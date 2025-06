Kromě růstu průměrné výše škody přibývalo i takzvaných velkých škod. Nejdražší letní škoda dosáhla až ke 4,5 milionu korun. Ačkoli 9 z 10 Čechů odjíždí do zahraničí s cestovním pojištěním, ne vždy ho mají ideálně nastavené. Přitom i banální úraz či onemocnění mimo Česko může znamenat výdaje v řádu desítek i stovek tisíc. Na některé situace se nicméně vyplatí myslet i při cestování v tuzemsku.

1. Pojištění storna: Načasování rozhoduje

Začněme tím, co vás ochrání, i když jste se ještě ani nedali do pohybu. Kupujete zájezd s předstihem? Máte často nemocné děti? Nechcete, aby peníze za dovolenou vyletěly oknem? Zvolte pojištění storna zájezdu či cesty. Ale pozor na termíny – u většiny pojišťoven je nezbytné toto pojištění sjednat do jednoho až maximálně tří dnů po uhrazení cesty či pobytu.

Lukáš Kužel Působí jako zprostředkovatel pod hlavičkou Broker Trust. Spolupracuje s právní platformou EUCS.cz a je finanční poradce společnosti OMAP s titulem EFP – European Financial Planner. Specializuje se na komplexní finanční plánování pro náročnější klientelu.

Prozkoumejte pečlivě konkrétní podmínky – někde musíte počítat se spoluúčastí, jinde pojišťovna uhradí celou částku. Pojišťovna obvykle proplácí 80 až 100 procent storno poplatků. Pojištění se přitom nevztahuje pouze na zájezdy přes cestovní kancelář, platí i pro individuálně zaplacené ubytování, letenky a další náklady.

2. Chraňte se i na domácí dovolené

Cestujete jen po Česku? Případné léčebné výlohy zaplatí vaše zdravotní pojišťovna, přesto zvažte cestovní pojištění, které lze sjednat i pro tuzemskou dovolenou. Když budete mít krytá rizika úrazů, ztráty zavazadel nebo odpovědnost za způsobené škody, bude se vám lépe spát i cestovat. Pojištění navíc často zahrnuje i asistenční služby, které se mohou hodit například při dopravní nehodě, zajištění náhradního ubytování nebo ztrátě dokladů. I domácí dovolená se tak díky pojištění obejde bez zbytečného stresu.

3. Chalupářem bez nervů – zkontrolujte smlouvy

I když se rozhodnete strávit léto na chalupě v některém z koutů Česka, myslete na to, že živly dokážou zejména v letních měsících napáchat významné škody i u nás.

Je vhodné zkontrolovat si nastavení pojistné smlouvy na chatu či chalupu a ověřit, zda nemáte majetek podpojištěný. Pod jednu pojistku můžete přitom zahrnout nejen hlavní obytnou nemovitost, ale i další stavby na pozemku. U některých pojišťoven se tak děje automaticky, u jiných je třeba přesně vyjmenovat, co má pojištění zahrnovat.

4. Jedete autem? Myslete na havarijko

Když jedete do zahraničí autem, nezapomeňte kromě cestovního pojištění myslet i na ochranu samotného vozidla. Pokud vyrážíte jen na omezenou dobu, například na dovolenou, vyplatí se sjednat krátkodobé nebo sezonní havarijní pojištění. To pokrývá rizika jako nehody, krádež, vandalismus nebo poškození živly, a je ideální pro vozidla využívaná převážně v letní sezoně – třeba motorky, karavany nebo kabriolety.

Asistenční služba z běžného cestovního pojištění sice pomůže při poruše nebo odtahu, ale náklady na havárii už nekryje. Pokud chcete mít jistotu, že budete chráněni i při nehodě, zvažte rozšíření pojištění právě o sezonní havarijní pojištění.

5. Nepodceňte ani výlet k sousedům

I když dnes už při cestách po EU hraniční kontroly nepotkáme, nepodléhejte dojmu, že vystačíte jen s kartičkou české zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovny uhradí jen náklady za nezbytnou péči, a to ještě jen do výše českých cen nebo bez proplacení spoluúčasti. Převoz sanitkou přes hranice nebo zásah horské služby v sousedním Slovensku vás bez cestovního pojištění přijde klidně na desetitisíce.

6. Léčebné výlohy: alfa a omega

Také u cestovního pojištění platí, že klíčové je mít pojistku s dostatečným limitem. Pojišťovny navíc mohou stanovit celkový limit pro veškeré pojistné plnění, které vám v součtu poskytnou, a pak limity dílčí.

