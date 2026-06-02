Když se láme život: Jak rodina díky pojistce ustála náraz do zdi

Autor:
Advertorial
Jsou dny, které se od sebe téměř neliší. Ráno začne stejně jako včera. Káva pomalu chladne na stole, někdo hledá ponožky, někdo spěchá do práce, děti se smějí něčemu, co dává smysl jen jim. Takové dny si člověk neukládá. Nepamatuje si je. A přesto se k nim jednou vrátí. Ne kvůli tomu, jaké byly. Ale kvůli tomu, co přišlo potom. A právě tak si Jiří Malík vybavuje dobu, kdy poznal Zapletalovy.
Jak rodina díky pojistce ustála náraz do zdi | foto: OVB

„Zapletalovy jsem poznal před více než dvaceti lety, když jsem se přistěhoval do Brna. Byl to mladý manželský pár, kterému se narodily dvě dcery. Všechno vypadalo jako idylický život,“ vrací se na začátek Jiří Malík, jejich finanční poradce z OVB.

Dlouhou dobu se znali pouze jako přátelé. Až časem přišel okamžik, který tenhle vztah nenápadně posunul dál. „Po nějaké době mě Milan požádal, zda bychom spolu mohli provést revizi rodinných financí a jejich finančních smluv,“ přibližuje Jiří Malík.

Nešlo o žádnou dramatickou situaci ani naléhavý problém. Spíše o klidnou, racionální potřebu ujistit se, že to, co na papíře na první pohled funguje, obstojí i při bližším pohledu. Na stole se postupně objevily smlouvy, které vznikaly v různých obdobích a odrážely tehdejší rozhodnutí, priority i možnosti. Na první pohled dávaly smysl – každá zvlášť, každá ve své době. Jako celek už ale méně. „Po důkladné analýze jsme zjistili, že měsíčně dávají spoustu peněz do životního pojištění, nicméně rizikové krytí je naprosto nedostačující,“ vysvětluje obchodní vedoucí Jiří Malík.

To, co navenek působilo jako zajištění, ve skutečnosti neplnilo svou základní funkci. Smluv bylo dost, ale chyběl systém. „Když jsme se s Jirkou podívali na naše smlouvy, zjistili jsme, že jich máme sice dost, ale nekryjí dostatečně naše rizika,“ říká Milan Zapletal. „A v případě jakýchkoliv problémů do budoucna by mohl nastat problém. A to jsme nechtěli,“ dodává.

Když jistota není jistota

Andrea tehdy vnímala téma pojištění úplně jinak. „Já se přiznám, že jsem zpočátku byla hodně skeptická k jakýmkoliv pojistkám. Přišlo mi jako zbytečný výdaj pojišťovat hypotézu do budoucna, co se možná stane – anebo taky ne.“ Její pohled vycházel z každodenní reality „Byla jsem na mateřské doma s dětmi a měla pocit, že míra rizika je naprosto minimální. Že se mi nemůže vůbec nic stát,“ vzpomíná Andrea Zapletalová.

„S tímto názorem se setkávám velice často. Přitom právě ten, kdo drží rodinu pohromadě, je pro její fungování klíčový. Kdyby se s Andreou cokoliv stalo, musel by Milan zásadně změnit práci i fungování,“ doplňuje finanční poradce.

Nejde jen o příjmy. Jde o celý systém, který drží každodenní život rodiny. „Starší smlouvy jsme buď upravili, nebo nastavili efektivněji tak, aby odpovídaly současnému stavu rodiny. Pojistili jsme velmi závažná onemocnění, invaliditu, dlouhodobou pracovní neschopnost,“ vysvětluje Jiří Malík.

Jak rodina díky pojistce ustála náraz do zdi

Postupně vznikl celek, který začal dávat smysl nejen jednotlivě, ale především jako systém „Nezapomněli jsme ani na řešení dlouhodobých plánů rodiny a podle finančních možností jsme nastavili spoření a investování. A samozřejmě i ostatní druhy pojištění majetku,“ doplňuje.

Výsledek nepůsobil nijak zásadně. Rodina však měla nižší výdaje, ale zároveň mnohem lepší zabezpečení. A život pokračoval dál. Stejně jako předtím. Pak ale přišla chvíle, která všechno přehodnotila.

