Na co si dát při výběru pojištění osobního vozu pozor a co zkontrolovat, pokud už takovou pojistku máte, přibližuje poradce David Mareš.
Základ, bez kterého nesmíte na silnici s automobilem, motorkou, ale i výkonnější elektrokoloběžkou, čtyřkolkou nebo skútrem vůbec vyjet, je povinné ručení. Hradí se z něj škody, které způsobíte při zavinění nehody jiným účastníkům. Ze zákona je minimální výše limitu pro úhradu škody 50 milionů korun, pojišťovny nabízejí krytí až do výše 250 milionů korun. Obecně se doporučuje zvolit vyšší variantu limitu.
|
Povinné ručení „vyrostlo“. Umí toho víc než kdy dřív
Rozdíl v ceně pojistného je minimální, ale vyšší limit přináší výrazně větší jistotu. Pojištěný je totiž chráněn i v situacích, kdy způsobí například dopravní nehodu s vážnými zdravotními následky. Tyto újmy zahrnují i náklady na dlouhodobou léčbu, ušlý příjem nebo psychickou újmu poškozených. Výrazně vyšší mohou být škody způsobené v zahraničí. Proto je volba vyššího limitu, do jehož výše pojišťovna hradí škody, jednoznačně rozumným rozhodnutím pro větší klid.
Jen povinné ručení, nebo i havarijní pojištění?
Další častou otázkou je, jestli zůstat jen u povinného ručení, nebo sjednat i havarijní pojištění, které kryje také škody na vašem voze, a to nejen při haváriích, ale třeba i při živelních pohromách, odcizení nebo vandalismu. Zde už je vhodné postupovat individuálně.
|
Poradna: Jak dosáhnout u pojišťovny na vyšší odškodnění po autonehodě
Majitelé starších vozů často volí kombinaci povinného ručení a několika připojištění. Je to o něco levnější varianta, která klienta chrání proti nejběžnějším rizikům. U novějších nebo dražších aut, nebo pokud na autě závisí váš zdroj příjmů, doporučuji zvolit plnohodnotné havarijní pojištění, které kryje naprostou většinu vzniklých škod.
Jen cena není správný rádce
David Mareš
Častým ukazatelem, podle kterého se zájemci při výběru pojištění orientují, bývá cena. Na první pohled je logické, že nikdo nechce za pojištění přeplácet, ale pár stokorun ušetřených na pojistném se může při výběru nejlevnější varianty při škodě zásadně prodražit.
Vždy je potřeba se podívat pojištění pod kapotu a zjistit, jak je nastaveno. Jaké jsou limity, jaké jsou spoluúčasti u připojištění, výluky, nebo jaká je kvalita asistenčních služeb s ohledem na potřeby klienta. To jsou faktory, které skutečně vypovídají o kvalitě pojištění.
Pozor na podpojištění
U havarijního pojištění je potřeba ohlídat správné nastavení pojistné částky s ohledem na hodnotu vozu. Pokud je vůz pojištěn na nižší částku, než je jeho reálná hodnota, je tzv. podpojištěn a v případě škody bude pojišťovna pravděpodobně krátit plnění.
|
Česko zasypal sníh. D1 kvůli kamionům kolabovala, hasiči jeli k desítkám nehod
Tuto chybu zpravidla dělají klienti, když pojištění neřeší se zkušeným poradcem, který je schopen cenu vozidla spočítat a porovnat. Klienti se často domnívají, že hodnota jejich vozidla časem pouze klesá. V nedávném období jsme ale byli svědky toho, že díky inflaci hodnota ojetých vozidel rostla. Proto je rozumné smlouvu pravidelně aktualizovat nejen z důvodu, aby člověk zbytečně nepřeplácel, ale aby nedošlo ani k podpojištění.
Plnění jako za nový vůz
Některá havarijní pojištění umožňují sjednat ještě připojištění GAP, které zajišťuje, aby cena nového či zánovního vozu zůstala pro potřeby pojistného plnění stejná po dobu až pěti let. V případě krádeže nebo totální škody dostane klient plnění, které odpovídá pořizovací ceně vozu. Z GAP by se také hradila nesplacená část úvěru, pokud je auto pořízené na leasing.
|
Nehodu nezavinil, teď trpí opěrkovým syndromem. Má nárok na odškodnění?
Připojištění GAP je vhodné zejména pro majitele nových nebo zánovních vozů, které ztrácejí v prvních letech nejvíce na hodnotě. Připojištění zajistí, že když klient o vůz přijde, bude si moct relativně rychle pořídit jiný. Po uplynutí tří až pěti let ale ztrácí GAP na významu.
Spoluúčast – zvolte zlatou střední cestu
Do ceny pojištění výrazně promlouvá také výše spoluúčasti při vzniku škody. Spoluúčast může být stanovena jako procento z pojistné události (např. 5 %) nebo jako fixní částka (například 10 000 korun), případně jako kombinace obou. Logicky platí, že čím nižší je spoluúčast (lze mít i nulovou), tím vyšší je pojistné.
Pokud vznikne škoda na vozidle, je výše spoluúčasti to, co klient vždy zaplatí ze svého. Stanovení spoluúčasti je individuální podle přání klienta a jeho schopnosti podílet se na vzniklých škodách. Jak se zdražuje cena práce, jsou i škody na vozidlech vyšší. Oprava odřeného blatníku dnes stojí skoro dvakrát více než před pěti lety. Důležitý je také výběr typu spoluúčasti. U dražších vozidel doporučuji fixní spoluúčast, u vozidel v hodnotě kolem 100 tisíc korun a nižší pak spoluúčast procentní.
Asistenční služby – v kritické situaci se o ně opřete
A v neposlední řadě je vhodné porovnat asistenční služby. Člověk chce často vědět hlavně to, kolik dostane od pojišťovny zaplaceno, ale kvalitní asistence při vzniku škody dokáže ušetřit nemalé peníze a reálně pomoct ve složité situaci. V šíři asistenčních služeb panují velké rozdíly.
Asistenční služby mohou zahrnovat vyproštění vozidla, odtah nepojízdného auta na různé vzdálenosti, poskytnutí náhradního vozu i ubytování, dovoz paliva, poradenské služby, nebo i náhradního řidiče. Lišit se mohou v tom, zda platí jen v Česku, nebo i za hranicemi. Jestli platí i pro poruchu, nebo pouze nehodu.
|
Ledovka, uvízlé kamiony, rozbředlý sníh. Sníh komplikuje dopravu hlavně na Vysočině
Nabídka pojišťoven je dnes široká, asistenční služby je možné vybrat v různých variantách a přizpůsobit je potřebám klienta. Rozhodně bych kvalitu asistenčních služeb při výběru pojištění zohlednil. Je možné zvolit i asistenci bez limitů, kdy má klient jistotu, že nebude mít náklady například za odtah vozidla z i tisíc kilometrů vzdálených míst.
Správně zvolená kombinace povinného ručení a havarijního pojištění vám může ušetřit nejen peníze, ale i spoustu starostí. Podzim je ideálním obdobím, kdy si pojistku zkontrolovat nebo aktualizovat – a to nejen kvůli rizikovějším podmínkám na silnicích. Pojišťovny přicházejí s akčními nabídkami a zvýhodněními, díky nimž lze při zachování kvalitního krytí i podstatně ušetřit nebo získat něco navíc.