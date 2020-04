Pojišťovny reagují na situaci. Většina vyplatí pojistku i kvůli covid-19

České pojišťovny flexibilně reagují na aktuální situaci. Své služby klientům nabízejí online a zároveň upřesňují, za jakých podmínek jim vyplatí peníze z pojistky, pokud onemocní nemocí covid-19. Obecně platí, že většina pojišťoven vyplatí pojistku v případě pracovní neschopnosti, závažného onemocnění, hospitalizace, invalidity či úmrtí. Z aktuální situace přitom dále vyplývá, že pojišťovny nejčastěji budou plnit kvůli covid-19 v případě pracovní neschopnosti klienta.

„Obecně lze říci, že lidé, kteří mají ve své smlouvě sjednáno pojištění pracovní neschopnosti a budou nakaženi koronavirem SARS-CoV-2, mají nárok na pojistné plnění, pokud délka pracovní neschopnosti přesáhne sjednanou karenční dobu,“ vysvětluje ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Podle aktuálních informací se doba zotavení z nemoci covid-19 pohybuje v rozmezí tří až šesti týdnů. Přitom karenční doba u sjednaných pojištění je většinou čtrnáct nebo osmadvacet dnů. To znamená, že velká část klientů pojišťoven postižených covid-19 má reálnou šanci na pojistné plnění.

Ne všechny pojišťovny plní automaticky

Z přehledu trhu dále vyplývá, že plnění při pracovní neschopnosti zapříčiněné onemocněním covid-19 hradí skoro všechny pojišťovny. Pouze ČSOB Pojišťovna má obecnou výluku na pojistné události vzniklé epidemií nebo pandemií a ta by plnit nemusela. To potvrzuje i mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

„Současný stav koronaviru je podle Světové zdravotnické organizace považován za pandemii, byly tedy naplněny předpoklady pro uplatňování této výluky, jestliže nastala pojistná událost následkem epidemické nebo pandemické nákazy. V současné situaci tedy pojišťovna může tuto výluku aplikovat při likvidaci pojistných událostí souvisejících s koronavirem,“ říká.

Na druhé straně ale velice zřetelně zdůrazňuje: „Žádný takový případ doposud neevidujeme, a pokud se objeví, budeme ho posuzovat citlivě a rozhodovat individuálně. Situaci bedlivě monitorujeme a řešíme i na úrovni vedení naší společnosti.“

Pojišťovna UNIQA vydala například již manuál, u kterých pojištění je kryta nákaza koronavirem. „U životního pojištění je koronavirus pokrytý v rámci hlavních rizik smrti nebo trvalé invalidity. Dojde-li k úmrtí na tuto infekci, vyplatíme sjednanou částku pro případ smrti. Pokud by onemocnění koronavirem mělo teoreticky za následek přiznání invalidity a invalidní důchod byl přiznán kvůli trvalým následkům této choroby, budeme rovněž bude plnit podle pojistné smlouvy a v ní sjednaných pojistných částek pro příslušný rozsah následků,“ přibližuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.

Jak je to u karantény a ošetřovného

Některé z pojišťoven klientům vyplatí pojistné plnění i v případě nařízené karantény. To je například pojišťovna Kooperativa.

„Jako jedni z mála v případě pracovní neschopnosti vnímáme nařízenou karanténu s nárokem na nemocenskou jako pojistnou události i v případě, že následně nebylo onemocnění diagnostikováno,“ upřesňuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Karanténu ale proplatí například i Generali Česká pojišťovna. Za pracovní neschopnost pak uznává v rámci životního pojištění také karanténu, která byla nařízena kvůli onemocnění infekcí covid-19 ošetřujícím lékařem, případně hygienickou stanicí. Avšak s jednou výjimkou. „Pojistné plnění za nařízenou karanténu není možné vyplatit pouze v případě, že k nařízení karantény došlo na základě pobytu klienta v zemi nebo v regionu, kam ministerstvo zahraničních věcí nedoporučilo cestovat a toto varování bylo vydáno před cestou klienta do zahraničí,“ upřesňuje mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková s tím, že ve všech ostatních případech pojišťovna v případě karantény plní.

Podle Martina Švece nařízenou karanténu kvůli podezření na diagnózu covid-19 musí klienti pojišťovnám doložit na oficiálním formuláři, který vystaví ošetřující lékař, případně hygienická stanice. Pojišťovnám v tomto případě nestačí, když je karanténa nařízena zaměstnavatelem, případně pouze doporučena.

Některé z pojišťoven na trhu, což je ale spíše výjimečné, pak vyplatí plnění i v případě zaměstnanců čerpajících ošetřovné. Podmínkou je dodání potvrzení na příslušném formuláři České správy sociálního zabezpečení „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ včetně potvrzení zaměstnavatele. V případě dětí, které se nemohou účastnit výuky, potvrzení může vydat i jejich škola.

„Pokud musí rodič zůstat doma a pečovat o nemocné dítě, přichází rodina o část příjmu. Mají-li rodiče sjednané pojištění ošetřování dítěte, vyplatíme pojistné plnění od desátého dne ošetřování,“ potvrzuje Ivana Buriánková.

Má smysl se nyní pojistit?

Praxe ukazuje, že na pojišťovny se v poslední době obracejí lidé, kteří se chtějí nechat pojistit právě z důvodu šíření nemoci covid-19. Chtějí uzavřít životní pojištění především s krytím rizika pracovní neschopnosti. I když na sjednání životního pojištění není podle Martina Švece nikdy pozdě, v případě pojištění výhradně kvůli aktuální situaci to pozdě být může. To proto, že kulminace pandemie se očekává v nejbližších týdnech až měsících a každá pojišťovna uplatňuje na nemoci takzvanou čekací dobu. To je u jednotlivých pojišťoven různé – dva, tři, šest někdy i dvanáct měsíců.

„Pojišťovny tedy neplní v případě, kdy se první příznaky nemoci objeví v prvních několika měsících. Sjednávat si nyní pojištění účelově ze strachu z koronaviru, a to kvůli riziku pracovní neschopnosti, nemá prakticky smysl, protože by většina pojišťoven díky čekací době neplnila,“ vysvětluje Martin Švec.

Na druhé straně ale upřesňuje, že pojištění proti riziku závažné nemoci, pracovní neschopnosti, invalidity či úmrtí v rámci životního pojištění smysl dává pro většinu lidí vždy a za všech okolností. Ať už svět bojuje s pandemií covid-19, či nikoliv.