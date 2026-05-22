Ještě před pár lety lékaři pacienty s těžkou obezitou často nabádali jen k přísné dietě, pohybu a v extrémních případech měli v záloze bariatrickou operaci žaludku. Dnes se do centra pozornosti dostávají injekční léky, které dokážou výrazně potlačit hlad a během měsíců snížit hmotnost o desítky kilogramů.
Zároveň ale otevírají novou otázku v ekonomické rovině: kdo to zaplatí? Vzhledem k revoluční účinnosti preparátů je tady dilema: má podpořit užívání alespoň zčásti zdravotní pojištění a ušetřit si obrovské výdaje za léčení důsledků obezity, anebo by přímé platby rozpočty pojišťoven zatížily přespříliš?
Neradostné české statistiky obezity
Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu z února 2026 trpí obezitou, což už není jen nadváha, u nás 22 % mužů a 19 % žen. Mírnější nadváhu má více než třetina žen a téměř polovina dospělých mužů. Sečteno: problémy s váhou se týkají bezmála 60 % naší populace, což potvrzuje i zpráva OECD Health at a Glance. Jiný zdroj, World Obesity Atlas 2024, uváděl, že 74 % českých mužů má nadměrné BMI, čímž se ČR řadí mezi 20 zemí s nejvyšším podílem mužů s nadváhou nebo obezitou na světě. A prognóza říká, že podíl tlustých bude růst.
Problémem je i zvyšující se výskyt nadváhy a obezity v dětské a adolescentní populaci. Navzdory zažitému mýtu, že děti z obezity „vyrostou“, si přes 80 % obézních dětí tloušťku přenáší do adolescence a drtivá většina obézních adolescentů pak do dospělosti.
Podle Tomáše Májka, analytika z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, zatím v České republice neexistuje samostatný populační screeningový program. Problematika nadváhy a obezity je sledována jen při preventivních prohlídkách u praktiků. Pokud lidé ovšem prevenci dodržují. Údaje z těchto měření ale nejsou v registrech ústavu aktuálně zaznamenány.
Obezita jako spouštěcí faktor nemocí
Tuková tkáň každého z nás je důležitá a má celou řadu funkcí. Jednou z nich je i to, že je hormonálně aktivní. Pokud je jí nadbytek, dochází k poruše produkce hormonů, což vede k nadměrné tvorbě prozánětlivých faktorů, zrychlení procesu aterosklerózy i zvýšení rezistence k inzulinu. Také dochází k celkovým poruchám imunitního systému.
Jedním z hlavních onemocnění, které většinou souvisí s nezdravým životním stylem a nadváhou je diabetes mellitus 2. typu. Obvykle se objevuje u lidí ve středním a vyšším věku. V ČR trpí tímto onemocněním téměř 10 % populace, tedy milion lidí (dalších 200 až 250 tisíc osob o své diagnóze neví). Náklady na jeho léčbu tvoří 15 až 20 % celkových výdajů na zdravotnictví, přičemž dvě třetiny těchto nákladů jdou na léčbu chronických komplikací.
Viktorie Plívová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), uvádí: „U VZP se léčí téměř 600 tisíc klientů s diabetes mellitus. Za posledních deset let se počet nemocných pojištěných zvýšil zhruba o 10 %. Náklady dosáhly v roce 2024 téměř 10,5 miliardy korun.“
„Obezita je také jednoznačně spojena s vyšším rizikem 13 druhů rakoviny. Samotná vysoká hmotnost může mít negativní vliv na stav svalstva a kloubů nebo na vznik respiračních onemocnění a snížení dechové kapacity,“ doplňuje Alexandra Košťálová z Centra podpory veřejného zdraví při Státním zdravotním ústavu. Kromě toho má obezita prokazatelně vliv na další diagnózy, jako jsou Alzheimerova nemoc, poškození ledvin a jater, inkontinenci a poruchu plodnosti.
„Každopádně platí, že obezita ve svých důsledcích zkracuje očekávanou délku života v průměru o 5 až 10 let,“ varuje Alexandra Košťálová.
