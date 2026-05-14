Převoz kol na střeše auta nebo na nosiči za autem je dnes běžnou součástí dovolených i víkendových výletů. Stačí ale špatně dotažený držák, přetížený nosič nebo chyba při manipulaci a škoda může jít do desítek až stovek tisíc korun. Ne vždy přitom pomůže stejné pojištění.
Nejvážnější situace nastává ve chvíli, kdy se převážené kolo během jízdy uvolní a poškodí jiné vozidlo nebo způsobí dopravní nehodu. V takových případech obvykle nastupuje povinné ručení vozidla, ze kterého kolo spadlo.
„Takové škody obvykle kryje povinné ručení, protože jde o újmu způsobenou provozem vozidla třetí osobě. Z povinného ručení se tak může hradit oprava cizího auta, případně další vzniklé škody,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
To potvrzují také samotné pojišťovny. „Pokud za jízdy spadne kolo z nosiče a poškodí jiné auto nebo někoho zraní, škodu obvykle pokryje povinné ručení. Platí totiž, že pokud škoda vznikla v souvislosti s provozem vozidla, pojištění pomáhá poškozeným pokrýt vzniklou újmu,“ říká Filip Zavřel, ředitel marketingu Direct pojišťovny. A to přesto, že kola umístěná na nosiči nejsou pevnou součástí auta.
Za špatné upevnění odpovídá řidič
Důraz je přitom na slově „obvykle“. Kromě toho, jestli šlo o událost související s provozem vozidla, rozhoduje ještě další zásadní detail – a sice, zda nebyla poručena základní povinnost řidiče zajistit bezpečný provoz.
To znamená, že řidič odpovídá za technický stav vozidla i za správné upevnění převáženého nákladu, včetně kol na nosiči. „Při vzniku škody se pak vždy individuálně posuzuje více věcí. Například, zda byl nosič určen pro daný typ vozidla, zda bylo kolo upevněno podle pokynů výrobce či zda řidič mohl pádu kola zabránit běžnou pečlivostí,“ popisuje Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.
Generali Česká pojišťovna mezi problémové situace řadí i použití neschváleného nosiče nebo překročení maximální rychlosti, na kterou je nosič konstruovaný.
Pokud se ukáže, že pád kola byl důsledkem zanedbání těchto povinností, nese řidič odpovědnost za vzniklou škodu – to pojišťovny potvrzují shodně. „Poškozeným ale bude plnění z povinného ručení vozidla, které kolo převáželo, vyplaceno vždy,“ dodává Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel v ČPP. Následně ale může pojišťovna část vyplaceného plnění po viníkovi (tedy řidiči, který zanedbal své povinnosti) vymáhat zpět.
Poškození vlastního auta řeší havarijní pojištění
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy převážené kolo poškodí samotné auto, na kterém je přepravováno. Škoda může vzniknout už při nakládání kola na střechu auta, při montování nosiče nebo během jízdy.
V těchto případech povinné ručení nepomůže, protože kryje pouze škody způsobené třetím osobám. Řešením může být havarijní pojištění. Detailní pravidla se ale liší pojišťovnu od pojišťovny. Proto je dobré si ověřit, jak přesně jsou pojistné podmínky u vaší pojišťovny nastavené.
Kooperativa uvádí, že z havarijního pojištění může být uhrazena škoda vzniklá při pádu kola během nakládání, vykládání nebo během jízdy. „Z havarijního pojištění uhradíme škodu vzniklou na vozidle – jestliže kolo spadne na vozidlo při jeho upevňování do/z nosiče, při nakládání kola do vozidla, při vykládání kola z vozidla nebo při jízdě vozidla,“ říká Milan Káňa.
Současně ale upozorňuje, že při zásadním pochybení může dojít ke krácení plnění. Jako příklad uvádí situaci, kdy řidič zapomene na kola na střeše a vjede do podzemní garáže, která je jasně označena dopravním značením s povolenou maximální výškou.
