Na domovy důchodců nově přispějí i pojišťovny

O místa v zařízeních sociálních služeb, u nichž je zřizovatel obec, město či kraj, je velký zájem ve všech regionech. Čekací doby na volné místo napříč kraji běžně přesahují i jeden rok. A není se co divit. Soukromá zařízení sice svým klientům často nabízejí vyšší komfort, širší portfolio služeb, ale za podstatně více peněz.

„V jednom z nejmenovaných domovů pro seniory v Praze po nás chtěli 63 tisíc korun na 30 dní pobytu,“ vypráví paní Eva, která před časem sháněla pobytové zařízení pro svou nemocnou dvaasedmdesátiletou matku.

Ta sice žila v přízemí jejich rodinného domu nedaleko Prahy, její zdravotní stav se ale natolik zhoršil, že už nemohla zůstávat doma sama. Paní Eva ani její sestra nechtěly opustit svou práci, aby o maminku pečovaly.

„I při příspěvku na péči ve třetím stupni závislosti a důchodu bezmála 19 tisíc korun jsme na takový domov důchodců, kde by bylo volné místo, ale neměli,“ říká. Na zařízení s přijatelnou cenou by čekali minimálně dva roky a spíše i déle, tvrdí paní Eva.

„Když jsme se poohlíželi po místě v jiném kraji s veřejným zřizovatelem, tak naši žádost ani nepřijali, protože trvalým bydlištěm nespadáme do jejich regionu,“ dodává.

Nakonec se jim maminku zhruba po tři čtvrtě roce podařilo umístit do soukromého zařízení ve Středočeském kraji. Na pobyt a péči ale doplácejí měsíčně zhruba 12 tisíc. Od srpna mají ceny na ubytování, stravu i péči ještě narůst.

Riziko osobní nesoběstačnosti se dá i pojistit

Na nedostatky v nabídce dostupných pobytových sociálních služeb začínají reagovat už i pojišťovny. Na trh postupně uvádějí produkty zaměřené na krytí rizik spojených s omezenou osobní soběstačností. To znamená, že klient pojištěný proti takovému riziku dostane obvykle finanční plnění, které mu pomůže s úhradou terénních služeb, kdy za ním dochází pečovatelka přímo domů. Anebo se zaplacením pobytové péče včetně v něm poskytovaných sociálních služeb. A zatím jediná pojišťovna Simplea nabízí v pojištění dlouhodobé péče nejen finanční plnění, ale nově také přednostní zajištění lůžka v takovém zařízení.

„Rozhodli jsme se přijít s pojištěním dlouhodobé péče nejen v podobě výplaty pojistného plnění, ale hlavně v možnosti rychlého umístění klientů v pobytových zařízeních,“ potvrzuje novinku na trhu generální ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Při zajišťování lůžka v sociálním zařízení podle něj pojišťovna zohlední i místo, ve kterém daný klient pobývá, kde žije. To proto, aby měl stále co nejblíže ke své rodině.

Pojištění sociální péče do 85 let vyjde na 1 500 korun

Pojištění dlouhodobé péče nabízí pojišťovna lidem ve věku 18 až 75 let a k plnění dochází při uznání třetího a čtvrtého stupně závislosti na péči.

„Co se týče plnění, jsme připraveni jej poskytnout bez zbytečného čekání. Posoudit nároky na místo umíme rychleji než úřady, zpravidla do několika týdnů,“ tvrdí ředitel pojišťovny.

Pro představu uvádí, že cena pojištění vyjde na zhruba tisíc korun měsíčně. Přesnou částku určí věk pojišťované osoby, její povolání a také její zdravotní stav. Stejně tak se v ceně odrazí i doba, na kterou se pojištění sjednává. Přibližně tisíc korun měsíčně zaplatí ti klienti, jejichž pojištění potrvá do 80 let jejich věku a zhruba 1 500 Kč měsíčně zaplatí lidé pojištění do 85 let.

U pojištění dlouhodobé péče Martin Švec vyzdvihuje i tu výhodu, že od letoška spadá mezi daňově odčitatelné položky. Tedy si o něj mohou lidé snížit v ročním zúčtování svůj daňový základ, živnostníci pak ve svých daňových přiznáních.

Kapacit je stále málo

Sjednání pojištění není nijak byrokraticky náročný proces. K jeho uzavření postačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník. Lékařské posudky a zdravotní zprávy se ke smlouvě nedokládají. Jedno omezení tady ale přeci je, a sice, že na pojištění dlouhodobé péče s ohledem na omezené kapacity spolupracujících zařízení zatím dosáhnou pouze klienti Simpley. Tedy ti, kteří u ní mají sjednáno životní pojištění.

Vedení pojišťovny ale plánuje rozšíření nabídky i pro ostatní zájemce. Do pěti let chce totiž ve spolupráci s jedním z provozovatelů tuzemské sítě sociálních zařízení investovat až pět miliard do výstavby nebo nákupu dvaceti dalších zařízení. A to prostřednictvím otevřeného nemovitostního fondu pro konzervativní investory. Tím se rozšíří dostupné kapacity až o dva tisíc míst. Pojištění pak bude moci pojišťovna nabídnout i dalším zájemcům.