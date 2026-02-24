Počty nehod způsobených lidmi pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek nejsou v Česku ojedinělé. Jen loni evidovala Policie České republiky celkem 4 398 nehod pod vlivem alkoholu a drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v dalších 424 případech.
„Pokud jako spolujezdec vědomě jedete s opilým řidičem, zpravidla budete mít nárok na odškodnění zranění z dopravní nehody. Počítejte však s tím, že kvůli vědomé jízdě s řidičem pod vlivem alkoholu či drog bude odškodnění pravděpodobně kráceno,“ upozorňuje advokát Radek Novotný a vysvětluje, co vše je dobré v takovém případě brát do úvahy a co si ohlídat.
Vědomá spolujízda s opilým řidičem
Aby vám za spolujízdu s opilým řidičem mohla být stanovena „spoluodpovědnost“, musí se jednat o jízdu vědomou. Tedy o situaci, kdy víte, že řidič před jízdou požil alkohol, a přesto s ním do vozidla nastoupíte. Podle rozhodovací praxe soudů tímto porušujete svou povinnost předcházet vzniku škody.
Radek Novotný
Jako advokát se specializuje na odškodnění újmy na zdraví, a to zejména pro oběti dopravních nehod, pracovních úrazů a pochybení zdravotnických zařízení.
Je partnerem advokátní kanceláře Drobiš & Novotný, advokáti s.r.o.
Věnuje též se osvětě. Informace o odškodnění újmy na zdraví u dopravních nehod jsou veřejně dostupné na projektovém webu www.odskodneninehody.cz
O odlišnou situaci jde tehdy, pokud o stavu řidiče nevíte a ani jej nemůžete rozumně předpokládat či rozpoznat. Například vás vyzvedl známý, který se choval zcela normálně a nejevil známky opilosti. Popřípadě využijete taxislužby, kdy je pro vás obtížné rozpoznat, zda řidič před jízdou alkohol či drogy požil nebo ne.
V takovém případě by odškodnění mělo být vyplaceno v plné výši. Je však potřeba myslet na to, že prokazování okolností jízdy může být složité a může znamenat náročný souboj s pojišťovnou. V případě podezření na opilost řidiče je proto lepší s ním jízdu jednoduše neabsolvovat.
Vliv na odškodnění dopravní nehody
Pokud byla dopravní nehoda zaviněna jiným vozidlem či osobou, neměla by opilost vašeho řidiče výši odškodnění ovlivnit. V situaci, kdy však spolujezdec vědomě usedne do auta k řidiči pod vlivem alkoholu a ten nehodu způsobí, může být poškozenému uložena určitá spoluodpovědnost na utrpěné újmě na zdraví.
Na poškozeného nelze přenést plnou odpovědnost za následky nehody na jeho zdraví. Z právního hlediska nese hlavní a rozhodující odpovědnost vždy řidič, který porušil právní předpisy a způsobil nehodu. Poškozený spolujezdec se však musí připravit na to, že odškodnění může být podle míry spoluzavinění kráceno.
|
Nehodu nezavinil, teď trpí opěrkovým syndromem. Má nárok na odškodnění?
Každý případ je třeba hodnotit individuálně. Je klíčové posoudit, zda ke krácení odškodnění došlo oprávněně a v souladu s podstatnými okolnostmi konkrétního případu. Pokud vám pojišťovna stanoví určitou spoluodpovědnost pro jízdu s opilým řidičem a vy s tímto postupem nesouhlasíte, je vhodné obrátit se na advokáta.
Jaké krácení hrozí?
Protože hlavním viníkem nehody je opilý řidič, míra spoluodpovědnosti poškozeného spolujezdce by podle ustálené judikatury neměla překročit hranici 50 procent. Jinými slovy, i pokud si byl spolujezdec vědom, že řidič konzumoval alkohol, a přesto do auta nastoupil, měl by mu být podle okolností případu zachován nárok přinejmenším na polovinu odškodnění.
Nelze však stanovit, že v případě vědomé spolujízdy s opilým řidičem bude odškodnění vždy kráceno v určitém stejném poměru. Každý případ je třeba hodnotit individuálně a zohlednit veškeré okolnosti dopravní nehody a vzniklé újmy na zdraví.
S kým odškodnění dopravní nehody řešit
Jestliže došlo k dopravní nehodě, kterou způsobil opilý řidič a vy jste spolujezdcem, odškodnění můžete uplatnit u pojistitele vozidla, ve kterém jste jeli. Tedy u pojišťovny, u které má majitel vozidla, ať už je to opilý řidič nebo někdo jiný, sjednané povinné ručení.
Odškodnění za zranění vzniklá při dopravní nehodě je zpravidla hrazeno z povinného ručení vozidla, kterým byla nehoda způsobena. Náhradu škody a nemajetkové újmy sice můžete požadovat přímo po viníkovi nehody, ale v praxi je obvykle jednodušší obrátit se rovnou na pojišťovnu.
