztrátu. Jak dluhopisy fungují, kolik na nich lze skutečně...

30. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.