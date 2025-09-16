Bezdomovcem snadno a rychle? Stačí mít podpojištěnou domácnost

Daniel Tácha
V Česku je podpojištěných téměř 70 procent nemovitostí. Průměrné podpojištění činí 40 procent, a to je problém. Při pojistném plnění vlastník nemovitosti nejenže nedostane adekvátní plnění, ale pojišťovna mu mnohdy nedá ani tu částku, na kterou byl pojištěn.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Yan Renelt, MAFRA

Nejméně podpojištěných nemovitostí je v Praze (32 %), zbytek republiky podle krajů se pohybuje kolem 45 procent.

„Cena pojistky je obrovská past. Lidé chtějí platit co nejméně, ale pak se jim to nevyplatí. Citlivost lidí na cenu se navíc násobí, když se nedaří ekonomice. A do toho vstoupila inflace, která byla za poslední roky 30 procent,“ popisuje mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek, proč lidé často za pojištění nemovitosti nechtějí platit více než dosud.

Problém je, že cena nemovitostí v Česku roste dlouhodobě a raketovým tempem. A tak pojištění uzavřené před deseti lety, ale třeba i jen několika málo lety, neodpovídá cenám nemovitostí ani stavebních prací nebo materiálu. Nastane-li pojistná událost, ukáže se, že majitel nemovitosti sice „něco“ od pojišťovny dostane, ale zdaleka ne tolik, kolik by potřeboval na obnovu nemovitosti.

Závažnost situace ukážou až pojistné události po katastrofách, jako jsou povodně, kdy lidé nahlašují tisíce škodních událostí. A z některých lidí, jak se ukázalo už i v praxi, se stanou i bezdomovci. Proč? Protože nebyli pojištění buďto vůbec, nebo svou nemovitost za peníze z pojišťovny už neobnovili. Je tu ale ještě další háček.

Pokud jde o totální škodu na nemovitosti, pojišťovny neuplatňují právo ponížit pojistné jako „trest“ za to, že vlastník nemovitosti ji měl podpojištěnou. Přesněji řečeno měl ve smlouvě v rozporu se zákonem uvedenou podhodnocenou tržní cenu nemovitosti. K tomu přitom stačí jen to, aby smlouvu neaktualizoval. Avšak u takzvaně parciálních škod, tedy škod částečných, pojišťovny „trestají“ významná podpojištění, například nad 20 procent, a těch je většina, ponížením pojistného plnění. A to v řádu desítek procent.

„V praxi to vede k tomu, že máte například škodu za 5 milionů korun, na kterou jste byl i pojištěný, ale protože jste měl takzvaně podpojištěnou smlouvu, pojišťovna vám vyplatí 4 miliony korun a někdy i tři miliony korun. A důvod je, že jste měl špatně uzavřenou smlouvu,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Upozorňuje, že tento problém řeší nastavení takzvané indexace smlouvy. To znamená, že se smlouva automaticky v čase obnovuje a upravuje cenu nemovitosti podle vývoje na realitním trhu. Přizpůsobuje tomu jak výši pojistky, tak platbu za ni.

„Některé pojišťovny nabízejí indexaci povinně, jsou pevnou součástí smluv. Někde je to automatické a tím se zamezí tomu, aby v rámci té smlouvy došlo k podpojištění,“ říká finanční poradce.

Co znamená podpojištění majetku

Situace, kdy je nemovitost nebo domácnost pojištěna na nižší částku, než je její reprodukční hodnota, tedy cena, za kterou lze majetek obnovit. Ta se mění v čase z několika důvodů:

  • růst cen stavebního materiálu a stavebních prací
  • inflace
  • rozšiřující se vybavení domácností
  • rekonstrukce nemovitosti/domácnosti apod.

V případě pojistné události pak nelze nemovitost či domácnost z pojistného plnění plně obnovit.
zdroj: ČAP

Pojišťovny mají radši spokojené klienty

„Pojišťovny mají mnohem radši spokojené klienty než ty nespokojené,“ říká Lenka Slabejová, gestorka pro neživotní pojištění České asociace pojišťoven (ČAP).