V případech spolujízdy s opilým řidičem pojišťovny často podmiňují vyplacení odškodnění tím, že průběh nehody nejprve vyhodnotí policie nebo příslušný správní orgán a budou zcela objasněny okolnosti nehody, včetně okolností požití alkoholu či drog.
Jak postupovat, když viník nemá povinné ručení?
Může se ale stát, že viník dopravní nehody navíc nemá ani sjednané ono povinné ručení. Naštěstí i v takové situaci lze odškodnění získat. Nárok lze totiž v takovém případě uplatnit u České kanceláře pojistitelů, která vám může poskytnout náhradu za újmu na zdraví z garančního fondu.
|
Spěchala a nerozhlédla se, řidič nestihl zabrzdit. Jak se řeší odškodnění?
Česká kancelář pojistitelů poté vyplacenou částku vymáhá po viníkovi nehody. V tomto ohledu však opilého řidiče ani uzavřené povinné ručení neochrání, neboť podobný princip platí i v případě, že je nehoda způsobena pojištěným vozidlem. V případě nehody zaviněné opilým řidičem totiž po něm pojistitel může vyplacené plnění v rámci regresu požadovat.
Co když pojišťovna krátí neoprávněně
Máte dojem, že pojišťovna neoprávněně krátí vámi uplatněné nároky? Většinou není vše ztraceno. Kvalitní a promyšlená právní argumentace může v rámci jednání s pojišťovnou situaci zvrátit a může vést k doplacení kráceného pojistného plnění.
V případě, že nesouhlasíte se závěry pojišťovny ohledně existence či výše vaší spoluodpovědnosti, je namístě vyhledat odbornou právní pomoc. Advokát specializovaný na dopravní nehody by měl být schopen případ zhodnotit a navrhnout optimální postup. Zejména správně reagovat na argumentaci pojišťovny a prosadit vaše právo na spravedlivé odškodnění újmy na zdraví.
Pokud jde o řešenou vědomou spolujízdu s opilým řidičem, nejspíše se nepodaří krácení zcela eliminovat. I případné snížení pojišťovnou uplatňovaného koeficientu může u vážnějších zranění znamenat doplatek odškodnění v řádech desítek či stovek tisíc korun.
Význam trestního řízení
Trestní řízení může mít pro poškozeného zcela zásadní význam, a to i v situaci, kdy odškodnění hodlá řešit mimosoudní cestou s pojistitelem vozidla. V rámci trestního řízení by měli být objasněny všechny okolnosti dopravní nehody, včetně případných otázek spojených s užitím alkoholu či drog řidičem.
V trestním řízení jsou vyslýchaní účastníci nehody, zpracovávány odborné posudky a činěny další úkony nezbytné ke komplexnímu vyšetření nehody. Znalecké posudky mohou být zpracovávány nejen k nehodovému ději, ale také ke zdravotnímu stavu poškozeného či ovlivnění schopností řidiče alkoholem a drogami.
Výsledky vyšetřování často ovlivní přístup pojišťovny k vyplácení pojistného plnění. Může jít například o krácení odškodnění za vědomou jízdu s opilým řidičem či za absenci bezpečnostních pásů. Doporučujeme průběh trestního řízení aktivně sledovat a zajímat se o něj.
Poškozený má právo nahlížet do trestního spisu a seznamovat se s prováděnými úkony. Současně se může nechat zastoupit zmocněncem, který za něj činí procesní kroky a dbá na ochranu jeho práv.
Náhrady, na které má poškozený nárok
Jak již bylo zmíněno, jízda s opilým řidičem většinou znamená krácení vyplaceného odškodnění. O to více by měl mít poškozený jasno, na jaké náhrady má právo a v jaké výši je může požadovat. Odškodnění za újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě se zpravidla skládá z těchto základních nároků:
- Bolestné – náhrada za fyzickou bolest a částečně i psychickou zátěž spojenou s utrpěným zraněním a jeho léčbou.
- Náhrada ztráty na výdělku – kompenzace příjmů, o které poškozený přišel v důsledku pracovní neschopnosti po dopravní nehodě. Týká se nejen zaměstnanců na hlavní pracovní poměr či dohody, ale i OSVČ.
- Náklady léčení – úhrada výdajů spojených s léčbou, jako jsou rehabilitace, zdravotní pomůcky, léky nebo jiné nezbytné náklady sloužící k léčbě zranění.
- Náklady péče – nárok na náhradu nákladů spojených s péčí o osobu poškozeného, který byl po dopravní nehodě určitou dobu odkázán na pomoc jiných. Typicky se jedná o situace, kdy mu blízcí pomáhali s běžnými denními úkony, jako je oblékání, příprava jídla, osobní hygiena, péče o domácnost nebo obstarávání nákupů.