Nejdůležitější je znát a adekvátně nastavit limit pro léčebné výlohy. Do hry pak vstupují ještě další sublimity, například za stomatologická ošetření nebo za léčbu zhoršeného zdravotního stavu v souvislosti s chronickým onemocněním. Veškeré náklady nad limit musíte hradit sami. Volte tedy pojistnou variantu, která bude mít limity dostatečně vysoko.

Platí to, zvlášť když cestujete do zemí, kde se zdravotnictví pohybuje v úplně jiných cifrách, jako jsou například Spojené státy americké.

7. Asistenční služba vždy po ruce

Kvalitní cestovní pojištění bude zahrnovat také asistenční službu. Neváhejte si za ni případně připlatit. Když si v nějaké situaci nebudete vědět rady, proškolený operátor vám přesně poradí, co máte dělat, kde je nejbližší zdravotnické zařízení či jaká zdravotní péče je vaší konkrétní situaci adekvátní – i z pohledu pojistného plnění. Dokáže také zajistit tlumočníka, právní pomoc nebo převoz zpět do Česka.

Číslo asistenční služby si uložte do mobilu ještě před výletem spolu s číslem vaší pojistky, ať ho máte vždy po ruce. Linka je dostupná nonstop odkudkoli. A pokud nejde o bezprostřední ohrožení života či zdraví, měla by být prvním kontaktem, který v případě potíží a nejistoty vytočíte.

8. Pojistka „na blbost“ jako základ

V základních variantách cestovního pojištění často nenajdete ani pojištění odpovědnosti. Přitom pokud někomu způsobíte škodu, a zejména pak újmu na zdraví, můžete své úspory doslova zruinovat kvůli odškodnému.

Stačí někoho omylem zranit třeba při sportu, způsobit trvalé následky a náhrada škody se v zahraničí vyšplhá klidně k milionům korun. Mít sjednané pojištění občanské odpovědnosti je jednoznačně vhodné celoročně i v České republice – lze to udělat například v rámci pojištění domácnosti – a rozhodně pak během pobytu v zahraničí. Pojištění odpovědnosti je důležité i v situaci, kdy si půjčujeme sportovní vybavení – například skútr a podobně. Je zapotřebí zkontrolovat, zda se pojištění vztahuje i na věci vypůjčené či převzaté.

9. Pozor na zavazadla i cennosti

Ztráta, odcizení nebo poškození zavazadel může způsobit škodu za desítky tisíc korun. Proto je důležité nastavit správně limity pojistného plnění a rozsah krytí. Pojišťovny často stanovují maximální částku na jednu věc nebo skupinu předmětů – například elektroniku, šperky nebo hotovost. Pojištění se také nemusí vztahovat na případy, kdy došlo ke krádeži ze stanu, auta bez dohledu nebo jinak nedostatečně zabezpečeného místa.

10. Letní sporty pod drobnohledem

Pokud se chystáte trávit aktivní dovolenou v zahraničí, ověřte si, jaké typy sportů máte v pojištění zahrnuty v základní variantě, a co už musíte připojistit. Klasické dovolenkové aktivity bývají většinou v základu, ačkoli se najdou výjimky. Některé pojišťovny mají mezi rizikovými sporty například jízdu na koni nebo velbloudovi.

Pokud byste se zranili při aktivitě, na niž se pojištění nevztahuje, pojišťovna nebude plnit. V případě, že chcete mít jistotu, zvolte připojištění rizikových sportů, které vám pokryje většinu letních sportovních radovánek. Některé adrenalinové a extrémní sporty jsou nicméně přesto běžně nepojistitelné, jako například cliff diving.

11. Tolerance k alkoholu – jak kde

Pokud dojde k pojistné události a vy jste byli pod vlivem alkoholu, může to zásadně ovlivnit výši pojistného plnění. Pojišťovna má právo plnění snížit nebo zcela odmítnout. Některé pojistky však umožňují určitou toleranci – obvykle do 0,8 promile alkoholu v krvi.

12. Pojištění ke kartě nemusí být tutovka

Dost možná máte k platební či kreditní kartě sjednané celoroční pojištění do zahraničí. Tyto pojistné balíčky se podstatně zlepšily, ale i ony mají své limity, podmínky a výluky. Určitě se podívejte, co vám banka na cesty „nabalila“. Pokud vám takové pojištění přijde nedostatečné, můžete se ještě připojistit v cestovním pojištění.

I když si dnes každý může sjednat cestovní pojištění v řádu minut, nemělo by to proběhnout stylem hlavně rychle a co nejlevněji. Smyslem pojištění je, aby vás chránilo před zásadními finančními dopady nečekaných událostí, které se mohou v cizině vyšplhat mnohonásobně výše než u nás. Základní varianta vám nemusí stačit. Je proto vhodné se věnovat detailům, nastavit dostatečně vysoké limity a případně si nechat poradit odborníkem.