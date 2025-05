Za pět minut dvanáct: Jak finanční poradkyně zachránila budoucnost svého klienta

Stanislav Kandl se rozhodl pro schůzku s Janou Koudelkovou až po několika letech od prvního kontaktu. Dlouho byl přesvědčený, že má vše vyřešené. Skutečnost ale ukázala, že úspěšná finanční ochrana vyžaduje průběžnou aktualizaci.

„Když jsem poprvé před osmi lety kontaktovala pana Kandla, řekl mi, že teď u něj byl poradce a má vše vyřešené, ať se ozvu za rok. To se opakovalo ještě dvakrát, než souhlasil s osobní schůzkou,“ vzpomíná nyní oblastní vedoucí společnosti OVB Jana Koudelková. Prvotní odmítání Stanislava Kandla bylo pochopitelné, v té době spolupracoval s jiným poradcem, a tak se do dalších konzultací nehrnul.

Odhalení rizik a nové nastavení pojistných smluv

Při první konzultaci Jana Koudelková zjistila, že klient sice měl životní pojištění, ale krylo pouze riziko smrti a výše pojistného plnění byla nedostatečná. Vzhledem k tomu, že Stanislav Kandl splácel hypotéku a jeho partnerka byla na rodičovské dovolené, bylo nutné komplexně upravit jeho finanční zajištění.

„Jednoduchými otázkami jsme otevřeli témata, která si předtím neuvědomoval. Co vše se může kromě smrti stát? Kolik byste dostal, kdybyste byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti? Kolik by bylo potřeba doplatit bance v případě vašeho úmrtí?“ popisuje finanční poradkyně.

Společně s Janou Koudelkovou následně klient nastavil pojistné krytí tak, aby v případě krátkodobé neschopnosti dorovnalo jeho příjem a v případě vážnější události umožnilo splatit hypotéku. Toto rozhodnutí se ukázalo jako zcela zásadní.

Nehoda, která změnila vše

Několik měsíců nato neprožíval Stanislav Kandl úplně lehké období. Byl v rozvodovém řízení, pracoval 16 hodin denně a do toho přišel vážný úraz. Cestou z práce pozdě večer na zledovatělé silnici havaroval a skončil v nemocnici. V těžké životní situaci, kdy neměl nikoho blízkého, se obrátil na Janu Koudelkovou, která mu nezištně pomohla s vyřízením veškeré administrativy, na kterou by klient podle vlastních slov ve svém tehdejším stavu opravdu neměl. Hospitalizovaný byl několik měsíců.

„Podepsali jsme souhlas, že mě zdravotní personál může obeznámit s jeho zdravotním stavem a poskytnout mi lékařské zprávy, abychom vyřídili veškeré papírování a administrativu spojenou s potřebnými dokumenty pro pojišťovny. Vše jsme ihned nahlásili, aby výplata pojistného plnění proběhla hladce a pan Kandl se nemusel obávat finančních problémů spojených se splácením hypotéky,“ vysvětluje Koudelková.

Zajištění budoucnosti navzdory nesnázím

Ačkoliv měl úraz bohužel trvalé následky, díky včasné pomoci a správně nastaveným smlouvám klient získal pojistné plnění, bez kterého by pravděpodobně nezvládl dostavět dům a dostal by se do složité životní i finanční situace.

„Mnoho lidí podceňuje riziko úrazu nebo nemoci, ale život se může změnit ze dne na den. Proto je potřeba myslet dopředu a i z toho důvodu mít nastavené dostatečné pojistné částky na maximum možných rizik, která mohou v životě nastat,“ dodává Jana Koudelková.

Stejně jako Stanislav Kandl, který se stal klientem OVB opravdu za pět minut dvanáct. „Paní Koudelková se mnou měla opravdu trpělivost, když zkoušela volat i poté, co jsem ji několikrát odmítl. Ještě že tak,“ uzavírá Stanislav Kandl.