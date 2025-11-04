Do podobné situace se dostal Petr z Prahy. Dopravní nehodu nezavinil a zranění si vyžádalo zákrok na chirurgii. „Je ale vůbec mojí povinností vyplňovat formuláře pojišťovny? Lze odškodnění získat i jinak?“ ptá se čtenář.
Co je dobré vědět o odškodnění po dopravní nehodě, jak komunikovat s pojišťovnou a proč nemusí být vyplnění standardních formuláře pojišťovny výhrou, vysvětluje advokát Radek Novotný.
Jak se řeší odškodnění po dopravní nehodě
Počet závažných dopravních nehod z dlouhodobého hlediska naštěstí klesá. Přesto ani v dnešní době nejsou dopravní nehody ničím výjimečným a bohužel při nich často dochází ke zraněním. Poškození, tedy ti, kteří nehodu nezavinili, mají nárok na finanční odškodnění za utrpěnou majetkovou a nemajetkovou újmu. V případě spoluzavinění, tedy v situaci, kdy poškozený ke vzniku nehody či újmy na zdraví nějakým způsobem přispěl, může být odškodnění v příslušném poměru kráceno.
Radek Novotný
A jak se odškodnění vyplácí? Vzhledem k rizikovosti provozu na pozemních komunikacích a současně k výši potenciálních škod existuje ze zákona systém povinného pojištění. Jde o pojištění odpovědnosti, které kryje případné škody způsobené pojištěným vozidlem. Jinými slovy, kompenzace majetkové a nemajetkové újmy poškozeného je vyplácena z povinného ručení vozidla viníka nehody. Nemusíte se ale bát, i když viník nehody pojištěn není, lze získat odškodnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.
Komunikace s pojišťovnou
Do vztahu viník – poškozený tak vstupuje další aktér, pojišťovna. Pojišťovna provádí pojistné šetření, tedy posuzuje jednotlivé uplatněné nároky, požadované náhrady si často přepočítává a následně vyplácí odškodnění v takové výši, kterou sama uzná jako odpovídající nároku poškozeného.
Většinou jsou pojišťovny v úvodní fázi řešení odškodnění poměrně vstřícné, často zašlou poškozenému podrobné pokyny, jak postupovat a související formuláře k řešení odškodnění. Poškození proto občas zapomínají, že v zájmu pojišťovny není vyplatit jim co nejvyšší možnou částku. Pokud se tak cítí zkráceni na svých právech, neměli by se bát ozvat a domáhat se spravedlivého odškodnění.
Pro řešení odškodnění s pojišťovnou je typické uplatňování nároků pomocí různých formulářů. Tato standardizovaná forma je samozřejmě pohodlnější pro pojišťovny, pro poškozené však nemusí být vždy výhrou.
Nabízí se otázka: lze řešit odškodnění i jinou cestou? Ano, uplatňovat odškodnění přes formuláře pojišťovny není povinné. Povinností poškozeného je prokázat nárok na odškodnění. Tedy dostatečným způsobem doložit vznik určité škody a její výši. I když na svých formulářích pojišťovny občas trvají, nikdo nemůže poškozené k jejich využití nutit. Zvláště v situaci, kdy jim mohou být na škodu.
Bolestné a ztížení společenského uplatnění
Bolestné bývá první uplatněnou náhradou, lze ho totiž většinou vypočítat velmi brzy po samotné nehodě. To vyplývá z charakteru bolestného, jehož cílem je kompenzovat bolest vzniklou v důsledku zranění utrpěných při nehodě.
Ztížení společenského uplatnění, jak jsou odborně nazývány trvalé následky úrazu, je často naopak náhrada závěrečná. Jde o odškodnění, které má kompenzovat trvalá zdravotní omezení poškozeného ve všech oblastech jeho života. Výpočet této náhrady zohledňuje mnohé proměnné a měl by reflektovat rozdíly ve způsobu života před nehodou a po nehodě.
Právě výpočet bolestného a trvalých následků je oblast, kde mohou formuláře způsobit nejvíce škody.
Způsob výpočtu
Pro výpočet obou náhrad je v praxi využíván dokument nazvaný Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Pojišťovny při hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění využívají vlastní formuláře, které předají poškozenému s pokynem, aby je nechal vyplnit svým ošetřujícím lékařem. Právě tady však může nastat problém.
