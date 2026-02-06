Lyže, úraz, vrtulník. Účet, který za zimní dovolenou nechcete platit

Dana Jakešová
Pár dní pohody na lyžích či snowboardu – který milovník zimních sportů by o to nestál. Jenže právě jarní prázdniny patří každoročně k nejriskantnějším obdobím na svazích, s množstvím úrazů. Přičemž i to, co se zdá jako banální pád, který doma v Česku skončí „jen sádrou“, se v Alpách může snadno změnit ve fakturu na desetitisíce nebo i statisíce korun. Bez kvalitního cestovního pojištění tak riskujete víc než jen zkaženou dovolenou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O jarních prázdninách vyráží na hory milovníci horských svahů z mnoha evropských zemí. Na sjezdovkách u nás i v Alpách se tam v tomto období potkávají rodiny s dětmi, začátečníci i velmi zkušení lyžaři. A právě kombinace plných svahů, rozdílných dovedností a často i přeceňování vlastních schopností zvyšuje riziko kolizí a zranění.

Statistiky přitom ukazují, že třetina úrazů končí vážným zraněním, u snowboardistů je to dokonce polovina. „Nejčastěji dochází ke zlomeninám dolních i horních končetin či klíční kosti a poranění kloubů, časté jsou rovněž přetrhané a natažené vazy, pohmožděniny, tržné a řezné rány,“ vyjmenovává Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. K vážnějším patří poranění hlavy či páteře, ke kterým obvykle dochází při střetu s pevnou překážkou jako je strom nebo sněžné dělo.

Svezení vrtulníkem za téměř 200 tisíc korun

„Úrazy na horách se často neobejdou bez zásahu horské služby, převozu sanitkou či vrtulníkem a následné hospitalizace. V alpských střediscích se takové náklady mohou snadno vyšplhat na stovky tisíc korun,“ upozorňuje Vlastimil Divoký, manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny. Jen cena za transport vrtulníkem ze sjezdovky totiž v Alpách začíná kolem 4 až 5 tisíc eur, tedy od 100 až 125 tisíc korun.

Jak moc může i banální úraz takové proletění se vrtulníkem prodražit účet, dokládá jeden z případů, který řešila Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). „Při pádu našeho klienta na lyžích v Rakousku došlo k úrazu kolene a bylo zde také podezření na otřes mozku. Následoval převoz vrtulníkem, ošetření a nasazení ortézy. Pojišťovna za tohoto klienta vyplatila 201 tisíc korun, přičemž 199 tisíc korun bylo za vrtulník,“ popisuje tisková mluvčí ČPP Adéla Janů.

Celou řadu podobných případů registrují také další pojišťovny. Například KB Pojišťovna řešila případ klienta, který si v Rakousku při lyžování poranil zápěstí. Ambulantní ošetření stálo 9 367 korun, odvoz vrtulníkem 146 tisíc korun.

Po srážce na lyžích nejde jen o úhradu léčby. Škody tak jdou i do milionů

„Modrá kartička“ pomůže jen částečně

Kdo by si myslel, že mu s úhradou takového účtu pomůže „modrá kartička“, tedy evropská karta zdravotního pojištění EHIC (ta, kterou ukazujete, pokud jdete k lékaři v Česku), bude zklamaný. V mnoha situacích náklady na lékařskou péči pomůže vyřešit, minimálně z větší části. „Záchranné práce nebo transport ze svahu ale EHIC nezahrnuje. Další výdaje nekryté běžných zdravotním pojištěním představuje třeba repatriace zraněného zpět do České republiky či ošetření a hospitalizace v privátním zdravotnickém zařízení. I tady, stejně jako v případě transportu vrtulníkem, se může jednat až o statisíce korun,“ konstatuje Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.

