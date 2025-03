Nebojte se stárnutí. Je tu první kompletní pojištění rizika nesoběstačnosti

Advertorial 0:01 – ADVERTORIAL

Průměrný Čech stráví dle statistik posledních 15–20 let svého života s určitým stupněm zdravotního omezení, které může vést k částečné nebo úplné ztrátě soběstačnosti. Nesoběstačnými se do věku 85 let stane minimálně třetina z nás. A protože je lepší být připravený než překvapený, NN Životní pojišťovna rozšířila své pojištění dlouhodobé péče a jako první na trhu v něm zahrnuje všechny čtyři stupně nesoběstačnosti.