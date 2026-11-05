Aktualizované povodňové mapy zpřesňují rizika povodní a záplav v jednotlivých lokalitách. Pro majitele nemovitostí jsou podstatné mimo jiné i kvůli tomu, že slouží jako primární zdroj informací pojišťoven při hodnocení rizika povodně a záplavy při uzavírání pojistných smluv.
„Z povodňových map vycházejí pojišťovny při hodnocení rizika, a to znamená, že míra takového rizika podstatně ovlivňuje i výši samotného pojistného,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.
Upozorňuje, že vedle povodňových map sehrává roli při jednání s pojišťovnou o krytí těchto rizik například i umístění nemovitosti. Anebo to, zda se nacházejí její obytné části alespoň ve zvýšeném přízemí.
„U nemovitostí ve zvýšené povodňové zóně ocení pojišťovny třeba i umístění technického zázemí domu, například s tepelným čerpadlem, rozvodnou elektřiny či kotlem, nad úroveň rizika zaplavení,“ dále vysvětluje Kučera.
Prostor v přízemí je v takovém případě vhodné využít například jako částečně otevřené garážové stání, kdy první obytné patro nemovitosti stojí na betonových patkách. „Voda takto otevřeným prostorem snadno proteče a téměř se nedotkne obytné části domu a pravděpodobně ani nenaruší statiku stavby, stále ale zůstává riziko podemletí, eroze a nárazu předmětů,“ doplňuje poradce.
Takovými opatřeními si lidé ochrání svůj majetek před následky povodní a záplav. „Zároveň se díky nim může nemovitost stát i ve vyšší povodňové zóně pojistitelná, což ovšem závisí na individuálním posouzení pojišťovny,“ dodává Kučera.
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Před povodní chrání pojištění, ale i stavební úpravy
Takový přístup majitelů nemovitostí při snižování rizika škodní události povodní nebo záplavou považuje za ideální i Lenka Slabejová, expertka na neživotní pojištění České asociace pojišťoven (ČAP). „Každý z nás by i v tomto měl začít u sebe,“ říká k prevenci vzniku škody povodní.
Při stavbě nového domu by měli lidé podle ní začít zvažovat míru rizika a k tomu odpovídající protipovodňová opatření už v projektové dokumentaci.„A určitě se poradit i s pojišťovnou, jaká opatření jsem jako klient ochoten akceptovat už při projektové dokumentaci. Zjistit si, jaké jsou pohledy ze strany pojišťovny,“ uvádí Slabejová.
U existujících nemovitostí, které se dostanou, nebo již jsou ve vyšší povodňové zóně a chtějí se chránit pojištěním před škodní událostí, je pak řešením opět se spojit s pojišťovnou a vyjasnit si, jaká opatření realizovat, aby došlo k pojistnému krytí. A to v odpovídající hodnotě.
„Neznamená to, že stavba v povodňové zóně je automaticky nepojistitelná, ale je třeba s pojišťovnou probrat preventivní kroky, aby byla pojistitelná,“ vysvětluje postup Slabejová.
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Dobré je poptat se u více pojišťoven
Zároveň doporučuje porovnat nabídky a podmínky takových opatření u více pojišťoven, nikoliv u jediné pojišťovny. Pojistný trh je v Česku, jak říká, pestrý a zároveň i regulovaný, tedy hlídaný.
„Důležité je oslovit více pojišťoven. A je jedno, jestli k tomu využijete finančního poradce, nebo si pojišťovny takzvaně oběhnete sami, ale vyplatí se to,“ říká s tím, že v pojišťovnách fungují zkušené expertní týmy, které vyhodnocují povodňová rizika. A jsou schopny poradit, jak pracovat s konkrétními riziky. Přidává i dobrý příklad z praxe.
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„Měli jsme reálný příklad, že v obci byly tři domy na kraji vesnice, které byly špatně položené. A jenom tyto tři domy z celé vesnice na tom byly špatně,“ popisuje Slabejová.
Vlastníci těchto domů ve vyšším riziku povodně se domluvili a po poradě s odborníky společně a z vlastních prostředků postavili v místě val. Právě ten zajistil, že v případě povodně dojde díky tomuto valu k odklonění hlavní ničivé povodňové vlny. „Podle toho modelu, jak ho provedli, eliminovali riziko. Povodně by je neměly tolik zasáhnout. A konzultovali to s pojišťovnou,“ říká odbornice na neživotní pojištění.
Tato sousedská domluva, která se dá považovat za vzácnou, byla dokonce až taková, že se majitelé těchto domů domluvili na jedné konkrétní pojišťovně, která je i pojistila.
„Ve finále nejenže byli majitelé těch nemovitostí klidní, že je vše v pořádku, ale zároveň vlastně dosáhli konsensu, že to takto opravdu jde. Začali u sebe a něco podnikli,“ shrnuje pojistná expertka přístup k řešení povodňového rizika s tím, že se dalo jen těžko čekat, že by takovou protipovodňovou intervenci udělala sama obec.
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Nové povodňové mapy přijdou na jaře 2027
Jak už bylo řečeno, už na přelomu 1. a 2. čtvrtletí příštího roku přijdou aktualizované povodňové mapy, které zpřesní současné mapy z roku 2023. Úpravy v nich se mohou dotknout i klientů pojišťoven a jejich pojistných smluv. Podle Slabejové však nepůjde o překotnou změnu. Naopak pokud k úpravě pojistné smlouvy dojde, pak postupně, a jak říká, po předchozí komunikaci pojišťovny s klientem.
„Začátky a data obnovy pojistných smluv jsou rozesety do celého roku. Proto pojišťovny budou své klienty kontaktovat v průběhu celého roku 2027 a ještě i v části roku 2028,“ přibližuje. Jinak řečeno s dotčenými klienty se pojišťovny samy spojí a navrhnou nové smluvní podmínky.
„Pokud klienti budou s podmínkami souhlasit, ať už do plusu, nebo do minusu, může dojít k oběma variantám, tak se uzavřou nové pojistné smlouvy,“ vysvětluje dále. V opačném případě, pokud klienti nepřistoupí na úpravu a nenajdou společné řešení, pak bude podle ní záviset na obchodním nastavení každé konkrétní pojišťovny.
„Ale neměl byl tam být postup, že by pojišťovna vyžadovala nějaká opatření, jinak přijde výpověď smlouvy. Pojišťovny budou spíše komunikovat,“ dodává s tím, že pokud se ale ukáže reakce klienta jako odmítavá, a to i jen v komunikaci o opatření, pak nevylučuje ani ukončení spolupráce.