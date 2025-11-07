Kdo cestuje do zahraničí častěji, nebo nepravidelně a na různě dlouhou dobu, vydá za jednorázová cestovní pojištění nemalé peníze. To ale není nutné. Pojišťovny totiž nabízí buď jako samostatný produkt nebo ve spolupráci s bankami dlouhodobou variantu cestovního pojištění, a to se při opakovaných výjezdech rozhodně vyplatí. „Pro ty, kteří stráví v zahraničí alespoň dva týdny, je to cenově často výhodnější než pojištění sjednávané pro každou cestu zvlášť,“ potvrzuje Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativy. Obvykle se tento typ smluv uzavírá na dobu neurčitou, a pojistka tak běží do té doby, dokud ji sami nezrušíte.
V bance za příplatek, někdy v ceně
U bank k účtům či kartám bývá volitelnou službou, jen u některých produktů ho budete mít sjednané automaticky (v ceně). Například u Raiffeisenbank je v ceně zahrnuto u prémiových platebních karet Gold a vyšších. U ostatních karet je možné si pojištění Naplno, které je u Raiffeisenbank vlajkovým produktem v této oblasti, sjednat za příplatek.
Podobné je to u České spořitelny. Klienti této banky si mohou dlouhodobé cestovní pojištění sjednat jako doplňkovou službu k osobnímu účtu. „Speciální výjimkou je segment Erste Premier, kde je cestovní pojištění součástí prémiové služby a klient ho získává automaticky, včetně krytí pro celou rodinu a nadstandardních pojistných limitů,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.
Kdo všechno je rodina?
Tyto produkty je možné si sjednat jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu. Kdo všechno je za rodinu považován, se ale v jednotlivých nabídkách velmi liší. Podmínky si proto ověřte.
Například cestovní pojištění Naplno u Raiffeisenbank má záběr poměrně široký – vztahuje se na držitele karty a jeho rodinu, a to až pro šest osob. „Do pojištění jsou zahrnuti manžel či manželka, partner nebo partnerka, druh nebo družka, jejich vlastní či adoptované děti do 21 let, vnoučata do 21 let a také rodiče držitele karty,“ vyjmenovává Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank. Plusem je, že pojištění kryje i rodinné příslušníky, kteří cestují samostatně – tedy v situaci, kdy s nimi držitel karty necestuje. „Výjimkou je pouze pojištění storna cesty, které se vztahuje jen na společné cesty s držitelem karty,“ doplňuje Kaiseršotová.
U České spořitelny se budou rodinné varianty pojištění vztahovat na manžela/manželku, druha/družku, registrovaného partnera/partnerku a až na tři děti nebo vnoučata do dne jejich 18. narozenin. Vnoučata jsou však pojištěna pouze tehdy, pokud cestují společně s majitelem účtu, tedy zahájí a ukončí cestu ve stejný den a stejným dopravním prostředkem. Ostatní osoby (partner, děti) jsou pojištěny i při samostatném cestování.
Podobně jsou nastavené produkty u Komerční banky, které pro ni zajišťuje KB Pojišťovna. „Rodinná varianta kryje nejen partnera, ale také děti do 21 let, včetně nevlastních, a to i když cestují samy. Dále pak vnoučata, pokud cestují společně s majitelem produktu Extra služby Cestování,“ říká Gabriela Trojanová, produktová manažerka KB Pojišťovny.
Velkoryse pak má tyto podmínky nastavené Generali Česká pojišťovna. U Chytrého cestovního pojištění lze na jednu smlouvu pojistit maximálně sedm lidí, z toho maximálně dva dospělé ve vztahu manžel/manželka nebo druh/družka nebo partner ve smyslu zákona o registrovaném partnerství, pokud sdílí společnou domácnost. A dále až pět nezaopatřených dětí do věku 26 let, pokud studují a sdílí společnou domácnost s pojistníkem. Současně mohou cestovat samostatně.
Jak dlouhá může být jedna cesta
Standardně dlouhodobá cestovní pojištění platí pro neomezený počet cest, ať už těch soukromých nebo pracovních. V čem se ale jednotlivé produkty liší, je maximálně délka jednotlivých cest.
Například u České podnikatelské pojišťovny (ČPP), která dlouhodobé cestovní pojištění nabízí jako samostatný produkt, nesmí přesáhnout 90 dnů. V nabídce má ale tato pojišťovna i variantu pro dlouhodobou cestu, tedy pro nepřetržitý pobyt v zahraničí v délce 365 dnů. „Tento typ pojištění je vhodný pro klienty, kteří v zahraničí pobývají dlouhodobě, například tam studují,“ doplňuje Renata Čapková, tisková mluvčí ČPP. Prvně zmíněný produkt je pak ideální například pro rodiny, které více cestují, třeba v létě k moři, v zimě na lyže, rodiče na poznávací zájezd, děti na letní tábor v zahraničí.
Rovněž Generali Česká pojišťovna nabízí dvě varianty. V případě Ročního cestovního pojištění s opakovanými výjezdy může jednotlivá cesta trvat až 90 dní, u tzv. Chytrého cestovního pojištění je pak možné vycestovat libovolně často až na 60 dní.
Maximální délka jednotlivé cesty do 90 dnů platí také u pojištění k účtům u České spořitelny, v případě Erste Premier ale lze vyrazit do zahraničí až na 120 dní.