I banální zranění může vyjít na desítky tisíc korun

Na desítky tisíc ale mohou vyjít zranění v zahraničí i bez transportu vrtulníkem. „Klient si v Itálii po pádu na snowboardu poranil vazy v zápěstí. Po převozu do nemocnice absolvoval základní vyšetření včetně rentgenu a skončil se sádrou,“ popisuje Vlastimil Divoký. Ačkoliv může znít takové zranění banálně, vyšplhalo se na 45 tisíc korun. ČPP uhradila za klienta, který si ve Francii poranil po pádu na lyžích koleno a utrpěl rupturu předního zkříženého vazu, částku 29 500 korun.

A poměrně tučný účet můžete dostat i při absenci jakéhokoliv zranění. Jako například dva bratři na lyžařské dovolené v Rakousku. Když náhle padla mlha, zabloudili v lese. Volali horskou službu, která do pátrání zapojila 13 lidí, což vyšlo na téměř 60 tisíc korun. Pojištěn byl však pouze jeden z bratrů, takže KB Pojišťovna uhradila za svého klienta polovinu nákladů ve výši 29 482 korun.

Bez sjednaného cestovního pojištění by tito turisté museli veškeré výlohy platit z vlastní kapsy. Takový účet za zimní dovolenou rozhodně nikdo nechce.

Alkohol je na mnoha alpských sjezdovkách tabu. A někde i rychlá jízda

Pozor na „lovce úrazů“

A Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) upozorňuje ještě na další riziko - fenomén „lovců úrazů“, který se objevuje zejména v populárních lyžařských střediscích v Itálii a Rakousku. Tito lidé často spolupracují se soukromými klinikami v bezprostřední blízkosti sjezdovek.

„Tady se pak bohužel klienti často setkávají s případy nepřiměřené péče, která může být v krajním případě i zdravotně riziková. Například u poranění kolenních či ramenních vazů se skutečný rozsah poškození často projeví až po několika dnech a okamžitá operace nemusí být nejlepším řešením. V takových situacích je vhodné zajistit rychlý návrat pacienta do ČR, kde může další léčbu řešit s českými lékaři,“ uvádí Aleš Povr, tiskový mluvčí ČAAS.

Předejít takovým zbytečným lékařským zákrokům pomůže opět cestovní pojištění, tedy přesněji asistenční společnost pojišťovny, u níž jste si smlouvu uzavřeli. Tu byste totiž měli volat jako první, tedy pochopitelně pokud nejde o život ohrožující zranění. Asistenční služba vám vyhledá dostupné zdravotnické zařízení, kde je péče hrazena z pojištění. „K dispozici má vždy i tým zkušených lékařů, kteří navrhnou nejvhodnější další postup a vše pacientovi srozumitelně vysvětlí,“ doplňuje Povr.

Zbytečným operacím lze často zabránit

Případně také dokážou zabránit zbytečné operaci. Jako v případě lyžaře, který si v Alpách poranil vazy v koleni. Horskou službou byl svezen na kliniku, odkud volal asistenční centrum a žádal schválení operace, kterou mu na klinice silně doporučovali. „Po konzultaci s revizní lékařkou pojišťovny se rozhodl ještě kontaktovat dalšího specializovaného lékaře v ČR, ani jeden z lékařů urychlenou operaci na místě nedoporučil. Klient jejich doporučení akceptoval a další léčbu podstoupil až po návratu domů a v zařízení, které si zvolil,“ popisuje Aleš Povr.

Konzultace s asistenční službou může pomoct předejít také ošetření, které by pojišťovna neuhradila. Jako tomu bylo v případě studenta, který během školního zájezdu utrpěl úraz na sjezdovce. „Po zásahu horské služby byl převezen ambulancí do soukromého zdravotnického zařízení, kde podstoupil nezbytná vyšetření. Lékaři doporučili operaci, avšak po důkladném přezkoumání zdravotní dokumentace lékař asistenční služby usoudil, že operace není naléhavá, a tudíž by nebyla krytá pojištěním. Klient proto využil možnost repatriace do ČR, kde mohl pokračovat v léčbě ve zvoleném zdravotním zařízení,“ poukazuje Povr na další zásadní věc, s níž se lze setkat.

