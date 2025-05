„Pomoc, porucha!“ Trable při cestách autem pomůže vyřešit asistenční služba

Češi si už nesjednávají cestovní pojištění jen pro pocit jistoty a přistupují k němu mnohem uvážlivěji než dříve. Podle velkého předsezonního průzkumu KB Pojišťovny by zcela bez cestovního pojištění na dovolenou do zahraničí neodjelo 94 procent dotázaných. Navíc už nezůstávají jen u základu, tedy pojištění léčebných výloh. Zkušenosti je naučily využívat i připojištění dalších rizik.

Přední příčky patří pojištění úrazu (66,4 %), storna zájezdu (35,1 %), odpovědnosti za škodu (33,4 %) a autoasistenci (24,6 %).

Právě poslední jmenované připojištění je v posledních letech na vzestupu. A má to své opodstatnění. Letos se podle průzkumu KB Pojišťovny na dovolenou autem chystá zhruba polovina Čechů.

„Koresponduje to s tím, že k jejich nejoblíbenějším destinacím patří Itálie nebo Slovensko, tedy státy dobře dostupné takzvaně po vlastní ose. Autem se od nás jezdí i do Chorvatska nebo do sousedních zemí, včetně stále oblíbenějšího Polska,“ vysvětluje Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.

Že se i v tomto případě vyplatí připojištění, potvrzují samotní dotázaní. Necelých 30 procent z nich totiž uvedlo, že se jim v minulosti během dovolené porouchalo auto, nebo měli autonehodu. Náklady se přitom mohou vyšplhat i u zdánlivých banalit na desítky tisíc, při poruchách nejsou ničím výjimečným ani částky ve statisících. A u nehod se mohou vyšplhat ještě výš.

Limity z povinného ručení nemusí stačit

Právě pro takové případy se hodí mít k cestám autem sjednané pojištění asistenčních služeb. Možností se nabízí více. Standardně se sjednává k povinnému ručení a havarijnímu pojištění. To se ale může ukázat jako drahý přešlap, protože tyto autoasistence mohou mít různá omezení či nedostatečné limity. Velmi výrazně se totiž liší podle zvoleného „balíčku“, kterých pojišťovny obvykle nabízejí několik.

U těch nejnižších vám asistenční služby pomohou často jen v případě nehody (u poruchy už ne), jiné budou zase platit jen v ČR. Naproti tomu ty nejvyšší balíčky dokážou pokrýt nepříjemné situace v tuzemsku i po Evropě, a to v případě poruchy i nehody.

Například asistenční program MAX od pojišťovny Kooperativa stojí 919 korun na rok a mimo jiné zahrnuje zahraniční odtah do 200 kilometrů. Ve variantně MAX+ za 1919 korun na rok je odtah bez limitu kilometrů. Podobný bude také balíček s názvem Bez Limitu od ČSOB Pojišťovny. V Generali České pojišťovně mají řidiči v rámci asistenčního balíčku s názvem L v zahraničí k dispozici limit 50 tisíc korun, u varianty XL je zahrnutý bezlimitní odtah.

Tyto balíčky s nadstandardními službami tolik řidičů nevyužívá. Zvláště pokud mají starší auto. I s těmi ale samozřejmě lidé na dovolené běžně jezdí. „V našem průzkumu skoro 36 procent Čechů, kteří se letos chystají na dovolenou autem, uvedlo, že pojedou vozidlem starším deseti let,“ říká Trojanová. Jenže riziko, že se cestou něco pokazí, logicky se stářím vozidla roste.

Autoasistence k cestovnímu pojištění

Za zvážení proto stojí připojištění krátkodobé autoasistence k cestovnímu pojištění, díky kterému můžete získat za pár stovek opravdu velkorysé limity a širokou škálu služeb.

Například u České podnikatelské pojišťovny vyjde na 44 korun na den, u Kooperativy zaplatíte při cestách dlouhých do 10 dní 450 korun, do 30 dní pak 700 korun, podobně u ČSOB Pojišťovny pro cesty do 10 dní stojí 310 korun, od 11 do 30 dní je za 380 korun.

ERV Evropská pojišťovna má rovněž dvě varianty – pro cesty do pěti dnů vyjde připojištění na 290 korun a 490 korun na cesty do 30 dní. U Generali České pojišťovny toto připojištění stojí od 420 korun podle délky pobytu v zahraničí, KB Pojišťovna nabízí variantu na dva týdny za 708 korun.