Různě nastavená je rovněž územní platnost smluv. Například u ČPP si lze vybrat ze tří variant – Evropa (zahrnuje všechny státy Evropy, evropskou část Ruska, Turecko, Izrael a Kypr), Svět mimo USA a Kanadu a Svět (všechny státy světa). U Kooperativy je to celý svět vyjma České republiky, u Generali České pojišťovny zahrnuje Chytré cestovní pojištění celý svět včetně České republiky.
Pozor na pojistné limity
Dlouhodobé cestovní pojištění na opakované výjezdy do zahraničí obsahuje prakticky stejná rizika jako krátkodobé pojištění na jednotlivé cesty – tedy zejména pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpoždění zavazadel, zpoždění letu, odpovědnosti, dnes již většinou také storno zájezdu či jiných cestovních služeb a další.
Konkrétně to ale záleží na daném produktu. „Na výběr bývají balíčky většinou ve variantě s nižšími limity plnění a menším množstvím obsažených rizik a s vyššími limity plnění a větším množstvím obsažených rizik, a to ještě vždy ve variantě pro jednu osobu a pro celou rodinu,“ vysvětluje Milan Káňa. U některých produktů je určitá varianta pojištění pevně spojená s daným typem bankovního produktu (typem účtu či platební karty), někdy bývá pevnou součástí konkrétního bankovního produktu, takže ani nemáte na výběr, jestli pojištění chcete nebo ne, natož v jaké variantě.
Proto dobře zvažte, kam obvykle cestujete a jakým činnostem se tam věnujete. A podle toho si vybírejte produkt s konkrétními limity pojistného plnění. Zde totiž mohou být opravdu výrazné rozdíly. Například v pojištění léčebných výloh se limit plnění pohybuje od 1,5 milionu korun u nejstarších produktů až do 100 milionů korun za jednu pojistnou událost a na jednu osobu u nejvyšších variant moderních produktů.
Jaká rizika pojistka kryje
Rozdíly jsou i v nastavení krytí pojistných rizik. Hodně viditelné je to u pojištění storna. Některé produkty ho nezahrnují vůbec, u dalších se liší nejen limitem, ale výší spoluúčasti.
Například u produktu Naplno u Raiffeisenbank se pojištění storna vztahuje na zájezdy do hodnoty 30 tisíc korun na osobu a jeden zájezd, přičemž celkový roční limit činí 100 tisíc korun. S tím, že pojištění se vztahuje na cesty uskutečněné společně s držitelem karty a nevztahuje se na služební cesty. „Pokud by některá z cest překročila stanovený limit, je vhodné pro konkrétní cestu sjednat pojištění storna zvlášť, například v rámci krátkodobého cestovního pojištění,“ upozorňuje Kaiseršotová. Spoluúčast u pojištění Naplno činí 15 procent.
U Komerční banky je storno součástí jen u vyšší varianty pojištění, tj. Extra služby Cestování+ a Extra služby Cestování Rodina+, a to s limitem 40 tisíc korun na osobu. Při vyšší ceně je dobré si toto doplnit krátkodobým pojištěním, které krytí navýší.
Rovněž u České spořitelny je pojištění storna zahnuté jen ve vyšší variantě Komfort. Pro jednotlivce (Komfort pro mě) je storno pojištěno na 25 tisíc korun, pro rodinu je to 125 tisíc korun. V obou případech kryje až 80 procent stornopoplatků (tedy spoluúčast je 20 %).
Generali Česká pojišťovna pak v rámci Chytrého cestovního pojištění dává klientům na výběr limit storna 30 nebo 50 tisíc korun a spoluúčast 20 procent nebo bez spoluúčasti.
Problémem může být možnost připojistit další rizika navíc. V tomto směru jsou variabilnější produkty nabízené přímo pojišťovnami. Například u ČPP lze do dlouhodobého cestovního pojištění zahrnout i pojištění rizikových sportů, připojištění Zima plus nebo Léto plus, stejně tak Zvíře plus, pokud má rodina psa nebo kočku, kteří s nimi i cestují. Auto plus zase kryje různé situace, které se mohou při cestách v zahraničí stát.
Kolik to stojí
U většiny produktů se strhává poplatek za dlouhodobé pojištění každý měsíc, u některých jednou za rok. „Měsíční poplatek se obvykle pohybuje v rozmezí od 40 do 200 korun v závislosti na konkrétní variantě pojištění, tedy rozsahu obsažených rizik a výše limitů plnění,“ říká Káňa.
Například u Komerční banky zaplatíte pro jednotlivce u nižší varianty 39 korun za měsíc, u vyšší 99 korun za měsíc, pro rodinu je to 69, resp. 129 korun za měsíc. U České spořitelny je to u varianty s nižším rozsahem 59 korun měsíčně pro jednotlivce a 95 korun pro rodinu, u vyššího balíčku pak 115 korun pro jednotlivce a 169 korun pro rodinu. U Raiffeisenbank vyjde produkt Naplno pro celou rodinu na 139 korun za měsíc. Jen u prémiových služeb bývá u bank pojištění zdarma, tedy zahrnuté v ceně.
U ČPP za rodinu zaplatíte za rok v základní variantě necelých 2 500 korun a u balíčku komplet 4 189 korun. Cena Chytrého cestovní pojištění od Generali České pojišťovny začíná od jednoho tisíce korun za osobu a rok, ale v případě, že máte u pojišťovny sjednané také majetkové pojištění, cena adekvátně klesá.