Fotovoltaika a elektroauta občas hoří. Pojišťovny i hasiči varují

Podle informací Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru se počet požárů v souvislosti s fotovoltaickými elektrárnami zvýšil za rok 2023 více než pětinásobně. Z deseti požárů v roce 2022 stoupl loni počet požárů, kde byla zasažena FVE nebo byla i příčinou požáru, na 55 případů.

„Letos máme zatím 22 potvrzených požárů, kde byla zasažena fotovoltaická elektrárna. Plus tři případy jsou stále v šetření. Bylo to 17 domácností, kde byla zasažena fotovoltaika. Z těchto případů se dva staly mimo rodinný dům. Problém byl v šesti případech u baterie, v sedmi případech u rozvaděčů. Naše statistika eviduje i dva požáry v budovách podnikatelů a pak ve třech volných elektrárnách,“ uvádí aktuální čísla mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Klára Ochmanová.

Požáry se podle ní nevyhýbají ani elektroautům, e-kolům, e-koloběžkám a e-motocyklům. Takto hasiči od loňska rozdělují požáry dopravních prostředků na elektropohon. A i zde počty požárů rostou.

„Loni došlo k nárůstu. Zatímco v roce 2022, kdy jsme ještě nerozlišovali elektrické dopravní prostředky, jsme zaznamenali 23 případů, loni jich bylo 94,“ vysvětluje Ochmanová.

Zároveň ale i dodává, že vzhledem k nástupu FVE a elektromobility jde stále o mírné nárůsty. Třeba u elektroaut uvádí, že v porovnání s tím, jak přibývá dopravních prostředků na elektropohon v běžném provozu, stále jde o velmi nízký počet případů.

Pojišťovny chtějí revizi

Obdobně hovoří i mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík. I podle něj je nutné si při meziročních srovnáních uvědomit enormní nárůst počtu fotovoltaických elektráren. Zároveň dodává, že majitelé domácností by měli dbát na pravidelné revize těchto zařízení, jakkoli každá pojišťovna uplatňuje jiné nároky.

„Co se týče revize, k tomuto každá pojišťovna přistupuje jinak a je proto vhodné si potřebu jejího předkládání ověřit. Obecně se ale má za to, že fotovoltaická elektrárna jako elektrické zařízení má procházet pravidelnou revizí každé dva až čtyři roky podle složitosti. Informace o periodicitě revize by měla obsahovat technická zpráva k projektu, nebo jí určí revizní technik při zapojování,“ vysvětluje Pavlík.

To potvrzuje i obchodní ředitel skupiny Partners Jan Brejl, který upozorňuje, že FVE dnes běžně vstupují do nastavení pojistných smluv. A to tak, že navyšují hodnotu nemovitosti, proto by měla existence fotovoltaické elektrárny vždy být uvedena v pojistné smlouvě.

„Klientům vždy doporučujeme, aby si v pojistné smlouvě ověřili, zda tuto informaci uvedli. Případně, pokud FVE instalovali až dodatečně, aby kontaktovali svého finančního poradce, či pojišťovacího makléře a pojistnou smlouvu náležitě upravili. Je to v jejich zájmu,“ vysvětluje Brejl a dodává, že pojistné smlouvy na rodinné domy je třeba v čase aktualizovat, aby nedošlo k takzvaném podpojištění objektu.

To se při pojistné události projeví tak, že majitel nemovitosti od pojišťovny nedostane plné pojistné krytí. Naopak pojišťovna mu krytí poníží, protože nemovitost měl pojištěnou na méně, než činí její hodnota.

Pojištění u elektroaut

Z hlediska pojišťoven jsou specifická i elektroauta a jejich pojistky. Například povinné ručení elektrovozidel zahrnuje i škody způsobené zahořením. Což platí jak pro situace, kdy auto takzvaně zahoří při jízdě, nebo při nabíjení. V obou případech k zahoření ale musí dojít kvůli technické závadě ve vozidle.

„Pokud vznikne škoda kvůli technické závadě na nabíjecím stojanu, pak za tuto škodu odpovídá vlastník tohoto stojanu,“ doplňuje Tomáš Pavlík.

Znovu ale zdůrazňuje, že zahoření elektroaut je méně časté než požár, kde je příčinou fotovoltaika. Zatímco ve druhém případě jde o desítky případů, u aut půjde o jednotky. I tak ale pojišťovny zohledňují, zda pojišťují elektroauto nebo auto se spalovacím motorem.

Co radí hasiči

I když jak hasiči, tak zástupci pojišťoven a finančních poradců hovoří o riziku požáru kvůli fotovoltaice či provozu elektroauta bez přehnaných obav, je podle nich namístě, aby lidé věděli, jak se mají chovat, když taková situace nastane. I jak jí předcházet.

„Co se týče zahoření elektroaut, nejbezpečnější je zajistit vůz proti popojetí, evakuovat se do bezpečí a přivolat hasiče, kteří mají pro hašení speciální postupy, odpovídající vybavení a ochranné prostředky. Ale největší riziko hrozí během nabíjení. Za jízdy je možnost, aby auto hořelo, prakticky minimální,“ upozorňuje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.

Dodává, že vždy, když má uživatel pocit, že se s vozem v oblasti baterie děje něco nestandardního, ať okamžitě vozidlo zkontroluje v servisu. A pokud z baterie unikají nějaké zplodiny nebo kouř, ihned ať volá hasiče.

V případě fotovoltaik Jan Brejl nabádá jejich majitele, aby se při jejich instalaci spoléhali na autorizované firmy se zkušenostmi a certifikací na dodávku zapojení FVE. Z hlediska pojištění zdůrazňuje i důležitost pravidelných revizí všech komponentů od autorizovaných revizních techniků. Což platí i pro elektroauta.

„Majitelé elektromobilů by neměli podceňovat pravidelnou autorizovanou kontrolu a údržbu, která spočívá i v aktualizaci softwaru. K nabíjení by pak měli používat pouze certifikované nabíjecí zařízení a postupovat vždy v souladu s instrukcemi od výrobce,“ shrnuje poradce.