Když přišel náraz do zdi

„Potom bohužel přišel ten náraz do zdi,“ říká Andrea. „Diagnostikovali mi rakovinu prsu.“

V takové chvíli se život nezhroutí pouze navenek. Změní se uvnitř. Najednou mizí všechno, co bylo ještě včera důležité, a zůstává jen několik málo věcí, které mají skutečný význam. Rodina. Zdraví. Čas. „Musela jsem začít chodit na terapie, chemoterapie a další léčbu. A najednou se svět smrsknul jen na těch pár důležitých věcí,“ vzpomíná Andrea na okamžik, kdy se rodině zastavil čas.

Milan v té době už několik let pracoval v Olomouci a každodenní realita se musela během krátké chvíle přizpůsobit nové situaci. „Musel jsem změnit několik věcí, abych byl co nejdříve a co nejvíce s rodinou – pomáhal jí,“ přiznává Milan a tiskne ruku Andree.

Takové rozhodnutí znamená přizpůsobení práce, režimu, priorit. A především schopnost změnu unést. Ten okamžik odhalil, jak zásadní byla rozhodnutí, která Zapletalovi učinili dřív.

„Právě tehdy se ukázalo, jak důležité bylo mít vše nastavené správně. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění jak z připojištění závažných onemocnění, tak z pracovní neschopnosti i invalidity,“ říká Jiří Malík. Situace se tak nemusela řešit ve stresu ani pod tlakem. „Díky tomu mohli mít Zapletalovi finanční klid a soustředit se na léčbu.“

„Díky pojistce jsme to naštěstí finančně dobře ustáli,“ shrnuje Milan jednoduše.

Pro Andreu měl tenhle okamžik ještě hlubší rozměr. „Bylo nesmírně uklidňující, že jsem se nemusela bát o finanční zázemí. O to, že svou nemocí stáhnu rodinu dolů.“ A tak najednou zmizel jeden z největších tlaků a strašáků. „Ten klid mi hodně pomohl při léčbě, protože jsem se mohla soustředit jen na sebe. Byl to úžasný pocit, že nám ta pojistka kryje záda,“ vzpomíná Andrea.

A právě tenhle klid často rozhoduje víc, než si člověk dokáže představit.

Jiný rytmus života

„Dnes je Andrea zdravá. Učí jazyky, sportuje, žije naplno,“ přibližuje současnost Jiří. Život Zapletalových pokračuje dál. Nevrátil se do původní podoby, ale získal pevnější kontury. Vědomí, co je skutečně důležité, dnes prostupuje každodenním rozhodováním i dlouhodobými plány. „S Milanem dál spolupracujeme. Chystáme rezervy, plánujeme budoucnost. Ale to nejdůležitější už mají – jistotu, že to všechno finančně zvládnou.“

Zkušenost, jíž si rodina prošla, zásadně proměnila i její pohled na finance. To, co dřív Zapletalovi vnímali jako nutný výdaj, dnes vidí jako klíčový pilíř stability.“Dříve jsme brali pojištění jako finanční přítěž,“ připouští Milan. „Ale když přišla krize, zjistili jsme, že to bylo asi nejlepší rozhodnutí, jaké jsme kdy udělali.“

Pro Andreu má celý příběh ještě hlubší rozměr – přesahující samotnou finanční jistotu. „Když se na to dívám zpětně, nejvíc si vážím toho, že jsme to ustáli jako rodina. Že nás to nezlomilo,“ shrnuje Andrea. „A taky že jsme kolem sebe měli lidi, kteří při nás stáli a pomohli nám. To je to nejdůležitější.“

Právě v těchto okamžicích se ukazuje skutečný význam dobře nastaveného zajištění. Nejde jen o čísla nebo smlouvy, ale o prostor zvládnout těžké období bez existenčního tlaku – se zachovanou důstojností a možností soustředit se na to podstatné.

„Andrea a Milan pro mě nejsou jen klienti. Jsou to moji přátelé. A o to víc mi tahle práce dává smysl. Být u toho, když se láme život,“ uzavírá finanční poradce OVB Jiří Malík.

Ne všechno v životě lze ovlivnit. Ale to, jak hluboko nás nečekané situace zasáhnou, se často rozhoduje v předstihu – v tichých, zdánlivě obyčejných rozhodnutích, která dávají smysl až ve chvíli, kdy na nich opravdu záleží.

Témata: rodina, Jiří Malík