Kdy pojišťovna může plnění krátit či odmítnout
Také další pojišťovny upozorňují, že bude vždy záležet na tom, jak přesně škoda vznikla. „Pokud například při jízdě dojde k dopravní nehodě a poškodí se i vlastní auto, havarijní pojištění běžně pomůže. Jestliže ale škoda vznikne třeba kvůli špatně upevněnému kolu nebo nesprávně převáženému nákladu, může pojišťovna plnění omezit,“ popisuje Filip Zavřel pravidla Direct pojišťovny.
Podobný přístup zastává také Generali Česká pojišťovna. „Havarijní pojištění by bylo možné využít v situaci, kdy by pád kol byl způsobený nárazem do nějaké překážky a následně kolo spadne a poškodí vozidlo. Totéž platí i pro technikou závadu nosiče,“ popisuje tiskový mluvčí Jan Marek a zdůrazňuje: „Je však třeba si to neplést se situací, kdy je náklad špatně nebo nedostatečně upevněný a kvůli tomu vznikne na vozidle škoda.“
Rovněž ČPP rozlišuje škodu vzniklou při manipulaci a při dopravní nehodě. Poškození vlastního vozidla při instalaci kola do nosiče není možné si u ČPP nárokovat z povinného ručení ani z havarijního pojištění. Naopak při dopravní nehodě může havarijní pojištění škodu pokrýt. „Stává se, že při dopravní nehodě jízdní kolo zvětší rozsah škody, například při čelním nárazu nevydrží nosič kol a jízdní kolo se vytrhne a třeba poškodí čelní sklo a kapotu. Takové škody způsobené kolem při dopravní nehodě jsou z havarijní pojištění kryty,“ popisuje jednu z možných situací Miloš Velíšek.
Samotné kolo bývá potřeba připojistit
Mnoho řidičů automaticky předpokládá, že pokud mají havarijně pojištěné auto, vztahuje se pojištění i na převážená kola. Ve většině případů to ale neplatí.
„Jízdní kolo převážené na nosiči není výbavou vozidla, ale nákladem, převáženou věcí. Proto není ‚kryté‘ havarijním pojištěním vozidla, a to ani v případě havárie, brždění, pádu kola z nosiče a podobně,“ vysvětluje Káňa.
Stejný přístup má i ČPP. „Takové škody kryty z havarijního pojištění nejsou, neboť havarijní pojištění kryje pouze vozidlo a jeho výbavu,“ potvrzuje také Miloš Velíšek.
Připojištění k povinnému ručení či havarijku
Nejčastějším řešením bývá připojištění zavazadel nebo sportovní výbavy sjednané k povinnému ručení či havarijnímu pojištění.
Kooperativa nabízí „Pojištění zavazadel, nosičů a boxů“, které může pokrýt škody na kole při přepravě i poškození vozidla způsobené pádem kola. Rovněž u ČPP si lze jízdní kolo připojistit k vozidlu jako zavazadlo. Direct pojišťovna umožňuje sjednat připojištění dětských sedaček a zavazadel, které kryje i sportovní vybavení. „Pojištění pomůže například při dopravní nehodě, vandalismu, krádeži nebo živelných událostech,“ uvádí Zavřel.
Pro případ krádeže jsou důležité také podmínky zabezpečení kola. Pojišťovny obvykle vyžadují, aby bylo uzamčené k nosiči nebo uložené v zamčeném vozidle, a krádež zároveň musí řešit policie. Některé pojišťovny mají navíc i další omezení. Například Generali Česká pojišťovna kryje odcizení kol z nosiče pouze v době mezi 6. a 22. hodinou.
Speciální pojištění kol a sportovní výbavy
Další možností jsou samostatné produkty určené přímo pro kola a sportovní vybavení.
Například Kooperativa nabízí pojištění sportovní výbavy FIT. „Vztahuje se i na poškození či zničení při nehodě. Ať při dopravní nebo když jen zlomíte přehazovačku či rám kola, nabouráte kanoi, zlomíte v zimě běžky,“ říká Milan Káňa. Pojištění kryje také poškození sportovního vybavení při nakládání nebo vykládání a vztahuje se i na střešní nosiče. Platí navíc po celém světě, podle pojišťovny tak funguje jako jakési havarijní pojištění pro sportovní výbavu. Pro limit 50 tisíc korun stojí zhruba 1640 korun ročně, pro limit 100 tisíc korun přibližně 3000 korun.