Běžní lékaři totiž nejsou školeni k práci s Metodikou a formuláře tak bývají vyplněny nepřesně nebo neúplně. U bolestného jde většinou o opomenutí určitých položek, nezohlednění operací či komplikací. U trvalých následků je poškozený vzhledem ke způsobu výpočtu, kdy neexistuje bodový systém jako u bolestného, po odevzdání formuláře zcela odkázán na výpočet pojišťovny.
Následující přehled ukazuje, o jaké částky může poškozený přijít, pokud lékař zapomene operaci do bodového hodnocení zahrnout:
|Položka
|Počet bodů
|Odškodnění v Kč
|Intravenózní kanyla
|7
|3 232
|Močový katetr u muže
|15
|6 925
|Běžné operace v celkové anestezii
|20
|9 233
|Artroskopie kolena
|35
|16 158
|Artroskopie ramena
|35
|16 158
|Nitrolební čidlo
|40
|18 466
|Tracheostomie včetně poranění kůže a podkoží krku
|80
|36 932
|Plicní ventilace více než 10 dní
|350
|161 578
|Zdroj: Metodika Nejvyššího soudu k hodnocení nemajetkové újmy na zdraví, 2025
U všech závažnějších nehod bych proto doporučil využít k hodnocení bolestného a trvalých následků vždy specializovaného soudního znalce. Znalec je lékař, který prošel příslušným kurzem a má bohaté zkušenosti s hodnocením újmy na zdraví podle Metodiky. Namísto formuláře pojišťovny se poté k řešení odškodnění využije znalecký posudek, který má vyšší důkazní sílu. Posudek je sice dražší, ale znalečné lze následně uplatnit u pojišťovny jako účelně vynaložený náklad k prokázání nároku na odškodnění. Ze zkušenosti jde o investici, která se může mnohonásobně vrátit.
Další formuláře pojišťoven
Pojišťovny používají vlastní tiskopisy také pro uplatnění ztráty na výdělku nebo účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Tyto formuláře mají pomoci usnadnit celý proces, ale v praxi se často ukazuje, že mohou být pro poškozené zbytečně komplikované, nepřehledné nebo málo přizpůsobené individuálním situacím.
Ke stanovení náhrady za ušlý výdělek se používá formulář, který nevyplňuje poškozený ani lékař, ale zaměstnavatel poškozeného, nejčastěji prostřednictvím mzdové účetní. Formulář obsahuje informace o výši mzdy před nehodou, o vyplacené náhradě mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti a také potvrzení od správy sociálního zabezpečení o vyplacených nemocenských dávkách. Obecně je použití tohoto standardního formuláře v běžných případech vhodné. Je však třeba důkladně zkontrolovat, zda je vyplněn správně a obsahuje veškeré potřebné údaje.
Pokud jde o různé formuláře k náhradám cestovného, nákladů léčby či péče, je zásadní to, zda poškozenému vyhovují. Není třeba se jimi striktně řídit, pojišťovna je totiž povinna posoudit i vámi zpracovaný přehled. Mnohdy je dokonce efektivnější sestavit si vlastní výpočet těchto nákladů například formou jednoduché excelové tabulky, kde jasně uvedete, kolik, za co a kdy jste zaplatili. Takový přehled může být pro pojišťovnu dokonce srozumitelnější než neúplně nebo nesprávně vyplněný formulář.
Co dělat, když mi pojišťovna nevyhoví
Pokud má pojišťovna problém s doloženými podklady prokazujícími nárok na určité odškodnění, nevzdávejte se. Je třeba myslet na to, že v procesu vymáhání odškodnění dopravní nehody je pojišťovna protistranou poškozených. O výši odškodnění lze mimosoudně jednat a v nejhorším případě též podat žalobu na soud, který autoritativně o výši odškodnění rozhodne.
Pokud narazíte při komunikaci s pojišťovnou na problém, nevyznáte se v množství dokumentů nebo zkrátka potřebujete pomoci s vymožením spravedlivého odškodnění, vždy můžete vyhledat pomoc advokáta specializujícího se na odškodnění. Ten by měl být schopen realisticky zhodnotit na jaké odškodnění máte nárok a zvolit optimální způsob jeho vymáhání.
Naopak doporučuji vyhýbat se osobám, které nabízejí právní služby, aniž by měly odpovídající právní vzdělání a kvalifikaci. Takové nabídky jsou pro poškozené většinou v konečném důsledku velmi nevýhodné.