Co krátkodobá asistence kryje

Pojišťovnu od pojišťovny se liší také rozsahy konkrétních služeb, které tyto krátkodobé autoasistence kryjí. „Pojištění pokryje například cestu a práci mechanika přímo na místě po dobu 60 minut, pokud se klientovi něco přihodí, například defekt pneumatiky, vybitá baterie, nedostatek paliva či natankuje špatné palivo,“ uvádí příklad Trojanová. Často asistenční služby řeší také zabouchnuté klíčky v autě.

Pokud se auto nepodaří opravit na místě, kryje autoasistence místní akutní odtah do servisu, například u ČPP je to do 100 kilometrů. Posádka vozu pak má nárok na ubytování v nouzi. Například u ČPP je to možné po dobu tří nocí s limitem 2 tisíc korun na osobu a noc, u KB Pojišťovny je zde limit 100 eur na osobu a noc až na tři noci. Až na tři noci zajistí pro své klienty ubytování rovněž ERV Evropská či ČSOB Pojišťovna.

Dále je možné z připojištění uhradit úschovu vozidla, pokud není možný odtah do servisu–⁠⁠⁠⁠⁠⁠ například u KB Pojišťovny až na tři dny, u ČSOB Pojišťovny po dobu maximálně pět dnů.

Ať už se porucha či nehoda stane cestou na dovolenou, nebo při návratu, zajistí vám pojišťovny její pokračování prostřednictvím náhradního vozidla, vlakem, autobusem či letadlem. Limity se ale v tomto případě mohou lišit. Třeba u KB Pojišťovny je náhradní doprava do cíle cesty s limitem 100 eur na osobu, pro dopravu zpět domů pak s limitem 400 eur na osobu. Náhradní vozidlo bývá limitované počtem dnů.

Počítá se také s variantou, že bude nutný odtah auta až do ČR. Například připojištění od ČPP pokryje odtah do 1500 kilometrů, u ERV Evropské je limit stanovený částkou 50 tisíc korun a u KB Pojišťovny částkou 3 tisíce eur. „Zařídíme rovněž ekologickou likvidaci vozu, pokud jeho oprava není možná do pěti pracovních dnů a cena odtahu do ČR by přesáhla zůstatkovou cenu vozu, maximálně však částku tři tisíce eur,“ říká Trojanová. Připojištění kryje také dopravu domů pro posádku vozidla.

„Kromě poruchy či nehody vozidla pojištění pomůže i v situaci, kdy k žádné poruše ani nehodě vozidla nedošlo, ale došlo k onemocnění nebo úrazu řidiče vozidla, například zlomená ruka, pooperační stav a podobně. V takovém případě přivezeme náhradního řidiče k odvozu vozidla do ČR nebo zajistíme odtah vozidla a přepravu osob,“ popisuje Renata Čapková z ČPP. Tuto službu nabízí také další pojišťovny, například Kooperativa.

Příklady z praxe

Podle vašich konkrétních plánů je pak dobré zvolit konkrétní pojistku. Jak už bylo zmíněno, i zdánlivě banální událost může vyjít docela draze, jak ukazují příklady z praxe.

„V Itálii u jezera Garda měl jeden z našich klientů poruchu vozu. A výsledný účet? Odtah 3576 korun, ubytování 13 140 korun, taxi 1000 korun, repatriace vozidla zpět do České republiky 43 tisíc korun. Celkem jsme hradili přes 60 tisíc korun,“ říká Gabriela Trojanová.

Připojištění autoasistence ocenila rovněž rodina, která zažila na cestě do Dubrovníku poruchu svého SUV. „Auto bylo odtaženo do nejbližšího servisu, kde však nebyla možná oprava. Následoval transport vozidla zpět do České republiky a poskytnutí náhradního vozu pro návrat domů. Celkově by tato pomoc vyšla na více než 100 tisíc korun, ale díky asistenci bez limitů se rodina mohla soustředit pouze na svůj návrat, nikoliv na náklady,“ uvádí další příklad Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Jeden z největších zásahů u osobních vozidel klientů ČPP se odehrál ve Španělsku. „Odtahovali jsme vozidlo BMW ze San Sebastianu do Prahy, odtah byl za 102 tisíc korun, letenky pro návrat cestujících ve vozidle za 20 tisíc korun, ubytování do odletu 9 tisíc korun, nakonec pak účet za úschovu vozidla a pár drobných výdajů –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ dohromady za 144 tisíc korun. Jindy jsme odtahovali Škodu Octavii z Göteborgu ze Švédska do Prostějova, celý zásah stál 92 tisíc korun,“ popisuje Čapková. Dodává, že nejčastějším zásahem je odtah z Chorvatska, který vyjde průměrně na 35 tisíc korun.

