Špatně nastavené pojištění vás může přijít draho. Mít finančního poradce se vyplatí

Manželé Mindzarovi pocházejí z Ukrajiny, ale v České republice žijí téměř 10 let. Všechny finanční a pojistné produkty, které využívají, si zařizovali sami. Dokud se neseznámili s finanční poradkyní Pavlou Hrubcovou, ani je nenapadlo, že by mohlo být něco v nepořádku.

Ve chvíli, kdy chtěli vyřešit vlastní bydlení, navštívili finanční seminář OVB. Tam se s poradkyní Pavlou potkali poprvé. Následovala konzultace a již po první schůzce a provedení klasické analýzy bylo zřejmé, že ne všechny jimi využívané produkty jsou výhodné, ba dokonce funkční. U životního pojištění měli uvedené povolání ještě z doby, kdy žili na Ukrajině. Jejich současné dělnické pozice ale mírou rizika neodpovídaly jejich původním povoláním a hrozilo, že by pojišťovna mohla vyplacení pojistného plnění krátit, nebo dokonce zamítnout. Automobil si pořídili na úvěr u nebankovní společnosti s úrokem téměř 20 % a s pojištěním s velkou spoluúčastí.

Pojišťovna odmítla platit

Poradkyně Pavla Hrubcová se tedy pustila do práce. Doplnila nové informace do životního pojištění. Pomohla Mindzarovým konsolidovat úvěry, takže se dostali na 6% úrok, a dokonce automobil převedli do svého vlastnictví, protože do té doby patřil uvedené nebankovní společnosti. Dále upravila pojištění k automobilu a snížila spoluúčast. Doplnila také pojištění domácnosti a odpovědnosti za škodu, které v portfoliu zcela chybělo. Zbývající peníze si Mindzarovi začali odkládat na pořízení vlastního bydlení. Vše bylo na dobré cestě.

Konzultace finanční poradkyně Pavly Hrubcové s manželi Mindzarovými ukázala, že ne všechny produkty jejich pojistky jsou výhodné či dokonce funkční.

Důležitost finanční poradkyně se plně projevila o pár týdnů později. Panu Mindzarovi cestou do práce v důsledku poruchy začalo hořet auto. Přestože byli neprodleně zavoláni hasiči, auto se už zachránit nepodařilo a škoda byla totální. Jaké bylo ale překvapení, když pojišťovna odmítla vyplatit náhradu škody. Odvolávala se na výluky v pojistných podmínkách, mezi nimiž je i porucha vozidla. To byl velký zásah do jejich plánů. Místo aby šetřili na základ hypotéky, museli řešit pořízení nového automobilu.

Mít poradce dává smysl

Pro poradkyni Pavlu Hrubcovou byl, stejně jako pro Mindzarovy, přístup pojišťovny velkým zklamáním. Nechtěla se ale smířit s odmítnutím. Situaci konzultovala s místní zástupkyní pojišťovny, která rozhodnutí potvrdila. Ani to však Pavlu Hrubcovou neodradilo. Vzpomněla si na školení uvedené pojišťovny, kde tuto výluku specificky probírali. Přes své kontakty se spojila s produktovým specialistou pojišťovny. Ten potvrdil její podezření. Tato výluka se vztahuje pouze na poruchu jako takovou, nikoliv na totální škodu, i když byla poruchou způsobena. Zhruba po týdenním šetření pojišťovna pojistnou událost uznala a Mindzarovy informovala o zaslání peněz.

„Nikdy by mě nenapadlo, jaké nástrahy může pojištění přinášet. Předpokládala jsem, že pokud poctivě platíme pojistné, jsme chráněni a nic se nemůže stát,“ uvádí paní Mindzar. „Nebýt paní Hrubcové, všechny naše sny o vlastním bydlení by se zhroutily jako domeček z karet. Díky její důslednosti jsme nemuseli sáhnout do peněz, které spoříme na dům. Mít finančního poradce dává smysl. Jsme rádi, že nám pomáhá odborník ve finančních záležitostech, ve kterých je složité se vyznat i pro rodilého Čecha,“ dodává klientka OVB.