Obezita není jen zdravotní problém jednotlivce, ale ekonomická zátěž pro stát
Přesná čísla pro náklady na léčbu obezity v ČR nejsou systematicky sledována. Modelové studie podle Košťálové ale odhadují, že nadváha a obezita a s ní spojené problémy mohou tvořit významnou část výdajů na zdravotnictví v řádu desítek miliard korun.
Započítat je ale třeba i nepřímé náklady související s léčbou obezity: pracovní neschopnosti, nižší produktivitu, invaliditu i předčasná úmrtí. A ty budou ještě významně vyšší.
Problematická je i dostupnost lékařů specializovaných na obezitologii pro tak velký počet obézních. Léčba obezity je komplexní, v ideálním případě zahrnuje spolupráci lékaře, fyzioterapeuta, psychologa a nutričního terapeuta. Pacienti, kteří se do odborné komplexní péče chtějí registrovat, se musí smířit s čekací lhůtou na první termín déle než šest měsíců.
Zázrak v injekcích Jak to funguje
Do této neradostné reality vstoupila před několika lety vlna revoluční léčby. Původně byla určena pro pacienty s diabetem, nicméně přinesla efekt i v podobě podstatného úbytku tělesné hmotnosti. Z medikamentů se tak rychle vyvinuly injekce určené speciálně na hubnutí. Zjednodušeně fungují tak, že napodobují hormony, které si tělo běžně vytváří po jídle (Agonisté GLP-1 ). Ty vysílají do mozku signál, že člověk je sytý a nepotřebuje dál jíst.
Léky zároveň zpomalují vyprazdňování žaludku, takže pocit nasycení vydrží déle. Pacienti popisují, že mají výrazně menší hlad, menší chuť na sladké a méně často myslí na jídlo.
Právě tím se nové přípravky odlišují: Nespoléhají na vůli pacienta, ale zasahují přímo do biologických mechanismů, které řídí apetit a energetický příjem. Lidé obvykle jedí menší porce, přijmou méně kalorií a postupně hubnou.
Léky rychle získaly na popularitě. Pomáhá virální forma šíření dramatické proměny zejména takzvaných celebrit, které viditelně shodily a účinky léčby chválí. Podle jejich příspěvků na sociálních sítích se zdá vše snadné. Enormní poptávka vedla přechodně i k nedostatku léků na trhu, zatímco akcie farmaceutických producentů letěly vzhůru. Má to své stinné stránky: Na sítích se už vyskytují nabídky s falešnými napodobeninami těchto léčiv. Někteří uživatelé si léky aplikují bezhlavě bez dávkování určeného lékařem, což je nebezpečné.
Přípravky nejsou určeny ani pro ty, kteří mají jen lehkou nadváhu a chtějí se jí rychle zbavit. Nežádoucím příkladem jsou nevěsty v Indii: ženy před svatbou používají injekce Ozempic, Wegovy nebo Mounjaro, aby rychle zhubly do svatebních šatů. Svatby jsou v Indii společensky velmi významné a spojené s tlakem na vzhled nevěsty. Kliniky začaly nabízet balíčky předsvatební kúry zahrnující hubnoucí injekce.
Injekce na hubnutí jsou zkrátka globální fenomén. Tak jako se dříve mluvilo o „botoxové generaci“, dnes se začíná mluvit o „Ozempic ekonomice“.
Každá revoluce něco stojí
Ceny nejčastěji aplikovaných injekcí na hubnutí na našem trhu však avizují: pro bohatší pacienty vítaná revoluce, pro zbytek populace finančně nedosažitelné.
Preparáty je třeba užívat dlouhodobě. A to ovlivňuje náklady spojené s léčbou. Nedávno uskutečněná studie se vzorkem více než 9 000 lidí ukázala, že po ukončení léčby dochází k postupnému návratu hmotnosti o 5 až 10 kilogramů za rok. Podle modelů se původní váha vrací během 1,5 až 2 let po vysazení léčby. „Dnes se už uvažuje o tom, že půjde o dlouhodobou, možná až celoživotní léčbu podobně jako u vysokého tlaku nebo diabetu,“ upozorňuje proto Jana Bendová, slovenská lékařka-obezitoložka.