ERGO Cestovní Pojišťovna pak má ve své nabídce produkt pojištění kol a elektrokol. Kryje loupež, krádež z objektu či volného prostranství, ale také krádež z auta či nosiče, vandalismus, poškození při přepravě nebo zničení při nehodě. I tady jsou ovšem výluky. ERGO proto upozorňuje, že pojištění se nevztahuje například na odcizení kola z vozidla nebo nosiče mezi 22. a 6. hodinou, totéž platí pro krádež kola z volného prostoru. A pojišťovna neuhradí ani škody na kole, na které se vztahuje záruka.
Cena za toto pojištění u ERGO se liší podle ceny kola. Například pro kolo v hodnotě od 20 tisíc do 25 tisíc korun stojí 1790 korun na rok nebo 2890 korun na dva roky. Pojištění kola od 35 tisíc do 50 tisíc korun vyjde na 2990 korun na rok nebo 4790 korun na dva roky. Pro kolo v hodnotě od 75 tisíc do 100 tisíc korun vyjde na 6190 korun za rok nebo 9790 korun na dva roky.
Pomoci může i pojištění domácnosti
Další variantou je pojištění domácnosti nebo majetková připojištění, která kryjí sportovní vybavení i mimo domov. Detaily se opět mohou lišit podle konkrétní pojišťovny.
Tak třeba u ČPP pojištění domácnosti může krýt jízdní kola i během přepravy autem. Pojištění se navíc může vztahovat nejen na Česko, ale podle smlouvy i na území Evropy. Pokud tedy dojde k poškození jízdního kola některým z nebezpečí, která jsou zahrnuta v pojištění domácnosti, i během jeho přepravy vozidlem (např. požár, krádež vloupáním…), mělo by takto vzniklou škodu pojištění domácnosti pokrýt.
U Directu pojišťují kola v rámci připojištění sportovní výbavy, které je součástí majetkového pojištění. „Pojištění kryje poškození, zničení nebo krádež kola – například při nehodě, vandalismu nebo živelných událostech. Platí nejen doma, ale i na výletě po Česku nebo na cestách a dovolené po Evropě,“ popisuje Zavřel. Cena se odvíjí od hodnoty kola a zvoleného limitu. Například kolo v hodnotě 80 tisíc korun lze pojistit přibližně za necelé 2 tisíce korun ročně.
Majetkové připojištění, které je určené pro sportovní vybavení včetně jízdních kol, nabízí rovněž Generali Česká pojišťovna, a to pod názvem Aktiv. Pojištění platí po celé Evropě a vztahuje se nejen na krádež, ale také na poškození, zničení nebo ztrátu sportovní výbavy, například při nehodě nebo náhodném rozbití. Kryje přitom škody vzniklé doma i během výletů, dovolených nebo pobytu na chalupě. Pojistnou částku si lze sjednat až na 100 tisíc korun, spoluúčast si lze nastavit na 0-10 tisíc korun.
U kol převážených na nosiči ale pojišťovna u produktu Aktiv stanovuje i podmínky zabezpečení. Kola musí být připevněná k nosiči pomocí uzamčeného lankového nebo řetězového zámku, případně uložená uvnitř zamčeného vozidla. V době mezi 22. a 6. hodinou navíc musí být auto s koly zaparkované na nepřetržitě hlídaném parkovišti.
Nejčastější chyby řidičů
Pojišťovny se shodují, že velká část škod při převozu kol na autě, vzniká kvůli chybám, kterým lze snadno předejít. „Typickým problémem je špatně dotažený nosič, nedostatečně upevněné rámy kol, překročení nosnosti zařízení nebo zapomenutá kontrola po několika kilometrech jízdy,“ upozorňuje Martin Thienel z Kalkulátor.cz.
Velké riziko představuje také kombinace těžkých elektrokol a starších nosičů. Řidiči také často zapomínají na změnu rozměrů vozidla a u střešních nosičů pak hrozí náraz do garáže nebo podjezdu.