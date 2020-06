Co dělat, když živly poškodí majetek a jak ho co nejlépe ochránit

Pokud váš majetek poničí řádění vody a dalších živlů, škoda může být velmi citelná. Takovou zkušenost mají čtyři z pěti pojištěných domácnosti. Při odstraňování škod je ale třeba myslet nejen na to, jak zlikvidovat poničené věci. Dobré je řídit se následujícími radami:

Následky zdokumentujte – natočte nebo nafoťte je například na mobilní telefon, pomůže to při dalších jednáních s pojišťovnou.

Pojišťovnu co nejdříve kontaktujte a událost nahlaste telefonicky nebo přes internetový formulář. Při neodůvodněném pozdějším oznámení nemusí pojišťovna plnění vyplatit v plné výši.

S opravou majetku nebo odstraňováním škod počkejte, dokud s tím pojišťovna nevydá souhlas. Toto neplatí, je-li třeba začít s opravou nebo s odstraňováním poškozených částí dříve kvůli bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí nebo z jiného závažného důvodu.

Pojišťovny jsou povinny uhradit nad rámec případného pojistného plnění také takzvané zachraňovací náklady, což jsou účelně vynaložené náklady na odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, dále náklady vynaložené na zmírnění následků, na odklizení poškozeného majetku z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů.

Je-li to možné, zničené věci hned nevyhazujte, ale počkejte s tím do doby, než k vám přijede likvidátor pojišťovny.

Pokuste se najít účtenky od zakoupeného vybavení. Případně rada pro příště: Účtenky i všechny důležité smlouvy se snažte archivovat také v elektronické podobě, například na některém z online úložišť.

A na co se zaměřit, když si chcete sjednat nebo aktualizovat pojištění vaší nemovitosti proti řádění živlů, v tomto případě hlavně vody?

Není voda jako voda

Starší pojistné smlouvy rozlišovaly mezi povodní a záplavou. Povodeň nastává, pokud se voda dostane z koryt toků. Záplavou je třeba voda, která steče z kopce po průtrži. Pojišťovna v případě záplavy nemusí vyplatit peníze majitelům domu pojištěného proti povodni a naopak. Pokud tedy máte starší pojistnou smlouvu, vyplatí se toto zkontrolovat, případně aktualizovat.

Stejně tak se přesvědčte, že pojistka kryje i rizika vzniklá atmosférickými srážkami či vystoupení vody z kanalizace, typicky po přívalových deštích. V rámci připojištění lze u některých pojišťoven sjednat i vysušení a vyčištění vodou poničené nemovitosti.

Ohlídejte si čekací doby

Pojištění nemusí nabít účinnosti podpisem smlouvy, ale v případě povodní a záplav uplatňují pojišťovny čekací dobu, zpravidla 10 dní. Se sjednáním pojistky proto neotálejte na dobu, „až začne pršet.“

Pojistit lze i ohrožené nemovitosti

Pokud nemovitost stojí v nejvyšší povodňové zóně, pojišťovny vám ji bohužel proti povodni plnohodnotně nepojistí. Lze ale najít pojišťovny, které by zaplatily alespoň snížený limit pojistného. Pomohou také stavební úpravy, které by minimalizovaly případné škody. Vybrané pojišťovny takto dokážou pojistit nemovitosti i v nejvyšší povodňové zóně. A také pozor na častý omyl, že v těchto oblastech nemůžete svou nemovitost pojistit vůbec – proti jiným rizikům, jako je třeba požár, sjednáte pojištění standardně.

Detaily rozhodují

Součástí pojistné smlouvy jsou vždy pojistné podmínky. Jsou tzv. základní, nazývané „všeobecné pojistné podmínky“, a dále jsou to podmínky doplňující. V těchto dokumentech se skrývají výluky a další opatření, která mohou plnění pojišťovny omezit. Je velice důležité si všechny dokumenty beze zbytku pročíst, abyste věděli, proti čemu se pojišťujete. Pokud se v podmínkách nevyznáte, obraťte se na finančního poradce.

Nastavte správnou částku

Ujistěte se, že pojistka je uzavřena na částku, která pokryje kompletní opravy. Musíte znát skutečnou hodnotu nemovitosti, abyste nebyli tzv. podpojištěni a nedostali třeba jen půlmilionovou náhradu za zničený dům v hodnotě milionu. Zároveň je zbytečné pojištění přeplácet, protože pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti. Není důležité jen správně nastavit pojistnou částku, ale pojistnou smlouvu i průběžně aktualizovat, doporučuje se to alespoň jednou za tři roky. Pokud vám smlouva už delší dobu „leží v šuplíku“, je správný čas ji znovu projít a ověřit si, jak je nastavená.

Pojištěná nemovitost není pojištěná domácnost

Je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti, tedy domácích spotřebičů, nábytku, oblečení či sportovního náčiní. Pojištěná nemovitost ještě neznamená pojištěnou domácnost, většinou jde o dvě různé pojistky. Pamatujte na to, že pojišťovny uplatňují na některé předměty, jako je například elektronika, limity, nad které už plnění nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou částku na konkrétní předměty v domácnosti zbytečně vysokou.

Základ nemusí stačit

Ne všechny pojišťovny, které působí v České republice, nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako je kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí nebo poškození střechy tíhou sněhu a námrazou nebo třeba poškození zateplení zvěří.

V základním pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny na nářadí či garáže a zahradní architektura. Tyto je většinou nutné pojistit nad rámec základního pojištění. Liší se i ochota pojišťoven pojišťovat například skleníky. Rovněž jsou i rozdíly ve výši sjednané spoluúčasti, kterou musí majitelé při poškození těchto staveb platit.

Archivujte si dokumenty o opravách

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. V případě poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost pravidelně udržovaná. Pokud by například do chalupy dlouhodobě zatékalo poškozenou střechou, kvůli čemuž by shnily trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků proto dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.