- Náhrady cestovného – nárok na proplacení výdajů za dopravu k lékaři či na rehabilitace, ať už jde o pohonné hmoty, opotřebení vozidla nebo jízdné hromadnou dopravou.
- Ztížení společenského uplatnění – odškodnění trvalých zdravotních následků, které negativně ovlivňují běžný život, pracovní možnosti nebo volnočasové aktivity poškozeného.
Bolestné
Bolestné je základní a nejčastěji uplatňovanou náhradou. Jde o finanční kompenzaci za bolest způsobenou zraněními při dopravní nehodě. Jeho výši lze zpravidla stanovit již krátce po nehodě, a to po prvotním lékařském vyšetření či propuštění z hospitalizace.
Při stanovení výše bolestného se postupuje podle Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Metodika jednotlivým zraněním přiřazuje konkrétní bodové ohodnocení, zohledněny jsou i operace či komplikace léčby. Celkový počet bodů bolestného se poté násobí hodnotou bodu. Hodnota jednoho bodu je každoročně aktualizována a je navázána na průměrnou mzdu.
Ztížení společenského uplatnění
Odškodnění trvalých následků neboli ztížení společenského uplatnění vzniklého v důsledku zranění po dopravní nehodě se též posuzuje podle Metodiky. Jde o složitý výpočtový mechanismus, jehož výsledkem by měla být spravedlivá kompenzace nemajetkové újmy poškozeného vzniklé v důsledku jeho omezení ve všech oblastech běžného života.
Výpočet trvalých následků se provádí po relativním ustálení zdravotního stavu poškozeného, přičemž odškodnění se obvykle pohybuje v těchto relacích:
- U lehčích trvalých následků v rozmezí 150 000 Kč až 300 000 Kč.
- U středně závažných trvalých následků v rozmezí mezi 300 000 Kč a 1 000 000 Kč.
- U nejzávažnějších zranění pak jde o náhrady v řádech milionů korun.
Konkrétní výše odškodnění závisí na celé řadě okolností – zdravotním stavu, věku či životním stylu poškozeného a musí být posuzována individuálně u každého jednotlivého případu.
Musím se kvůli získání odškodnění soudit?
Ve většině případů není nezbytné zahajovat hned soudní spor. Pokud je pachatel nehody znám a jeho pojišťovna akceptuje odpovědnost za vzniklou újmu, řeší se odškodnění dopravní nehody zpravidla mimosoudně. To znamená vyjednáváním mezi poškozeným a pojišťovnou.
Mimosoudní řešení je zpravidla časově efektivnější a méně zatěžující po psychické i finanční stránce. Existují však situace, kdy může být soudní spor nezbytný, například když:
- Pojišťovna odmítá uznat odpovědnost řidiče pojištěného vozidla za nehodu.
- Mezi stranami panuje spor ohledně míry spolu zavinění poškozeného.
- Pojišťovna odmítá zcela nebo částečně plnit některé z uplatněných nároků.
Tipy od právníka
1. Zajímejte se o míru stanovené spoluodpovědnosti
Jedním z klíčových faktorů, který zásadně ovlivňuje výši odškodnění, je určení míry spoluodpovědnosti poškozeného. Může jít o spolu zavinění nehody, jízdu s opilým řidičem, nepoužití bezpečnostních pásů či ochranné přilby. Na případné krácení odškodnění pojišťovnou důsledně a včas reagujte.
2. Zajímejte se o průběh trestního řízení
Poškozený by neměl zůstat pasivním účastníkem. Využijte své právo být informován o jeho průběhu, nahlížejte do trestního spisu, kontrolujte, jaké důkazy jsou prováděny a jaké závěry z nich vyplývají. Aktivní přístup umožňuje včas reagovat na případné problémy, navrhovat doplnění dokazování či upozornit na okolnosti, které mohou mít vliv na spoluodpovědnost.
3. Neodkládejte konzultaci s advokátem
Včasná konzultace s advokátem specializovaným na odškodnění dopravních nehod může zásadně ovlivnit průběh řízení a jeho konečný výsledek. Advokát dokáže již v počáteční fázi vyhodnotit situaci, upozornit na možná rizika, navrhnout vhodnou strategii a doporučit konkrétní procesní kroky. Zároveň pomůže s komunikací s orgány činnými v trestním řízení, pojišťovnami i znalci, tak, aby se předešlo chybám, které by mohly vést ke snížení nebo ztrátě nároku na odškodnění.
4. Uschovávejte si všechny důležité dokumenty a podklady
Důsledně si uchovávejte veškeré podklady, které mohou být později potřebné pro řešení odškodnění dopravní nehody. Typicky jde o zdravotnickou dokumentaci, podklady z trestního spisu, ale také účtenky či jiné daňové doklady za léky a další zdravotnické pomůcky.