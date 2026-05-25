Jak poznat nejlepší pojišťovnu? Anketa nabízí hodnocení jednotlivých pojišťoven

Ve spolupráci   10:01
Odborná anketa Pojišťovna roku letos vstupuje do svého jubilejního 25. ročníku. Jedno z nejrespektovanějších hodnocení pojišťoven v Česku nevychází z reklamy nebo popularity, ale z hlasování profesionálů, kteří znají trh z každodenní praxe.

Vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku 2024 | foto: Asociace českých pojišťovacích makléřů

Pojišťovací makléři, specialisté v pojišťovnictví i odborníci, kteří s pojišťovnami dlouhodobě spolupracují, mohli posílat své hlasy pro jednotlivé pojišťovny do 10. května 2026.

Právě odborný model hlasování založený na reálných zkušenostech s kvalitou servisu pojišťoven, komunikací nebo likvidací škod patří mezi hlavní důvody, proč je anketa na trhu dlouhodobě respektovaná.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Pojišťovna roku proběhne 28. května 2026.

Historie 25 let významného projektu českého pojišťovnictví

Za dobu své existence se anketa Pojišťovna roku stala jedním z nejrespektovanějších odborných hodnocení pojišťoven na českém trhu. Projekt vznikl v roce 2000 z iniciativy osobností českého makléřského trhu a v současnosti probíhá pod patronací Asociace českých pojišťovacích makléřů, České asociace pojišťoven a odborného portálu oPojištění.cz. Právě dlouholetá kontinuita je jedním z hlavních důvodů, proč výsledky ankety sleduje celý trh v oblasti pojišťovnictví.

„Když jsme před pětadvaceti lety Pojišťovnu roku zakládali, měli jsme od začátku jasnou představu. Nebude to spotřebitelská soutěž, ale hlasování lidí, kteří pojišťovnám skutečně rozumějí, tedy pojišťovacích makléřů, kteří s nimi každý den spolupracují, řeší škody, složité případy i očekávání klientů. Makléř totiž vidí trh úplně jinak než běžný zákazník. Dokáže velmi rychle poznat, která pojišťovna funguje kvalitně i ve chvíli, kdy přicházejí komplikované situace, a která pouze dobře působí navenek. Právě proto považuji odborný hlas makléřů za mimořádně cenný a férový,“ uvedl zakladatel ankety Pojišťovna roku a generální ředitel společnosti INSIA Ivan Špirakus.

Za čtvrt století prošla anketa výrazným vývojem. Z původního hodnocení pojišťoven se postupně rozrostla o další odborné kategorie, například Osobnost pojistného trhu, Mladý talent roku nebo ocenění specializovaných týmů. Organizátoři tak reagují na proměnu celého odvětví i rostoucí důraz na inovace, digitalizaci a odborné know-how.

Význam O vítězích nerozhoduje reklama, ale profesionálové

Co se v anketě hodnotí?

  • komunikace a flexibilita v přístupu ke klientům
  • rychlost a přístup k likvidaci škod
  • kvalita produktů
  • stabilita spolupráce
  • podpora partnerů
  • inovace a digitalizaci služeb

Odborný dosah ankety spočívá především v tom, že o výsledcích nerozhoduje široká veřejnost ani marketingová popularita jednotlivých značek. Hlasují profesionálové z oboru – pojišťovací makléři, zprostředkovatelé a specialisté, kteří s pojišťovnami dlouhodobě spolupracují a dokážou posoudit kvalitu jejich služeb v každodenní praxi.

„Mám radost z toho, že si anketa za pětadvacet let vybudovala respekt napříč celým pojistným trhem. Výsledky totiž nevycházejí z emocí ani z líbivých prezentací, ale z reálných zkušeností profesionálů, kteří nesou odpovědnost vůči svým klientům i vlastní reputaci. Dnes už Pojišťovnu roku nevnímám jen jako odborné ocenění, ale také jako určitý barometr kvality českého pojišťovnictví. Každý ročník zároveň ukazuje, jak se trh vyvíjí, jak se mění očekávání klientů i role technologií. A jsem přesvědčený, že do budoucna bude význam ankety ještě silnější. V době digitalizace a umělé inteligence totiž poroste hodnota důvěry, odbornosti a skutečných zkušeností lidí, kteří dokážou oddělit opravdovou kvalitu od pouhého dojmu,“ dodal Ivan Špirakus.