Srážky na sjezdovkách

Úrazy ovšem nejsou to jediné, ani to nejdražší, co vás na sjezdovkách může potkat. Mezi časté zimní nehody patří rovněž srážky lyžařů, u nichž se škody mohou velmi snadno vyšplhat na milionové částky. Aby takový účet nešel případně za vámi, je třeba v cestovním pojištění pamatovat také na pojištění odpovědnosti (lze mít sjednané také např. v rámci pojištění domácnosti) a jeho dostatečně vysoký limit. Opravdu totiž nehody na horských svazích nejsou žádnou výjimkou.

Podle statistik ERV Evropské pojišťovny tvoří přibližně desetinu všech škod. A jak upozorňuje Vlastimil Divoký, do těchto případů se propisují i tzv. nelékařské výdaje, jako je například bolestné, ušlý zisk či právní zastoupení.

Právě tyto položky se mohou šplhat do poměrně astronomických částek, jak ukazuje případ z Rakouska řešený KB Pojišťovnou. „Náš klient se poté, co mu do cesty vjela snowboardistka, srazil na sjezdovce s jinou lyžařkou. Tu odvezla helikoptéra, snowboardistka z místa nehody ujela. Rekonstrukce potvrdila vinu našeho klienta a dosud vyplacená částka 1,5 milionu korun už dosáhla limitu, který měl klient v rámci svého pojištění odpovědnosti. Případ však ani po roce není ukončen a k úhradě dalších nákladů využívá pojištění odpovědnosti sjednané u majetkového pojištění,“ popisuje Gabriela Trojanová.

O něco levněji vyšla nehoda při lyžování v Rakousku klienta ČPP. Ten srazil rakouskou lyžařku, která utrpěla zlomeninu kosti křížové a pravého raménka stydké kosti. Lyžařka byla tři dny hospitalizována, šest týdnů chodila o berlích a následně odjela na rehabilitační pobyt. „Pojišťovna vyplatila v tomto případě téměř 600 tisíc korun,“ doplňuje Adéla Janů.

Online záznam o dopravní nehodě si řidiči chválí, je chytrý a rychlý

Na co pamatovat při sjednávání „cestovka“

Právě podobné případy jsou dokladem toho, že „neštěstí nechodí po horách, ale po lidech“, a to doslova. Kvalitní cestovní pojištění se tedy opravdu vyplatí mít. A to přesto, že jeho cena v Česku se podle datové analýzy srovnávače Klik.cz od roku 2015 zdvojnásobila z 41 na 82 korun za den.

Pojišťovny mají v nabídce různě odstupňované pojistné balíčky. Ty se liší jak krytím druhů rizik, tak i výší limitů pojistného plnění. „Ověřte si také, zda vaše pojistka zahrnuje zásah horské služby a přepravu vrtulníkem do nejbližší nemocnice,“ říká Karel Šultes ze skupiny Klik.cz.

Klíčové je i to, aby pojištění krylo všechny aktivity, kterým se na horách plánujete věnovat. Pojišťovny zpravidla sporty na základě míry rizika dělí na rekreační, rizikové neboli extrémní či adrenalinové a nepojistitelné. To, do jaké ze tří kategorií se řadí konkrétní sport, se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Seznam rizikových sportů najdete vždy v pojistné smlouvě. Obecně jsou lyžování a snowboarding považovány za běžné aktivity, naopak například pro freeride, snowpark nebo skialpinismus je potřeba mít obvykle uzavřeno pojištění rizikových aktivit. Při zranění mimo vytyčené trasy však pojišťovna nemusí zásah proplatit vůbec.

„Neméně důležité je také již zmíněné pojištění odpovědnosti za škodu, opět s dostatečně vysokými limity pojistného plnění,“ zdůrazňuje Martin Thienel z Kalkulátor.cz a dodává: „Za zvážení stojí i připojištění úrazu nebo pojištění sportovní výbavy, zejména u dražších lyží či snowboardů. Výhodou kvalitního pojištění je také asistence v češtině, která v krizové situaci výrazně usnadní komunikaci s místními složkami.“