Léky u pacientů mají rovněž vliv na pozitivní vývoj dalších parametrů, jako jsou hladina cukru, cholesterol či vysoký tlak. Vysazením léčby se ovšem potíže rovněž vrací plíživě zpět.
Modelové kalkulace ročních nákladů
Zkusme podle obezitologů spočítat cenový model „typického pacienta“, který během roku postupně navyšuje injekční dávku až na udržovací léčbu u dvou často aplikovaných léků na obezitu. Schéma platí pro těžší obezitu (BMI ≥30) a orientační propočet nákladů v korunách.
Kalkulace ročních nákladů
1. Wegovy (semaglutid)
Modelový roční náklad při standardním navyšování dávek činí cca 80-100 tisíc korun.
2. Mounjaro (tirzepatid)
Modelový roční náklad při standardním navyšování dávek činí cca 100–130 tisíc Kč.
Pozor! Důležité je zdůraznit, že
Je jasné, že 3 až 4 průměrné čisté platy za rok si nemůže dovolit zaplatit každý. Moderní „antiobezitické injekce“ jsou medicínsky převratné, ale při dlouhodobém užívání představují pro běžného Čecha velmi drahou terapii.
Obezitologové ovšem připomínají, že pacienti na druhou stranu ušetří na potravinách, protože s léčbou snědí jen menší množství. Jen musí dbát na přísun těch správných živin.
Jak rozpor mezi cenou a efektem vyřešit?
Cena otevírá prostor pro diskusi lékařů, preventistů, analytiků, farmaceutů a zástupců pojišťoven i ministerstva: zda a jak upravit úhradu injekcí na hubnutí. Zastánci veřejné úhrady argumentují prevencí diabetu a infarktů, a tedy nižšími budoucími náklady systému, i vyšší kvalitou života lidí. Kritici spíše vidí aktuálně extrémní náklady, potenciál milionů pacientů, a tím pádem nejasné dlouhodobé financování.
Alexandra Košťálová připomíná, že případné rozhodnutí o úhradě léčby by vždy mělo padnout na základě systematického posouzení klinické účinnosti, nákladové efektivity a rozpočtového dopadu. Na základě analýzy je možné stanovit, pro koho a za jakých podmínek má smysl léčbu hradit. „Česko až donedávna nemělo, na rozdíl od jiných zemí, silnou agenturu či orgán, který by za takovou analýzu byl zodpovědný. To se právě mění – příslušná sekce bude nově pracovat na ministerstvu zdravotnictví. Doufáme, že potřebná analýza bude provedena i pro nové možnosti terapie obezity,“ říká odbornice.
Jak sdělili zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), rozhodování o úhradě a její výši z veřejných prostředků probíhá vždy v rámci správního řízení na základě žádosti farmaceutické společnosti: „Pokud jde o léčbu obezity, ta je aktuálně v režimu přímé platby pacienta. Pro danou indikaci doposud žádnému modernímu léčivému přípravku nebyla stanovena výše a podmínky úhrady.“
Světlo na konci tunelu? Konec patentové ochrany
Podle zástupců SÚKL je pro dostupnost a náklady léčby klíčovým momentem konec patentové ochrany originálních léčiv. Na trh totiž mohou vstoupit další farmaceutické společnosti s tzv. generickými přípravky.
V českém systému cen a úhrad vede vstup prvního generika (s často o desítky procent nižší cenou) k výraznému snížení ceny původního léku, vytvoření konkurenčního prostředí, a tedy k úsporám systému. To umožní léčit více pacientů s nižšími náklady.
Podle SÚKL vyprší patentová ochrana moderním lékům proti obezitě ale až po roce 2031.
Naděje pro budoucnost
Pokud se dnešní výsledky potvrdí i nadále, mohou být léky na obezitu jednou považovány za stejně přelomové, jako byly statiny pro cholesterol nebo moderní léčba diabetu.
Nová léčba obezity dnes otevírá možnosti, které ještě před několika lety působily nereálně. Pro mnoho pacientů znamená první zkušenost, kdy boj s kilogramy není jen nekonečný duel vůle s vlastním tělem. Medicína stojí na začátku éry, která může milionům lidí vrátit zdraví, sebevědomí a kvalitu života. Zda se tato léčba časem stane dostupnější, ukážou až příští roky.