Léčba domácího mazlíčka může přijít draho. Lze ji však šikovně pojistit

foto: Profimedia.cz

Dana Jakešová
Nejen účty u lékařů, ale také u veterinářů se mohou vyšplhat poměrně vysoko. Za léčbu psů či koček tak majitelé běžně platí i vyšší desítky tisíc korun, někdy dokonce statisíce. Vydat je z vlastní kapsy může být pro mnoho z nich problém. Řešením může být pojištění domácích mazlíčků. Zjišťovali jsme, jak funguje v praxi.

Zerro oslavil na začátku srpna osm let. Do té doby to byl velice živý a hravý pes bez jediného úrazu. Na konci měsíce se však jednou ráno probudil ztuhlý. „Nic jsme nenechali náhodě a spěchali na veterinu, kde ho vyšetřili adostal léky. Dva týdny byl zase jako dříve, pak se ale jeho zdravotní problémy objevily znovu a v horší podobě. S těžkostí chodil a pohyboval se omezeně. Veterinář nás připravoval na nejhorší. Když došlo na vyšetření CT, situace byla tak vážná, že šel Zerro ihned na sál. Vše naštěstí dopadlo dobře, brzy začal chodit jako dříve a užívá si života,“ popisuje majitel psa. Méně radostný již byl účet za léčbu – vyšplhal se skoro na 90 tisíc korun. Většinu této sumy ale naštěstí za majitele uhradila pojišťovna.

Zvířata pojistíme do určitého věku: do 9 let malá a střední plemena psů s maximální kohoutkovou výškou do 55 centimetrů, do 6 let velká a obrovská plemena psů s kohoutkovou výškou nad 55 centimetrů a do 8 let kočky.

Michal Kárnýtiskový mluvčí Direct pojišťovny