Někde to může být náročnější

Zásah v cizině bude vždy závislý na vyspělosti dané země, místních a geografických podmínkách. „Například pokud se vám porouchá vozidlo na ostrově u norského pobřeží nebo ve fjordech bez civilizace, může být řešení situace komplikovanější. Z těchto míst jsou servisy dále než 50 kilometrů, velmi často se setkáváme s tím, že je nejbližší servis vzdálený více než 150 kilometrů. S podobnými vzdálenostmi se můžeme setkat i v Albánii, kde většina servisů je v okolí Tirany,“ vysvětluje Milan Káňa, mluvčí Kooperativy.

Hovoří přitom ze zkušeností z praxe. Kooperativa totiž zajišťovala například odtah obytného vozu z Norska, kde cena zásahu vyšla na 140 tisíc korun. A odtah vozu Škoda Fabia, která se klientovi porouchala v Albánii, přišel na 86 tisíc Kč. Loni řešili rovněž odtah elektromobilu Tesla, i s tím si už dnes asistenční služby umí poradit.

Jak ještě upozorňuje Milan Káňa, ve všech zemích mimo ČR jsou dojezdové časy odtahových služeb v rozpětí 90 až 120 minut. Ale v noci třeba uprostřed rumunských hor budete na odtah téměř jistě čekat déle než odpoledne ve Vídni. Obdobně při poruše vozidla na samotě v severním Norsku bude odtah vozidla trvat jistě déle, než pokud vám auto klekne v Berlíně. Proto doporučuje při cestě do odlehlých oblastí, ale například i na ostrovech v Chorvatsku mít ve voze dostatek vody na pití a nabité mobilní telefony.

Jaké auto lze k cestovnímu pojištění připojistit

Jako u všech pojistek jsou i u této daná pravidla, za kterých lze vůz pojistit. A v těch se pojišťovny rovněž liší. Například asistenční služby AutoCare od Generali České pojišťovny jsou určené pouze pro osobní a užitková vozidla do 3,5 tuny. Vozidlo musí být registrováno v České republice a řidič nemusí být majitelem auta, může tak připojistit třeba auto půjčené pro cestu na dovolenou od známých, firemní auto či auto z půjčovny. „Typicky si tento typ pojištění asistence sjednávají ti, kteří na dovolenou jedou obytným vozem,“ říká Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Podobně má parametry nastavená rovněž ČSOB Pojišťovna, SPZ auta musí být uvedená v pojistné smlouvě. Například služební vůz je možné připojistit rovněž u ERV Evropské, řidič ale musí mít písemné oprávnění majitele vozidla k jeho řízení. U KB Pojišťovny lze připojištění autoasistence sjednat jen pro vozy mladší 15 let, a to pro vlastní auto, auto půjčené od příbuzných či známých, nikoliv však pro vůz z autopůjčovny. Některé další pojišťovny, jako například ERV Evropská, ČPP, stáří vozidel nijak ohraničené nemají.

Omezení a výluky

Daná jsou také omezení, za jakých okolností případně pojišťovna nemusí plnit. „Pojištění asistenčních služeb se nevztahuje mimo jiné na ty události, které jsou, myslím, celkem dobře pochopitelné. Tedy pokud pojistná událost vznikne v důsledku protiprávního jednání, úmyslného způsobení škody, pokud škoda vznikla pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, při závodech,“ vyjmenovává Jan Marek.

„Důležité je zmínit i fakt, že pojištění není možné uplatnit u událostí, které se staly mimo pozemní komunikace – tedy zejména v terénu, který znemožňuje kvalitní a včasné poskytnutí asistenčního zásahu,“ dodává mluvčí Generali České pojišťovny. Obdobně mají tato pravidla nastavené i ostatní pojišťovny.