Průběh Jak funguje hlasování?

Hlasování v anketě Pojišťovna roku probíhá elektronicky prostřednictvím zabezpečeného formuláře na webu ankety.

  • Kdo může hlasovat? Pojišťovací makléři, zprostředkovatelé a další odborní pracovníci z oblasti pojišťovnictví.
  • Průběh hlasování: Hodnotitelé posuzují pojišťovny v několika kategoriích, například v oblasti pojištění občanů, průmyslu a podnikatelů, autopojištění nebo životního pojištění.
  • Kontrola: Organizátoři si vyhrazují právo vyřadit hlasy, které by vykazovaly známky manipulace nebo nesplňovaly pravidla ankety.

Ocenění Pojišťovny i osobnosti

Pojišťovna roku se během své pětadvacetileté historie postupně proměnila z klasického hodnocení pojišťoven v širší odbornou platformu, která oceňuje také výrazné osobnosti a specialisty českého pojistného trhu, kteří mají dlouhodobý vliv na rozvoj pojišťovnictví, inovace i profesionalizaci celého oboru.

Jednou z nejprestižnějších součástí ankety je ocenění Osobnost pojistného trhu, které získávají manažeři, odborníci, makléři nebo akademici, kteří se významně zasloužili o rozvoj českého pojišťovnictví. Mezi oceněnými v minulých letech byli například Václav Křivohlávek, první šéf státního dohledu nad pojišťovnictvím, zakladatelka společnosti Renomia Jiřina Nepalová, bývalý generální ředitel Kooperativy Vladimír Mráz nebo prezident České asociace pojišťoven Martin Diviš.

Jak dopadl loňský ročník?

  • Hlavní ocenění: Allianz, ČPP, GČP a Kooperativa
  • Osobnost pojistného trhu: Martin Žáček
  • Tým upisovatelů: ČPP
  • Mladý talent roku: Jakub Kutnohorský

V posledních letech anketa reaguje také na proměnu trhu a klade velký důraz na odborné know-how. Přibyly proto další specializované kategorie, například Mladý talent roku nebo ocenění pro nejlepší upisovatelské týmy pro novou generaci odborníků, kteří do pojišťovnictví přinášejí nové přístupy, digitalizaci a inovace. Vyhlašuje se i TOP 5 makléřů uplynulého roku.

Rozšíření ankety ukazuje, že moderní pojišťovnictví už není jen o produktech a cenách pojistek. Stále větší roli hrají zkušenosti konkrétních lidí, kvalita týmů, schopnost reagovat na nová rizika nebo rozvoj technologií. I proto dnes Pojišťovna roku neoceňuje pouze samotné instituce, ale i osobnosti, které podobu českého pojistného trhu dlouhodobě utvářejí.

Hlavní kategorie a speciální ceny

Konkrétní podoba kategorií se může v jednotlivých ročnících mírně lišit tak, aby reflektovala aktuální vývoj trhu, nové trendy, digitalizaci nebo vznik nových rizik.

Hlavní kategorie

  • Pojištění průmyslu a podnikatelů – Kategorie zaměřená na kvalitu pojištění firemních klientů, průmyslových rizik a podnikatelského sektoru. Hodnotí se zejména rozsah produktů, přístup k řešení škod a spolupráce s makléři.
  • Pojištění občanů Oblast zaměřená na retailové pojištění pro běžné klienty, například pojištění domácnosti, majetku nebo odpovědnosti.
  • Autopojištění Kategorie sledující kvalitu produktů povinného ručení a havarijního pojištění, včetně likvidace škod a klientského servisu.
  • Životní pojištění – Hodnotí se nabídka životního pojištění, flexibilita produktů, servis i dlouhodobá spolupráce s distributory.
  • Specializované pojištění – Kategorie zahrnující specifické typy pojištění a specializované produkty pro vybrané segmenty trhu.

Speciální ocenění

  • Osobnost pojistného trhu Prestižní ocenění pro osobnosti, které významně přispěly k rozvoji českého pojišťovnictví.
  • Mladý talent roku – Kategorie zaměřená na podporu nové generace odborníků v pojišťovnictví, která bude v letošním roce vyhlášena podruhé v historii.
  • Tým upisovatelů roku – Ocenění pro specializované týmy, které vynikají odborností a kvalitou práce v oblasti underwritingových služeb.

Obsah vznikl ve spolupráci s Asociací českých pojišťovacích makléřů

