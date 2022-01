Srazit na sjezdovce lyžaře vás může stát miliony. Kdy se vyplatí pojištění

Pojistit se před cestou na lyže do Alp? Samozřejmě! Pokud vyrazíte na výlet do Krkonoš, už to tak samozřejmé není. Přesto byste mohli o krátkodobém pojištění na úraz, odpovědnost, škodu na zavazadlech či stornu zájezdu uvažovat.