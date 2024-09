Živly ničí majetky Čechů. Pojištění ale nemá přes milion a půl nemovitostí

„To se nám nemůže stát, tady povodeň, záplava či vichřice nikdy nebyly,“ říkají si často lidé, když vidí v televizi záběry z poničených oblastí. Jenomže majetek může zničit i požár, silné krupobití či tíha sněhu. Proměnlivost počasí navíc pokračuje a živly dál ničí majetek lidí i na místech nečekaných a dříve podle pamětníků bezpečných.

Mnoho lidí přitom stále vnímá pojištění svého majetku jako něco zbytečného, nebo výdaj, na kterém se dá ušetřit. Potvrzuje to letošní analýza České asociace pojišťoven.

Problém se týká hlavně nemovitostí, nepojištěných je jich v Česku stále obrovské číslo, celkem 1,6 milionu domů, bytů a dalších nemovitostí. A ty, které jsou pojištěné, často trpí tak zvaným podpojištěním. Údaj o podpojištění majetku je přitom alarmující. Podle analýzy ČAP není na odpovídající částku pojištěno 70 procent nemovitostí.

Pokud dojde ke zničení podpojištěného majetku, realita bývá tvrdá. Ke krácení pojistného plnění podle analýzy ČAP kvůli podpojištění dochází u 51 až 54 procent všech pojistných událostí v retailovém pojištění majetku. „Průměrná výše podpojištění dosahuje 31 procent, což znamená, že pojištěný dostává plnění v průměru ve výši 69 procent skutečné škody,“ upřesňuje data Petr Jedlička, pojistný matematik České asociace pojišťoven.

Co znamená podpojištění majetku Situace, kdy je nemovitost nebo domácnost pojištěna na nižší částku, než je její reprodukční hodnota, tedy cena, za kterou lze majetek obnovit. Ta se mění v čase z několika důvodů: růst cen stavebního materiálu a stavebních prací

inflace

rozšiřující se vybavení domácností

rekonstrukce nemovitosti/domácnosti apod. V případě pojistné události pak nelze nemovitost či domácnost z pojistného plnění plně obnovit. zdroj:ČAP

Rostou nejen ceny nemovitostí

Proč je v Česku tak alarmující podpojištění? Podle odborníků lidé nereagují na ekonomickou situaci, rostoucí ceny stavebního materiálu ani na to, že si během let vybavili své domácnosti o drahou elektroniku, fotovoltaiku a další vybavení. Pojistky tak často necháváme ležet v šuplíku, aniž bychom si po čase zkontrolovali a osvěžili paměť, na co přesně má pojistná smlouva zafungovat a jakou částku by pojišťovna vyplatila, pokud by došlo ke zničení majetku.

Problém je i v tom, že si mnozí lidé vůbec neuvědomují, že při uzavírání pojistky je jen na nich, zda odhadnou správnou cenu své nemovitosti. Svá obydlí tak mohou mít podpojištěné a žijí v představě, že pojistka, kterou si platí, pokryje veškeré škody. „Vzhledem ke stoupajícím cenám stavebního materiálu, prací a inflaci významně roste hodnota majetku. Výše pojistné částky by měla vždy být nastavena tak, aby v případě nenadálé události bylo možné nemovitost z pojistného plnění znovu postavit,“ upřesňuje Lenka Slabejová, odbornice ČAP na neživotní pojištění.

Jakou cenu má rodinný dům, si přitom mohou majitelé spočítat orientačně na unikátní kalkulačce, která je od září 2023 veřejně dostupná na webových stránkách České asociace pojišťoven.

Živly ničí majetek za miliardy

Z analýzy ČAP vyplývá, že problém se týká i pojištění domácností „Přestože je patrný rostoucí podíl pojistných smluv na počet domácností, nepojištěných stále zůstává přibližně 1,7 milionu domácností,“ konstatuje Jedlička.

Škody, které hradí pojišťovny lidem, jejichž majetek byl zasažen řáděním živlů, letos dramaticky rostou, v prvním pololetí 2024 stoupl meziročně jejich počet na dvojnásobek a objem o 140 procent. „Během téměř osmi měsíců letošního roku dosáhly škody bezmála 3,4 miliardy korun a pojišťovny registrovaly přes 74 tisíc pojistných událostí,“ přibližuje Jedlička. Velmi dramatický růst škod způsobených živly zaznamenaly pojišťovny v průběhu letošního léta, kdy došlo k téměř 32 tisícům pojistných událostí za 1,8 miliardy korun.

Vytáhnout smlouvu uzavřenou s pojišťovnou ze šuplíku až v momentě, kdy dojde k pojistné události a zjistit, že nebyla aktualizována řadu let, je rozhodně zbytečná chyba. Proto je dobré řídit se několika užitečnými radami.

Zapamatujte si