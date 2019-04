Kolik peněz ukrojí z rozpočtu rodiny, když se živitel stane invalidou

Šokující je přitom zjištění, že téměř každý druhý Čech nemá žádný záložní finanční plán a vůbec neví, jak by řešil výpadek příjmů, pokud by se stal invalidním. Celkem 34 procent dotázaných pak uvádí, že by takovou situaci řešilo zadlužením, tedy půjčkou od příbuzných, známých, nebo v bance či u jiného poskytovatele úvěrů.

Deset Čechů ze sta si myslí, že by vystačili s invalidní penzí. Přiznáním invalidního důchodu však dojde k výraznému snížení příjmu. „U zaměstnance s průměrným příjmem 23 tisíc čistého se jedná o pokles až o 9 500 korun měsíčně,“ přibližuje Filip Král. Invalidní penzi navíc nemusí dostat každý.

„Nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Vznik invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně na základě posudku vydaného posudkovým lékařem okresní právy sociálního zabezpečení je samozřejmě nutnou výchozí podmínkou. Nicméně pro přiznání nároku na invalidní důchod je třeba získat také potřebnou dobu pojištění, která je stanovena zákonem o důchodovém pojištění,“ říká Jana Buraňová.

Na životní pojistku se dnes spoléhá 30,5 procenta lidí. Toto pojištění umí řešit celou řadu problémů, musí být však nastaveno správně. Odborníci však varují, že hlavní živitel rodiny bývá mnohdy pojištěn jen pro případ smrti, přičemž riziko invalidity se často opomíjí, nebo je pojištění celkově sjednáno nedostatečně.

Češi jsou často podpojištění

„Z dat od pojišťoven víme, že Češi nemají životní pojistky dobře nastavené. Zejména u hlavních rizik, jakými jsou dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita a smrt, mají Češi sjednané příliš nízké pojistné částky. Často jde o sumy do 500 tisíc korun, což je pro živitele rodiny nedostatečné. U hlavních rizik by se pojistná ochrana měla pohybovat řádově v milionech. V životním pojištění jsou tedy Češi velmi často podpojištění. Existují smlouvy, kdy je živitel rodiny pojištěný pro případ smrti jen na částku ve výši 100 000 korun a přitom má třeba ženu na mateřské a malé děti,“ upozorňuje generální ředitel Partners Petr Borkovec.

Smrt živitele rodiny, nebo jeho invalidita a dlouhodobá nemožnost návratu do pracovního procesu přitom mívá velmi citelný finanční dopad na rozpočet domácnosti.

„Počáteční náklady na koupi elektrického vozíku, úpravu bytu, léky, lázně, asistenty a potřebné léčebné procedury mohou snadno vyšplhat na částku dosahující 800 tisíc korun,“ vypočítává Filip Král. Podle Davida Lukeše z Centra Paraple však tyto počáteční náklady mohou lehce převýšit i milion korun.