Proto pojišťovny podle ní vyvíjejí značné úsilí, aby přesvědčily domácnosti, aby svým smlouvám o pojištění nemovitosti věnovaly pravidelně pozornost. Tvrdí, že je potřeba smlouvy aktualizovat, mít vždy správně nastavenou reálnou cenu nemovitosti a k tomu mít odpovídající pojistné částky. Úplně snadné to podle ní ale není.

„Lidé mají často pocit, že pojišťovna chce při každé aktualizaci jen navýšit platbu pojistného. Ale to není správný postup, protože pojištění i hodnota nemovitosti se v čase vyvíjí, jako se mění všechno ostatní. Aktualizací člověk získává moderní smlouvu odpovídající současné době,“ vysvětluje Lenka Slabejová. „To naše úsilí v boji proti podpojištění budeme muset znásobit,“ dodává.

Analytik ČAP Petr Jedlička říká, že kvůli podpojištění přišli Češi po loňských povodních minimálně o 2,3 miliardy korun. „Průměrná výplata byla celkem 4 miliony korun u totálních škod, ale reálná průměrná škoda domácností byla 6,6 milionu korun na budově,“ uvádí.

Také se podle něj ukázalo, že 35 procent pojistných smluv domácností, jejichž nemovitosti zasáhly povodně, bylo starších 10 let. Samostatnou kapitolou byly nepojištěné nemovitosti. Takových je podle odhadu ČAP v Česku zhruba dva miliony.

„Teď si vezměte, že průměrná hodnota českých rodinných domů je už lehce nad 6,5 milionu korun. To nejsou peníze, které každý má, tady pomůže jen pojistka,“ vysvětluje.

Orientační kalkulace pojistné hodnoty rodinného domu

Pojišťovny nabízejí na stránkách své asociace ČAP chytrou kalkulačku, která spočítá orientační pojistnou hodnotu nemovitosti po zadání několika základních údajů, jako jsou plocha, počet podlaží, typ stavby. S kalkulačkou již pracovalo 350 tisíc uživatelů.

„Kalkulačku doporučuji. Je to první krok k podniknutí nějakých kroků, pokud si nejsem jistý, že neplatím pojistku ‚zbytečně‘. Pak si srovnám hodnotu své nemovitosti z kalkulačky s tou v pojistné smlouvě. Pokud se liší o desítky procent, vím, že jsem podpojištěný. A tak mi hrozí nejen to, že mi pojistka nepokryje případné škody, ale i to, že mi další procenta z plnění kvůli podpojištění strhne pojišťovna,“ říká Vladimír Weiss.

Podle Lenky Slabejové se dá skrze stránky kontaktovat i klientova pojišťovna. Markéta Adlová, likvidátorka pojistných událostí České podnikatelské pojišťovny, pak obecně k praxi uzavírání pojistných smluv upozorňuje, že jenom cena pojištění není tím nejlepším argumentem.

„Lidé si to stále neuvědomují. Je tady hodně starých, letitých smluv. Snažili jsme se klienty přesvědčit, aby si je aktualizovali, ti nám ale řekli, že je to drahé. Pak ale neměli, když to bylo potřeba, ten komfort, který potřebovali. Nedostali peníze, které potřebovali,“ vysvětluje Adlová.

Šéf likvidace pojistných událostí v Generali Jozef Hrdý vysvětluje, že lidé se nemohou divit, pokud jim pojišťovna kvůli podpojištění poníží pojistné plnění. Přitom jde jenom o to, aby smlouva odpovídala realitě.

„Dopady katastrof jako povodně jsou drastické. Objevují se i případy, kdy se z lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou, stávají bezdomovci, protože nebyli pojištění. Anebo nebyli pojištění správně,“ uzavírá Hrdý.

16. září 2025

