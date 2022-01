Zdražující nemovitosti a hypotéky zdražují i životní pojištění

Ceny nemovitostí, ale i objemy poskytnutých hypoték v Česku prudce stoupají. Vloni v listopadu podle údajů České bankovní asociace poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v celkovém objemu přes 46 miliard korun, což je o téměř šest miliard korun více než v říjnu.

„Hypoteční trh má za sebou několik velmi hektických čtvrtletí, ale dá se už očekávat mírné zklidnění situace, “ říká analytik České spořitelny Michal Skořepa.

Důvodem jsou zvyšující se sazby ze strany centrální banky, které zvedají úroky u hypoték, i nedávné zpřísnění podmínek daných centrální bankou pro sjednání hypotéky. Na straně druhé ale nikterak nelze regulovat cenu nemovitostí.

„Můj názor je, že ceny nemovitostí ve velkých městech a zejména v Praze na svůj strop ještě nenarazily. Praha je autem pár hodin od Mnichova nebo Vídně a tam jsou ceny stále ještě podstatně vyšší,“ uvádí Martin Machoň, generální ředitel holdingu APS, který se mimo jiné zabývá správou nemovitostí hned na několika evropských trzích.

Průměrná pojistka 1 500 Kč

Situace na realitním trhu přímo ovlivňuje hypoteční trh. Průměrná výše hypotéky v listopadu oproti říjnu opět stoupla o sto tisíc korun na

3,46 milionů korun.

„Pokud se mě ptáte, kolik stojí v životním pojištění pokrytí hlavních rizik na částku 3,46 milionu korun, moje odpověď je, že v drtivé většině případů podstatně více, než kolik lidé v Česku do životního pojištění v průměru dávají,“ upozorňuje pojistný analytik skupiny Partners Pavel Krejčík.

Jako příklad uvádí z hlediska pojišťoven nerizikového administrativního pracovníka ve věku 35 let. V jeho případě pojistka na krytí úmrtí a invalidity na aktuální průměrnou výši hypotéky vychází na cca 1 500 korun měsíčně. To za předpokladu, že má v pojištění ještě pojistku pracovní neschopnosti od 28. dne jejího trvání. U hypotéky ve výši čtyř milionů pak pojistka u stejného pojištěnce vychází na 1 900 korun.

„Problémem je, že průměrné pojistné se v letošním roce podle našich dat pohybuje na úrovni 12 800 korun ročně, tedy přibližně 1 000 korun měsíčně. Co se týče nastavení, tak to je již poměrně individuální. Ale obecně si myslím, že většina lidí nemá ve svých pojistkách správně pokrytá vážná rizika. Tím myslím zejména dostatečně nastavené pojistné plnění u rizika úmrtí a invalidity,“ dodává Pavel Krejčík.

Mladší mají pojistky levnější. U třicátníků vychází pojistné na riziko úmrtí a invalidity u průměrné hypotéky ve výši 3, 346 milionu korun akorát na zhruba těch tisíc korun, které lidé do pojištění dávají. „Ve věku 25 let pojistka stojí 750 korun, ve věku 30 let 1050 korun,“ upřesňuje analytik. Stále ale jde o cenu jen dvou vybraných rizik, jakkoli jde o rizika nejdůležitější.

Pojištění proti neschopnosti splácet

V praxi se ukazuje jako častý problém, že si lidé platí pojistku, ale v momentě, kdy potřebují, aby zafungovala, jim pojišťovna vyplatí jen část toho, co by vyplatit potřebovali. A to mnohdy i v těch případech, kdy mají u své banky sjednáno pojištění proti neschopnosti splácet.

„Pojištění neschopnosti splácet bývá většinou součástí balíčku, kde je zároveň pojištěno krytí úmrtí a invalidity 3. stupně. Tyto balíčky ale mívají oproti klasickým životním pojistkám horší pojistné podmínky. Často neumí krýt invaliditu nižších stupňů, mají přísnější výluky a podobně,“ vysvětluje Pavel Krejčík.

Banky toto pojištění svým klientům poskytují výměnou za slevu na úroku u hypotéky, podle odborníka je ale zpravidla výhodnější pojištění odmítnout, má-li člověk již sjednané životní pojištění.

To ale jen za předpokladu, že má životní pojistku správně nastavenou tak, aby jemu a jeho rodině v případě potíží řešila jak plnou úhradu dluhu na hypotéce, tak i další věci, které pojištění proti neschopnosti splácet hypotéky prostřednictvím banky nedokáže. Navíc podle odborníků toto pojištění i přes slevu na úroku u hypotéky zase takovou úsporu nepřináší. Z hlediska toho, co nabízí, je totiž dost nákladné, respektive náklady na něj převyšují slevu na úroku.

„Proto je skoro pokaždé lepší peníze z tohoto pojištění vzít a dát je do navýšení pojistného plnění u klasické životní pojistky,“ uzavírá Pavel Krejčík.